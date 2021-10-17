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Успехи Молдовы на международном музыкальном фестивале: как это было
Успехи Молдовы на международном музыкальном фестивале: как это было
Успехи Молдовы на международном музыкальном фестивале – представителям республики достались два гран-при
2021-10-17T16:21+0300
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Представители Молдовы успешно выступили на международном музыкальном фестивале GREECE's HOPE, который прошел в Греции в конце сентября. Нашим соотечественникам достались сразу два Гран-при. О том, как прошло музыкальное состязание в условиях пандемии, кто стал главными конкурентами участников от Молдовы, в эфире радиостудии Sputnik Молдова рассказал продюсер Митя Эффтерман."Хочу отметить молдавскую группу JUNIOR-NEXT – это учащиеся кишиневского лицея имени Николая Милеску-Спэтару. Они привезли Гран-при. А Ольга Иванова, также из столичного лицея имени Милеску-Спэтару, с сольным выступлением тоже получила Гран-при. То есть фактически Молдове достались два Гран-при", – сказал собеседник.Как отметил Эффтерман, в этом году конкуренция на фестивале была довольно серьезная – состав участников оказался сильным. Так, к примеру, Гран-при получила и представительница России – солистка театра-студии "Непоседы" Мария Щербакова.
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в молдове, конкурс, видео

Успехи Молдовы на международном музыкальном фестивале: как это было

16:21 17.10.2021 (обновлено: 16:37 17.10.2021)
227
Матвеева Алена - Sputnik Молдова
Алена Матвеева
Все материалы
Музыкальный продюсер рассказал, как Молдова была представлена на международном музыкальном конкурсе, а также о том, насколько сложно людям творчества переживать пандемию.
Представители Молдовы успешно выступили на международном музыкальном фестивале GREECE's HOPE, который прошел в Греции в конце сентября. Нашим соотечественникам достались сразу два Гран-при. О том, как прошло музыкальное состязание в условиях пандемии, кто стал главными конкурентами участников от Молдовы, в эфире радиостудии Sputnik Молдова рассказал продюсер Митя Эффтерман.

"Хочу отметить молдавскую группу JUNIOR-NEXT – это учащиеся кишиневского лицея имени Николая Милеску-Спэтару. Они привезли Гран-при. А Ольга Иванова, также из столичного лицея имени Милеску-Спэтару, с сольным выступлением тоже получила Гран-при. То есть фактически Молдове достались два Гран-при", – сказал собеседник.
Как отметил Эффтерман, в этом году конкуренция на фестивале была довольно серьезная – состав участников оказался сильным. Так, к примеру, Гран-при получила и представительница России – солистка театра-студии "Непоседы" Мария Щербакова.
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