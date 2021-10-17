Октябрьская революция 1917 года и Бессарабия
11:04 17.10.2021 (обновлено: 11:39 17.10.2021)
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© Photo : Репродукция: Евгений ПаскарьКарта Бессарабской губернии
© Photo : Репродукция: Евгений Паскарь
Февральская революция в России в 1917 году привела к отстранению от власти царя Николая II, созданию нового правительства и еще одной ветви власти – Советов.
Главная декларируемая политическая задача новой власти заключалась в подготовке Всероссийского Учредительного Собрания, которое должно было определить будущее развитие России, в том числе и государственное устройство.
О событиях в Петрограде вскоре узнали и в Бессарабии, находившейся в тыловой зоне Румынского фронта. Как и по всей стране, в губернии началось преобразование государственных учреждений: были распущены правоохранительные органы, созданы губернский и уездные комиссариаты. К началу мая 1917 года во всех уездах Бессарабии были созданы Советы – общество находилось в новой реальности, изучало политические программы партий, адаптировалось к переменам и готовилось к выборам в Учредительное Собрание, надеясь на лучшие перемены в своей жизни и государстве. Времена были тяжелые, шла изнурительная Первая мировая война (ее также называли Второй Отечественной, по некоторым оценкам, в России было мобилизовано около 39% всех мужчин в возрасте от 15 до 49 лет), экономическая ситуация в стране ухудшалась.
© Photo : Репродукция: Евгений ПаскарьНа исторической карте для школ Румынии, отмечена Молдавская Республика
На исторической карте для школ Румынии, отмечена Молдавская Республика
© Photo : Репродукция: Евгений Паскарь
На волне перемен активизируется национальное движение, реализуются замыслы по созданию национальных республик – соответствующие проекты финансируются из-за рубежа.
Идея автономии Бессарабии
В конце марта 1917 года была создана Молдавская национальная партия (МНП), объединявшая крупных землевладельцев Бессарабии, стремившихся сохранить свою собственность – в современных им условиях они могли ее лишиться в пользу крестьян – земельный вопрос был одним из главных в повестке февральской революции. Впрочем, эта партия никогда не пользовалась популярностью, но ее члены сыграли большую роль в отторжении Бессарабии от России.
© Photo : Евгений ПаскарьПриказ о награждении солдат русской армии Румынского фронта. 1917 год.
Приказ о награждении солдат русской армии Румынского фронта. 1917 год.
© Photo : Евгений Паскарь
Со своей стороны, румынские власти в условиях нарастания смуты в России активизировали ведущуюся еще с 1905 года пропаганду идеи объединения Румынии и Бессарабии. Поэтому румынская пресса и румынские агенты в Бессарабии всячески распространяли идею автономии губернии, что должно было, по их мнению, стать первым шагом на пути к объединению с Румынией. В начале апреля 1917 года румынское посольство в Петрограде установило контакты с некоторыми бессарабскими интеллигентами, среди которых были И. Инкулец, П. Халиппа и другие.
Российская республика
Первого сентября (14 сентября по новому стилю) постановлением Временного правительства была провозглашена Российская республика. Постановление было подписано министром-председателем А. Ф. Керенским и министром юстиции А. С. Зарудным. Для разработки будущей Конституции России была создана специальная конституционная комиссия под председательством профессора государственного права Н. И. Лазаревского, а затем известного историка В. М. Гессена.
События в Кишиневе
21 октября (3 ноября) военно-молдавский съезд, проходивший в Кишиневе, высказался за создание временного верховного краевого органа Бессарабии Сфатул Цэрий и за автономию губернии.
© Photo : Репродукция: Евгений ПаскарьФотография членов Сфатул Цэрий, 1918 год.
Фотография членов Сфатул Цэрий, 1918 год.
© Photo : Репродукция: Евгений Паскарь
Революция в Петрограде
25 октября (7 ноября) в Петрограде большевики свергли временное правительство Российской республики – это событие известно как Октябрьская революция. В книге "Тайная война против Советской России" М. Сейерс и А. Кан пишут: "Большевистская революция, потрясшая весь мир, совершалась необычно, вначале почти незаметно. Это была самая мирная революция в истории. По улицам столицы расхаживали небольшие отряды солдат и матросов. То тут, то там раздавались случайные выстрелы. Люди собирались кучками на холодных улицах, спорили, размахивали руками, читали свежие воззвания и прокламации. Как всегда, передавались разноречивые слухи. По Невскому дребезжали трамваи. Женщины ходили за покупками. Консервативные петроградские газеты вышли в этот день обычным порядком и даже не сообщили о том, что произошла революция. Почти не встретив сопротивления, большевики заняли телефонную станцию, телеграф, государственный банк и министерства. Зимний дворец — место пребывания Временного правительства — был окружен. Керенский в тот же день бежал из Петрограда в автомобиле американского посольства под американским флагом".
Первое правительство большевиков
С 25 по 27 ноября в Петрограде в Смольном институте проходил II Всероссийский Съезд Советов, на котором было сформировано первое советское правительство — Совет Народных комиссаров (СНК), во главе которого стал Ленин. Троцкий назначен наркомом иностранных дел. Новая власть вскоре столкнулась с сопротивлением внутри страны и международной дипломатической изоляцией; переговоры Троцкого с находившимися в Петрограде иностранными послами результатов не дали. Все державы Антанты, а затем и нейтральные государства отказались признавать законность новой власти и разорвали с ней дипломатические отношения.
Реакция в Бессарабии
Центральные органы местной власти, а также большинство Советов и другие государственные, партийные и общественные структуры Бессарабии отрицательно восприняли события 25 октября в Петрограде.
В первые недели после прихода к власти большевиков жизнь в Бессарабии мало чем отличалась от того, что было при Временном правительстве. Продолжали выполнять свои функции думы, земства, городские и волостные управы, губернские и уездные комиссары свергнутого правительства, все административные и общественные организации.
Декларация прав народов России
2 ноября (15 ноября) большевики издали Декларацию прав народов России. Этот документ подстегнул процесс образования новых республик в составе Российской республики. В начале ноября в Кишиневе по инициативе МНП создано Бюро по организации Сфатул Цэрий – временного верховного краевого органа автономной Бессарабии до созыва Учредительного собрания.
© Photo : Репродукция: Евгений ПаскарьКишинев, 1917 год. Фотография членов Бессарабского Губернского Земства.
Кишинев, 1917 год. Фотография членов Бессарабского Губернского Земства.
© Photo : Репродукция: Евгений Паскарь
Седьмого ноября (20 ноября) в Киеве Центральная Рада провозгласила образование Украинской республики, не отделяясь от Российской республики. В третьем Универсале, в частности было заявлено: Не відділяючись від республики Російськоі і зберігаючи єдність іі, ми твердо станемо на нашій землі, щоб силами нашими помогти всій Росіі, щоб вся республика Російська стала федерацією рівних і вільних народів.
Создание Сфатул Цэрий ускоренными темпами
8 ноября (21 ноября) началась рассылка приглашений некоторым организациям и партиям с просьбой направить "в кратчайший срок" своих "выборных депутатов". В приглашениях подчеркивалось, что "Сфатул Цэрий является временным Верховным Краевым органом Автономной Бессарабии вплоть до созыва Бессарабского Учредительного собрания".
© Photo : Евгений ПаскарьОдин из флагов Молдавской республики в Историческом музее РМ
Один из флагов Молдавской республики в Историческом музее РМ
© Photo : Евгений Паскарь
20 ноября (3 декабря) в Кишиневе состоялось совещание Съезда городов (представителей Кишиневской и уездных городских дум), на котором образование Сфатул Цэрий было подвергнуто критике из-за сепаратистских намерений. При этом И. Инкулец возражал, утверждая, что ни у кого из инициаторов создания краевого органа не было "и в мыслях сепаратизма, а все желают работать в единении с Великой Россией".
21 ноября (4 декабря) состоялось первое заседание Сфатул Цэрий.
Выборы в Учредительное собрание – за кого голосовали в Бессарабии
Еще 12 ноября (25 ноября) в Российской республике начались выборы в Учредительное собрание. В Бессарабии по техническим причинам они прошли с 26 ноября (9 декабря) по 28 ноября (11 декабря).
Говоря об итогах выборов, хотелось бы отметить, что среди гражданского населения Бессарабии, особенно сельского, Молдавская национальная партия, как и блок большевиков и меньшевиков-интернационалистов, не пользовались особым влиянием. МНП, получившая 2,2% голосов, не смогла провести в Учредительное собрание ни одного своего кандидата. Бессарабию в Учредительном собрании представляло 16 депутатов от других партий.
28 ноября (11 декабря) прошло первое заседание Учредительного собрания в Петрограде, после чего большевики начали арестовывать депутатов.
© Photo : Евгений ПаскарьШинель и шапка солдата молдавского военного отряда, 1917 г.
Шинель и шапка солдата молдавского военного отряда, 1917 г.
© Photo : Евгений Паскарь
Решение думы Кишинева
30 ноября (13 декабря) в Кишиневе на заседании городской думы было решено послать в Петроград трех человек для охраны Учредительного собрания, которое пытались закрыть большевики. По приказу СНК, подконтрольные им солдаты опечатали Таврический дворец, где проходили заседания представителей Учредительного собрания.
Провозглашение Молдавской республики
1 декабря (14 декабря) в Кишиневе обсуждался проект Декларации о провозглашении Молдавской республики, прошли дискуссии о названии нового государства. 2 декабря (15 декабря) Сфатул Цэрий объявил об образовании Молдавской Демократической Республики (МДР) в составе Российской Федеративной Демократической Республики. Это была первая в истории молдавской государственности республика.
© Photo : Евгений ПаскарьОдин из последних номеров газеты Сфатул Цэрий, 1918 год.
Один из последних номеров газеты Сфатул Цэрий, 1918 год.
© Photo : Евгений Паскарь
При этом, необходимо отметить, что значительная часть членов Сфатул Цэрий тайно работала в интересах Румынии, получая за свою деятельность вознаграждение. По свидетельству сына бывшего заместителя главнокомандующего Румынским фронтом генерала Щербачева, 47 членов Сфатул Цэрий находились на службе у королевской Румынии; на их подкуп румынское правительство израсходовало 7 миллионов леев.