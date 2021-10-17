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Погодные рекорды Молдовы 17 октября
Погодные рекорды Молдовы 17 октября
Погодные рекорды Молдовы 17 октября
2021-10-17T00:01+0300
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КИШИНЕВ, 17 окт – Sputnik. Минимальный показатель температуры воздуха на территории Молдовы 17 октября специалисты зафиксировали более века назад.Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы республики.По информации синоптиков, 17 октября 1911 года воздух охладился до –5,7 градуса по Цельсию.А температурный максимум зарегистрировали в 1973 году. Тогда столбик термометра в тени поднялся до отметки в +25,5 градуса по Цельсию.Таким образом, разница между самым низким и самым высоким температурными показателями, датированными 17 октября и внесенными синоптиками в свои журналы в разные годы, составляет 31,2 градуса.Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.
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климат, погода, рекорды

Погодные рекорды Молдовы 17 октября

00:01 17.10.2021
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В Государственной гидрометеорологической службе страны рассказали о наиболее высокой и максимально низкой температуре в этот день.
КИШИНЕВ, 17 окт – Sputnik. Минимальный показатель температуры воздуха на территории Молдовы 17 октября специалисты зафиксировали более века назад.
Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы республики.
По информации синоптиков, 17 октября 1911 года воздух охладился до –5,7 градуса по Цельсию.
А температурный максимум зарегистрировали в 1973 году. Тогда столбик термометра в тени поднялся до отметки в +25,5 градуса по Цельсию.
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Таким образом, разница между самым низким и самым высоким температурными показателями, датированными 17 октября и внесенными синоптиками в свои журналы в разные годы, составляет 31,2 градуса.
Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.
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