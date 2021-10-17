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Октябрьская революция 1917 года и Бессарабия
Октябрьская революция 1917 года и Бессарабия
Февральская революция в России в 1917 году привела к отстранению от власти царя Николая II, созданию нового правительства и еще одной ветви власти – Советов. 17.10.2021, Sputnik Молдова
2021-10-17T11:04+0300
2021-10-17T11:39+0300
история молдовы
молдова
бессарабия
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Главная декларируемая политическая задача новой власти заключалась в подготовке Всероссийского Учредительного Собрания, которое должно было определить будущее развитие России, в том числе и государственное устройство.О событиях в Петрограде вскоре узнали и в Бессарабии, находившейся в тыловой зоне Румынского фронта. Как и по всей стране, в губернии началось преобразование государственных учреждений: были распущены правоохранительные органы, созданы губернский и уездные комиссариаты. К началу мая 1917 года во всех уездах Бессарабии были созданы Советы – общество находилось в новой реальности, изучало политические программы партий, адаптировалось к переменам и готовилось к выборам в Учредительное Собрание, надеясь на лучшие перемены в своей жизни и государстве. Времена были тяжелые, шла изнурительная Первая мировая война (ее также называли Второй Отечественной, по некоторым оценкам, в России было мобилизовано около 39% всех мужчин в возрасте от 15 до 49 лет), экономическая ситуация в стране ухудшалась.На волне перемен активизируется национальное движение, реализуются замыслы по созданию национальных республик – соответствующие проекты финансируются из-за рубежа.Идея автономии БессарабииВ конце марта 1917 года была создана Молдавская национальная партия (МНП), объединявшая крупных землевладельцев Бессарабии, стремившихся сохранить свою собственность – в современных им условиях они могли ее лишиться в пользу крестьян – земельный вопрос был одним из главных в повестке февральской революции. Впрочем, эта партия никогда не пользовалась популярностью, но ее члены сыграли большую роль в отторжении Бессарабии от России.Со своей стороны, румынские власти в условиях нарастания смуты в России активизировали ведущуюся еще с 1905 года пропаганду идеи объединения Румынии и Бессарабии. Поэтому румынская пресса и румынские агенты в Бессарабии всячески распространяли идею автономии губернии, что должно было, по их мнению, стать первым шагом на пути к объединению с Румынией. В начале апреля 1917 года румынское посольство в Петрограде установило контакты с некоторыми бессарабскими интеллигентами, среди которых были И. Инкулец, П. Халиппа и другие.Российская республикаПервого сентября (14 сентября по новому стилю) постановлением Временного правительства была провозглашена Российская республика. Постановление было подписано министром-председателем А. Ф. Керенским и министром юстиции А. С. Зарудным. Для разработки будущей Конституции России была создана специальная конституционная комиссия под председательством профессора государственного права Н. И. Лазаревского, а затем известного историка В. М. Гессена.События в Кишиневе21 октября (3 ноября) военно-молдавский съезд, проходивший в Кишиневе, высказался за создание временного верховного краевого органа Бессарабии Сфатул Цэрий и за автономию губернии.Революция в Петрограде25 октября (7 ноября) в Петрограде большевики свергли временное правительство Российской республики – это событие известно как Октябрьская революция. В книге "Тайная война против Советской России" М. Сейерс и А. Кан пишут: "Большевистская революция, потрясшая весь мир, совершалась необычно, вначале почти незаметно. Это была самая мирная революция в истории. По улицам столицы расхаживали небольшие отряды солдат и матросов. То тут, то там раздавались случайные выстрелы. Люди собирались кучками на холодных улицах, спорили, размахивали руками, читали свежие воззвания и прокламации. Как всегда, передавались разноречивые слухи. По Невскому дребезжали трамваи. Женщины ходили за покупками. Консервативные петроградские газеты вышли в этот день обычным порядком и даже не сообщили о том, что произошла революция. Почти не встретив сопротивления, большевики заняли телефонную станцию, телеграф, государственный банк и министерства. Зимний дворец — место пребывания Временного правительства — был окружен. Керенский в тот же день бежал из Петрограда в автомобиле американского посольства под американским флагом".Первое правительство большевиковС 25 по 27 ноября в Петрограде в Смольном институте проходил II Всероссийский Съезд Советов, на котором было сформировано первое советское правительство — Совет Народных комиссаров (СНК), во главе которого стал Ленин. Троцкий назначен наркомом иностранных дел. Новая власть вскоре столкнулась с сопротивлением внутри страны и международной дипломатической изоляцией; переговоры Троцкого с находившимися в Петрограде иностранными послами результатов не дали. Все державы Антанты, а затем и нейтральные государства отказались признавать законность новой власти и разорвали с ней дипломатические отношения.Реакция в БессарабииЦентральные органы местной власти, а также большинство Советов и другие государственные, партийные и общественные структуры Бессарабии отрицательно восприняли события 25 октября в Петрограде.В первые недели после прихода к власти большевиков жизнь в Бессарабии мало чем отличалась от того, что было при Временном правительстве. Продолжали выполнять свои функции думы, земства, городские и волостные управы, губернские и уездные комиссары свергнутого правительства, все административные и общественные организации.Декларация прав народов России2 ноября (15 ноября) большевики издали Декларацию прав народов России. Этот документ подстегнул процесс образования новых республик в составе Российской республики. В начале ноября в Кишиневе по инициативе МНП создано Бюро по организации Сфатул Цэрий – временного верховного краевого органа автономной Бессарабии до созыва Учредительного собрания.Седьмого ноября (20 ноября) в Киеве Центральная Рада провозгласила образование Украинской республики, не отделяясь от Российской республики. В третьем Универсале, в частности было заявлено: Не відділяючись від республики Російськоі і зберігаючи єдність іі, ми твердо станемо на нашій землі, щоб силами нашими помогти всій Росіі, щоб вся республика Російська стала федерацією рівних і вільних народів.Создание Сфатул Цэрий ускоренными темпами8 ноября (21 ноября) началась рассылка приглашений некоторым организациям и партиям с просьбой направить "в кратчайший срок" своих "выборных депутатов". В приглашениях подчеркивалось, что "Сфатул Цэрий является временным Верховным Краевым органом Автономной Бессарабии вплоть до созыва Бессарабского Учредительного собрания".20 ноября (3 декабря) в Кишиневе состоялось совещание Съезда городов (представителей Кишиневской и уездных городских дум), на котором образование Сфатул Цэрий было подвергнуто критике из-за сепаратистских намерений. При этом И. Инкулец возражал, утверждая, что ни у кого из инициаторов создания краевого органа не было "и в мыслях сепаратизма, а все желают работать в единении с Великой Россией".21 ноября (4 декабря) состоялось первое заседание Сфатул Цэрий.Выборы в Учредительное собрание – за кого голосовали в БессарабииЕще 12 ноября (25 ноября) в Российской республике начались выборы в Учредительное собрание. В Бессарабии по техническим причинам они прошли с 26 ноября (9 декабря) по 28 ноября (11 декабря).Говоря об итогах выборов, хотелось бы отметить, что среди гражданского населения Бессарабии, особенно сельского, Молдавская национальная партия, как и блок большевиков и меньшевиков-интернационалистов, не пользовались особым влиянием. МНП, получившая 2,2% голосов, не смогла провести в Учредительное собрание ни одного своего кандидата. Бессарабию в Учредительном собрании представляло 16 депутатов от других партий.28 ноября (11 декабря) прошло первое заседание Учредительного собрания в Петрограде, после чего большевики начали арестовывать депутатов.Решение думы Кишинева30 ноября (13 декабря) в Кишиневе на заседании городской думы было решено послать в Петроград трех человек для охраны Учредительного собрания, которое пытались закрыть большевики. По приказу СНК, подконтрольные им солдаты опечатали Таврический дворец, где проходили заседания представителей Учредительного собрания.Провозглашение Молдавской республики1 декабря (14 декабря) в Кишиневе обсуждался проект Декларации о провозглашении Молдавской республики, прошли дискуссии о названии нового государства. 2 декабря (15 декабря) Сфатул Цэрий объявил об образовании Молдавской Демократической Республики (МДР) в составе Российской Федеративной Демократической Республики. Это была первая в истории молдавской государственности республика.При этом, необходимо отметить, что значительная часть членов Сфатул Цэрий тайно работала в интересах Румынии, получая за свою деятельность вознаграждение. По свидетельству сына бывшего заместителя главнокомандующего Румынским фронтом генерала Щербачева, 47 членов Сфатул Цэрий находились на службе у королевской Румынии; на их подкуп румынское правительство израсходовало 7 миллионов леев.
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Евгений Паскарь
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история молдовы, молдова, бессарабия

Октябрьская революция 1917 года и Бессарабия

11:04 17.10.2021 (обновлено: 11:39 17.10.2021)
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© Photo : Репродукция: Евгений ПаскарьКарта Бессарабской губернии
Карта Бессарабской губернии - Sputnik Молдова, 1920, 17.10.2021
© Photo : Репродукция: Евгений Паскарь
Евгений Паскарь - Sputnik Молдова
Евгений Паскарь
Все материалы
Февральская революция в России в 1917 году привела к отстранению от власти царя Николая II, созданию нового правительства и еще одной ветви власти – Советов.
Главная декларируемая политическая задача новой власти заключалась в подготовке Всероссийского Учредительного Собрания, которое должно было определить будущее развитие России, в том числе и государственное устройство.
О событиях в Петрограде вскоре узнали и в Бессарабии, находившейся в тыловой зоне Румынского фронта. Как и по всей стране, в губернии началось преобразование государственных учреждений: были распущены правоохранительные органы, созданы губернский и уездные комиссариаты. К началу мая 1917 года во всех уездах Бессарабии были созданы Советы – общество находилось в новой реальности, изучало политические программы партий, адаптировалось к переменам и готовилось к выборам в Учредительное Собрание, надеясь на лучшие перемены в своей жизни и государстве. Времена были тяжелые, шла изнурительная Первая мировая война (ее также называли Второй Отечественной, по некоторым оценкам, в России было мобилизовано около 39% всех мужчин в возрасте от 15 до 49 лет), экономическая ситуация в стране ухудшалась.
© Photo : Репродукция: Евгений ПаскарьНа исторической карте для школ Румынии, отмечена Молдавская Республика
На исторической карте для школ Румынии, отмечена Молдавская Республика - Sputnik Молдова, 1920, 17.10.2021
На исторической карте для школ Румынии, отмечена Молдавская Республика
© Photo : Репродукция: Евгений Паскарь
На волне перемен активизируется национальное движение, реализуются замыслы по созданию национальных республик – соответствующие проекты финансируются из-за рубежа.

Идея автономии Бессарабии

В конце марта 1917 года была создана Молдавская национальная партия (МНП), объединявшая крупных землевладельцев Бессарабии, стремившихся сохранить свою собственность – в современных им условиях они могли ее лишиться в пользу крестьян – земельный вопрос был одним из главных в повестке февральской революции. Впрочем, эта партия никогда не пользовалась популярностью, но ее члены сыграли большую роль в отторжении Бессарабии от России.
© Photo : Евгений ПаскарьПриказ о награждении солдат русской армии Румынского фронта. 1917 год.
Приказ о награждении солдат русской армии Румынского фронта. 1917 год. - Sputnik Молдова, 1920, 17.10.2021
Приказ о награждении солдат русской армии Румынского фронта. 1917 год.
© Photo : Евгений Паскарь
Со своей стороны, румынские власти в условиях нарастания смуты в России активизировали ведущуюся еще с 1905 года пропаганду идеи объединения Румынии и Бессарабии. Поэтому румынская пресса и румынские агенты в Бессарабии всячески распространяли идею автономии губернии, что должно было, по их мнению, стать первым шагом на пути к объединению с Румынией. В начале апреля 1917 года румынское посольство в Петрограде установило контакты с некоторыми бессарабскими интеллигентами, среди которых были И. Инкулец, П. Халиппа и другие.

Российская республика

Первого сентября (14 сентября по новому стилю) постановлением Временного правительства была провозглашена Российская республика. Постановление было подписано министром-председателем А. Ф. Керенским и министром юстиции А. С. Зарудным. Для разработки будущей Конституции России была создана специальная конституционная комиссия под председательством профессора государственного права Н. И. Лазаревского, а затем известного историка В. М. Гессена.

События в Кишиневе

21 октября (3 ноября) военно-молдавский съезд, проходивший в Кишиневе, высказался за создание временного верховного краевого органа Бессарабии Сфатул Цэрий и за автономию губернии.
© Photo : Репродукция: Евгений ПаскарьФотография членов Сфатул Цэрий, 1918 год.
Фотография членов Сфатул Цэрий, 1918 год. - Sputnik Молдова, 1920, 17.10.2021
Фотография членов Сфатул Цэрий, 1918 год.
© Photo : Репродукция: Евгений Паскарь

Революция в Петрограде

25 октября (7 ноября) в Петрограде большевики свергли временное правительство Российской республики – это событие известно как Октябрьская революция. В книге "Тайная война против Советской России" М. Сейерс и А. Кан пишут: "Большевистская революция, потрясшая весь мир, совершалась необычно, вначале почти незаметно. Это была самая мирная революция в истории. По улицам столицы расхаживали небольшие отряды солдат и матросов. То тут, то там раздавались случайные выстрелы. Люди собирались кучками на холодных улицах, спорили, размахивали руками, читали свежие воззвания и прокламации. Как всегда, передавались разноречивые слухи. По Невскому дребезжали трамваи. Женщины ходили за покупками. Консервативные петроградские газеты вышли в этот день обычным порядком и даже не сообщили о том, что произошла революция. Почти не встретив сопротивления, большевики заняли телефонную станцию, телеграф, государственный банк и министерства. Зимний дворец — место пребывания Временного правительства — был окружен. Керенский в тот же день бежал из Петрограда в автомобиле американского посольства под американским флагом".

Первое правительство большевиков

С 25 по 27 ноября в Петрограде в Смольном институте проходил II Всероссийский Съезд Советов, на котором было сформировано первое советское правительство — Совет Народных комиссаров (СНК), во главе которого стал Ленин. Троцкий назначен наркомом иностранных дел. Новая власть вскоре столкнулась с сопротивлением внутри страны и международной дипломатической изоляцией; переговоры Троцкого с находившимися в Петрограде иностранными послами результатов не дали. Все державы Антанты, а затем и нейтральные государства отказались признавать законность новой власти и разорвали с ней дипломатические отношения.

Реакция в Бессарабии

Центральные органы местной власти, а также большинство Советов и другие государственные, партийные и общественные структуры Бессарабии отрицательно восприняли события 25 октября в Петрограде.
В первые недели после прихода к власти большевиков жизнь в Бессарабии мало чем отличалась от того, что было при Временном правительстве. Продолжали выполнять свои функции думы, земства, городские и волостные управы, губернские и уездные комиссары свергнутого правительства, все административные и общественные организации.

Декларация прав народов России

2 ноября (15 ноября) большевики издали Декларацию прав народов России. Этот документ подстегнул процесс образования новых республик в составе Российской республики. В начале ноября в Кишиневе по инициативе МНП создано Бюро по организации Сфатул Цэрий – временного верховного краевого органа автономной Бессарабии до созыва Учредительного собрания.
© Photo : Репродукция: Евгений ПаскарьКишинев, 1917 год. Фотография членов Бессарабского Губернского Земства.
Кишинев, 1917 год. Фотография членов Бессарабского Губернского Земства. - Sputnik Молдова, 1920, 17.10.2021
Кишинев, 1917 год. Фотография членов Бессарабского Губернского Земства.
© Photo : Репродукция: Евгений Паскарь
Седьмого ноября (20 ноября) в Киеве Центральная Рада провозгласила образование Украинской республики, не отделяясь от Российской республики. В третьем Универсале, в частности было заявлено: Не відділяючись від республики Російськоі і зберігаючи єдність іі, ми твердо станемо на нашій землі, щоб силами нашими помогти всій Росіі, щоб вся республика Російська стала федерацією рівних і вільних народів.

Создание Сфатул Цэрий ускоренными темпами

8 ноября (21 ноября) началась рассылка приглашений некоторым организациям и партиям с просьбой направить "в кратчайший срок" своих "выборных депутатов". В приглашениях подчеркивалось, что "Сфатул Цэрий является временным Верховным Краевым органом Автономной Бессарабии вплоть до созыва Бессарабского Учредительного собрания".
© Photo : Евгений ПаскарьОдин из флагов Молдавской республики в Историческом музее РМ
Один из флагов Молдавской республики в Историческом музее РМ - Sputnik Молдова, 1920, 17.10.2021
Один из флагов Молдавской республики в Историческом музее РМ
© Photo : Евгений Паскарь
20 ноября (3 декабря) в Кишиневе состоялось совещание Съезда городов (представителей Кишиневской и уездных городских дум), на котором образование Сфатул Цэрий было подвергнуто критике из-за сепаратистских намерений. При этом И. Инкулец возражал, утверждая, что ни у кого из инициаторов создания краевого органа не было "и в мыслях сепаратизма, а все желают работать в единении с Великой Россией".
21 ноября (4 декабря) состоялось первое заседание Сфатул Цэрий.

Выборы в Учредительное собрание – за кого голосовали в Бессарабии

Еще 12 ноября (25 ноября) в Российской республике начались выборы в Учредительное собрание. В Бессарабии по техническим причинам они прошли с 26 ноября (9 декабря) по 28 ноября (11 декабря).
Говоря об итогах выборов, хотелось бы отметить, что среди гражданского населения Бессарабии, особенно сельского, Молдавская национальная партия, как и блок большевиков и меньшевиков-интернационалистов, не пользовались особым влиянием. МНП, получившая 2,2% голосов, не смогла провести в Учредительное собрание ни одного своего кандидата. Бессарабию в Учредительном собрании представляло 16 депутатов от других партий.
28 ноября (11 декабря) прошло первое заседание Учредительного собрания в Петрограде, после чего большевики начали арестовывать депутатов.
© Photo : Евгений ПаскарьШинель и шапка солдата молдавского военного отряда, 1917 г.
Шинель и шапка солдата молдавского военного отряда, 1917 г. - Sputnik Молдова, 1920, 17.10.2021
Шинель и шапка солдата молдавского военного отряда, 1917 г.
© Photo : Евгений Паскарь

Решение думы Кишинева

30 ноября (13 декабря) в Кишиневе на заседании городской думы было решено послать в Петроград трех человек для охраны Учредительного собрания, которое пытались закрыть большевики. По приказу СНК, подконтрольные им солдаты опечатали Таврический дворец, где проходили заседания представителей Учредительного собрания.

Провозглашение Молдавской республики

1 декабря (14 декабря) в Кишиневе обсуждался проект Декларации о провозглашении Молдавской республики, прошли дискуссии о названии нового государства. 2 декабря (15 декабря) Сфатул Цэрий объявил об образовании Молдавской Демократической Республики (МДР) в составе Российской Федеративной Демократической Республики. Это была первая в истории молдавской государственности республика.
© Photo : Евгений ПаскарьОдин из последних номеров газеты Сфатул Цэрий, 1918 год.
Один из последних номеров газеты Сфатул Цэрий, 1918 год. - Sputnik Молдова, 1920, 17.10.2021
Один из последних номеров газеты Сфатул Цэрий, 1918 год.
© Photo : Евгений Паскарь
При этом, необходимо отметить, что значительная часть членов Сфатул Цэрий тайно работала в интересах Румынии, получая за свою деятельность вознаграждение. По свидетельству сына бывшего заместителя главнокомандующего Румынским фронтом генерала Щербачева, 47 членов Сфатул Цэрий находились на службе у королевской Румынии; на их подкуп румынское правительство израсходовало 7 миллионов леев.
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