https://ru.sputnik.md/20211017/moldova-indeks-orgprestupnosti-45589234.html

Молдова на 123 месте в глобальном индексе оргпреступности

Молдова на 123 месте в глобальном индексе оргпреступности

В списке, составленном в результате двухлетнего исследования уровня преступности почти в 200 странах мира, Молдова соседствует с Венгрией и Израилем. 17.10.2021, Sputnik Молдова

2021-10-17T19:03+0300

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КИШИНЕВ, 16 окт — Sputnik. Молдова занимает 123 место в рейтинге организованной преступности, который составила организация Global Initiative against Transnational Organized Crime.В списке из 193 стран Молдова расположилась между Венгрией и Израилем.Глобальный индекс организованной преступности был составлен в результате двухлетнего исследования уровня преступности практически во всех странах мира.Итоговый результат определялся по двум основным параметрам: уровню организованной преступности в стране и способности государства противостоять криминальным сообществам.На первых, худших местах рейтинга — Конго, Колумбия, Мьянма и Мексика. Замыкают список Финляндия, Уругвай, Лихтенштейн и микро-государства Океании.

https://ru.sputnik.md/20210817/grazhdan-moldovy-nezakonno-vyvozili-na-rabotu-italiyu-43969195.html

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полиция, рейтинг, преступность, в мире, молдова