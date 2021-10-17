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Эксперт: есть ли у Молдовы шансы стать членом ЕС

Эксперт: есть ли у Молдовы шансы стать членом ЕС

Аналитик в эфире радиостудии Sputnik Молдова прокомментировал стремление республики стать членом Евросоюза и оценил ее шансы на вхождение в ЕС. 17.10.2021, Sputnik Молдова

2021-10-17T18:05+0300

2021-10-17T18:05+0300

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общество

в молдове

молдова

соглашение об ассоциации рм-ес

вступление в ес

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КИШИНЕВ, 17 окт – Sputnik. Ни Молдова, ни Украина в ближайшие годы не вступят в Европейский союз. Об этом в комментарии радиостудии Sputnik Молдова заявил юрист, специалист в области права, профессор Юрий Мэрджиняну. Аналитик уверен, что до 2030 года и речи не может быть о расширении Европейского союза на восток. "И они об этом говорят открыто", – уточнил собеседник. По его мнению, ни Молдова, ни Украина в ближайшие годы не вступят в Европейский союз. В Молдове долгие годы ведутся разговоры о евроинтеграции страны. Но дальше предвыборных лозунгов и громких заявлений дело не сдвигается. В июне 2014 года страна подписала с ЕС Соглашение об ассоциации, а в силу оно вступило 1 июля 2016 года. Еще в 2014-ом, когда переговоры о подписании соглашения входили в завершающую фазу, бывший премьер Владимир Филат пообещал, что благодаря этому документу Молдова станет полноправным членом ЕС в 2020 году. За последние 10 лет число сторонников евроинтеграции и тех, кто желает сближения Молдовы с Россией и странами Евразийского экономического союза, остается примерно равным. Лишь единожды за весь период независимости страны, во время исполнения своего мандата третьим президентом Молдовы Владимиром Ворониным курс на евроинтеграцию республики поддерживали около 70% населения. Затем, после неудачных попыток реформ, проводимых руководством Альянса за европейскую интеграцию и крупной банковской кражи, доля евроскептиков в Молдове значительно возросла.

https://ru.sputnik.md/20210825/moldove-ukraine-gruzii-nado-20-let-dlya-vstupleniya-es-prezident-estonii-44220761.html

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в молдове, молдова, соглашение об ассоциации рм-ес, вступление в ес