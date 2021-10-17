https://ru.sputnik.md/20211017/nobelevskuya-premiya-mira-45576475.html
Спикер Госдумы РФ предложил отзывать Нобелевскую премию мира в особых случаях
Спикер Госдумы РФ предложил отзывать Нобелевскую премию мира в особых случаях
Спикер Госдумы РФ предложил отзывать Нобелевскую премию мира в особых случаях
2021-10-17T13:17+0300
2021-10-17T13:17+0300
2021-10-17T13:21+0300
в мире
россия
вячеслав володин
нобелевская премия мира
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КИШИНЕВ, 17 окт – Sputnik. Председатель Госдумы России Вячеслав Володин полагает, что Нобелевская премия мира дискредитирована сомнительными решениями. Вернуть доверие помогла бы процедура отзыва награды в тех случаях, когда лауреатов уличают в нарушении прав и свобод человека. Таким мнением политик поделился в Telegram-канале.В пример он привел Михаила Горбачева, чье правление, по мнению Володина, "привело к разобщению народов, крупнейшей геополитической катастрофе ХХ века — распаду СССР", политика из Мьянмы Аун Сан Су Чжи, которую в 2018 году обвинили в геноциде мусульманской народности рохинджа, президента США Барака Обаму, который получил премию вскоре после избрания, когда о каких-либо результатах его работы говорить было преждевременно.В этом году Нобелевскую премию мира присудили филиппинской журналистке Марии Ресса и главному редактору российской "Новой газеты" Дмитрию Муратову. В современной истории России Муратов стал первым лауреатом, а во времена СССР премии удостаивались Андрей Сахаров и Михаил Горбачев.
https://ru.sputnik.md/20211009/foto-laureati-nobelevskaea-premia-2021-45382257.html
https://ru.sputnik.md/20211008/nobelevskaea-premiyu-mira-dmitriy-muratov-mariya-ressa--45355909.html
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Спикер Госдумы РФ предложил отзывать Нобелевскую премию мира в особых случаях
13:17 17.10.2021 (обновлено: 13:21 17.10.2021)
Российский политик рассказал, как вернуть доверие уважаемой премии, в случае если лауреат замечен в фактах преступлений, нарушений прав и свобод человека.
КИШИНЕВ, 17 окт – Sputnik. Председатель Госдумы России Вячеслав Володин полагает, что Нобелевская премия мира дискредитирована сомнительными решениями. Вернуть доверие помогла бы процедура отзыва награды в тех случаях, когда лауреатов уличают в нарушении прав и свобод человека. Таким мнением политик поделился в Telegram-канале.
"Когда говорят о Нобелевской премии в области фундаментальных наук — вопросов нет. Понятно, за что их вручают <...> С премией мира такой ясности нет, как нет критериев оценки", — написал Володин.
В пример он привел Михаила Горбачева, чье правление, по мнению Володина, "привело к разобщению народов, крупнейшей геополитической катастрофе ХХ века — распаду СССР", политика из Мьянмы Аун Сан Су Чжи, которую в 2018 году обвинили в геноциде мусульманской народности рохинджа, президента США Барака Обаму, который получил премию вскоре после избрания, когда о каких-либо результатах его работы говорить было преждевременно.
"Совершенно очевидно, такими решениями Нобелевская премия мира дискредитирована. Доверие к ней, возможно, сможет вернуть введение процедуры отзыва премии в случае выявленных фактов преступлений, нарушений против прав и свобод человека", — считает спикер Госдумы.
В этом году Нобелевскую премию мира присудили филиппинской журналистке Марии Ресса и главному редактору российской "Новой газеты" Дмитрию Муратову. В современной истории России Муратов стал первым лауреатом, а во времена СССР премии удостаивались Андрей Сахаров и Михаил Горбачев.