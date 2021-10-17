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В Польше проходят протесты против жестокого обращения с мигрантами
17:15 17.10.2021 (обновлено: 17:27 17.10.2021)
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© REUTERS / Kacper PempelИракские мигранты, задержанные после пересечения белорусско-польской границы в городе Хайнувка, Польша
Жители Варшавы вышли в воскресенье на демонстрацию в поддержку пытающихся попасть в Польшу из Белоруссии мигрантов.
КИШИНЕВ, 17 окт — Sputnik. В центре польской столицы проходит масштабная уличная акция протеста с требованием предоставить убежище нелегальным мигрантам, застрявшим на границе Польши с Белоруссией, передает корреспондент РИА Новости.
Митинг проходит под лозунгом "Прекратите пытки на границе!" Организаторы отмечают, что в течение последних недель там скончались несколько человек, пытавшихся вне пункта пропуска проникнуть из Белоруссии в Польшу.
"Польские власти уже почти два месяца принимают меры, из-за которых погибли по меньшей мере шесть человек, ищущих убежища в Польше и Европе. Жизни еще нескольких сотен человек, пытающихся выбраться из приграничных лесов, находятся под угрозой. Среди них есть маленькие дети. Это беженцы и беженки из Ирака, Афганистана, Сирии, Турции и других стран, где их ждет война, преследование и насилие", — говорится в заявлении.
Участники утверждают, что действия властей страны противоречат международному праву и международным принципам гуманитарной помощи.
15 октября, 18:50
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По данным Пограничной стражи Польши, с начала октября зафиксировано более 7 тысяч попыток нелегального пересечения границы из Белоруссии в Польшу. С начала сентября таких попыток зафиксировано около 20 тысяч.
В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией и обвиняли официальный Минск в создании миграционного кризиса. В связи с этой ситуацией президент Польши ввел на приграничных с Белоруссией территориях режим чрезвычайного положения, к охране границы привлечены армия и полиция. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.