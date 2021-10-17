https://ru.sputnik.md/20211017/polsha-migranty-45589531.html

В Польше проходят протесты против жестокого обращения с мигрантами

В Польше проходят протесты против жестокого обращения с мигрантами

Жители Варшавы вышли в воскресенье на демонстрацию в поддержку мигрантов, застрявших на границе.

2021-10-17T17:15+0300

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КИШИНЕВ, 17 окт — Sputnik. В центре польской столицы проходит масштабная уличная акция протеста с требованием предоставить убежище нелегальным мигрантам, застрявшим на границе Польши с Белоруссией, передает корреспондент РИА Новости.Митинг проходит под лозунгом "Прекратите пытки на границе!" Организаторы отмечают, что в течение последних недель там скончались несколько человек, пытавшихся вне пункта пропуска проникнуть из Белоруссии в Польшу.Участники утверждают, что действия властей страны противоречат международному праву и международным принципам гуманитарной помощи.По данным Пограничной стражи Польши, с начала октября зафиксировано более 7 тысяч попыток нелегального пересечения границы из Белоруссии в Польшу. С начала сентября таких попыток зафиксировано около 20 тысяч.В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией и обвиняли официальный Минск в создании миграционного кризиса. В связи с этой ситуацией президент Польши ввел на приграничных с Белоруссией территориях режим чрезвычайного положения, к охране границы привлечены армия и полиция. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.

https://ru.sputnik.md/20211015/45550501.html

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