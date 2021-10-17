https://ru.sputnik.md/20211017/nobelevskuya-premiya-mira-45576475.html

Спикер Госдумы РФ предложил отзывать Нобелевскую премию мира в особых случаях

Спикер Госдумы РФ предложил отзывать Нобелевскую премию мира в особых случаях

Спикер Госдумы РФ предложил отзывать Нобелевскую премию мира в особых случаях

2021-10-17T13:17+0300

2021-10-17T13:17+0300

2021-10-17T13:21+0300

в мире

россия

вячеслав володин

нобелевская премия мира

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КИШИНЕВ, 17 окт – Sputnik. Председатель Госдумы России Вячеслав Володин полагает, что Нобелевская премия мира дискредитирована сомнительными решениями. Вернуть доверие помогла бы процедура отзыва награды в тех случаях, когда лауреатов уличают в нарушении прав и свобод человека. Таким мнением политик поделился в Telegram-канале.В пример он привел Михаила Горбачева, чье правление, по мнению Володина, "привело к разобщению народов, крупнейшей геополитической катастрофе ХХ века — распаду СССР", политика из Мьянмы Аун Сан Су Чжи, которую в 2018 году обвинили в геноциде мусульманской народности рохинджа, президента США Барака Обаму, который получил премию вскоре после избрания, когда о каких-либо результатах его работы говорить было преждевременно.В этом году Нобелевскую премию мира присудили филиппинской журналистке Марии Ресса и главному редактору российской "Новой газеты" Дмитрию Муратову. В современной истории России Муратов стал первым лауреатом, а во времена СССР премии удостаивались Андрей Сахаров и Михаил Горбачев.

https://ru.sputnik.md/20211009/foto-laureati-nobelevskaea-premia-2021-45382257.html

https://ru.sputnik.md/20211008/nobelevskaea-premiyu-mira-dmitriy-muratov-mariya-ressa--45355909.html

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в мире, россия, вячеслав володин, нобелевская премия мира