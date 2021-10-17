https://ru.sputnik.md/20211017/moldova-operatsiya-tulburel-45576185.html

На дорогах Молдовы продолжается операция "Тулбурел"

На дорогах Молдовы продолжается операция "Тулбурел"

За время патрулирования молдавскими правоохранителями было выявлено более двух сотен нарушений по всей стране.

2021-10-17T13:45+0300

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общество

полиция

пдд

пьяный за рулем

в молдове

молдова

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КИШИНЕВ, 16 окт — Sputnik. Полиция Молдовы продолжает на дорогах страны сезонную операцию "Тулбурел". Полицейские мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения проводятся во время, когда идет процесс брожения молодого вина.Всего за несколько часов были обнаружены пьяными за рулем 8 водителей, сообщает Национальный инспекторат общественной безопасности. Из них четверо были в состоянии сильного опьянения, а один отказался от тестирования.При этом было задокументировано около двухсот других нарушений правил дорожного движения, а также выявлены неплательщики штрафов и других наказаний, ранее наложенных на нарушителей.

https://ru.sputnik.md/20210925/pyanye-za-rulem-45046835.html

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2021

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полиция, пдд, пьяный за рулем, в молдове, молдова