https://ru.sputnik.md/20211017/moldova-operatsiya-tulburel-45576185.html
На дорогах Молдовы продолжается операция "Тулбурел"
На дорогах Молдовы продолжается операция "Тулбурел"
За время патрулирования молдавскими правоохранителями было выявлено более двух сотен нарушений по всей стране.
2021-10-17T13:45+0300
2021-10-17T13:45+0300
2021-10-17T13:51+0300
общество
полиция
пдд
пьяный за рулем
в молдове
молдова
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/08/0a/43767993_0:313:1944:1407_1920x0_80_0_0_3726e928b16ea7adaf81161f8647f2ca.jpg
КИШИНЕВ, 16 окт — Sputnik. Полиция Молдовы продолжает на дорогах страны сезонную операцию "Тулбурел". Полицейские мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения проводятся во время, когда идет процесс брожения молодого вина.Всего за несколько часов были обнаружены пьяными за рулем 8 водителей, сообщает Национальный инспекторат общественной безопасности. Из них четверо были в состоянии сильного опьянения, а один отказался от тестирования.При этом было задокументировано около двухсот других нарушений правил дорожного движения, а также выявлены неплательщики штрафов и других наказаний, ранее наложенных на нарушителей.
https://ru.sputnik.md/20210925/pyanye-za-rulem-45046835.html
молдова
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Александр Исаев
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1990/56/19905658_374:0:1590:1215_100x100_80_0_0_9970ac50878b113fa1d496a65a6a050f.jpg
Александр Исаев
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1990/56/19905658_374:0:1590:1215_100x100_80_0_0_9970ac50878b113fa1d496a65a6a050f.jpg
Новости
ru_MD
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/08/0a/43767993_0:0:1944:1458_1920x0_80_0_0_3e850ff4d6d0e463f1d5a337db7c481e.jpg
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Александр Исаев
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1990/56/19905658_374:0:1590:1215_100x100_80_0_0_9970ac50878b113fa1d496a65a6a050f.jpg
полиция, пдд, пьяный за рулем, в молдове, молдова
На дорогах Молдовы продолжается операция "Тулбурел"
13:45 17.10.2021 (обновлено: 13:51 17.10.2021)
За время патрулирования молдавскими правоохранителями было выявлено более двух сотен нарушений по всей стране.
КИШИНЕВ, 16 окт — Sputnik. Полиция Молдовы продолжает на дорогах страны сезонную операцию "Тулбурел". Полицейские мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения проводятся во время, когда идет процесс брожения молодого вина.
Всего за несколько часов были обнаружены пьяными за рулем 8 водителей, сообщает Национальный инспекторат общественной безопасности. Из них четверо были в состоянии сильного опьянения, а один отказался от тестирования.
При этом было задокументировано около двухсот других нарушений правил дорожного движения, а также выявлены неплательщики штрафов и других наказаний, ранее наложенных на нарушителей.