Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
Кишинев люди город - Sputnik Молдова, 1920
Общество
Читайте главные новости о том, что происходит в общественной жизни Молдовы и мира.
https://ru.sputnik.md/20211017/polsha-migranty-45589531.html
В Польше проходят протесты против жестокого обращения с мигрантами
В Польше проходят протесты против жестокого обращения с мигрантами
Жители Варшавы вышли в воскресенье на демонстрацию в поддержку мигрантов, застрявших на границе.
2021-10-17T17:15+0300
2021-10-17T17:27+0300
общество
в мире
польша
мигранты
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0a/0f/45529141_0:169:3083:1903_1920x0_80_0_0_2c86b7025a5a50e6cc6b802307fc9017.jpg
КИШИНЕВ, 17 окт — Sputnik. В центре польской столицы проходит масштабная уличная акция протеста с требованием предоставить убежище нелегальным мигрантам, застрявшим на границе Польши с Белоруссией, передает корреспондент РИА Новости.Митинг проходит под лозунгом "Прекратите пытки на границе!" Организаторы отмечают, что в течение последних недель там скончались несколько человек, пытавшихся вне пункта пропуска проникнуть из Белоруссии в Польшу.Участники утверждают, что действия властей страны противоречат международному праву и международным принципам гуманитарной помощи.По данным Пограничной стражи Польши, с начала октября зафиксировано более 7 тысяч попыток нелегального пересечения границы из Белоруссии в Польшу. С начала сентября таких попыток зафиксировано около 20 тысяч.В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией и обвиняли официальный Минск в создании миграционного кризиса. В связи с этой ситуацией президент Польши ввел на приграничных с Белоруссией территориях режим чрезвычайного положения, к охране границы привлечены армия и полиция. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.
https://ru.sputnik.md/20211015/45550501.html
польша
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0a/0f/45529141_67:0:2798:2048_1920x0_80_0_0_cc46d0e75cc056b24a9bcfd2a21304d9.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
в мире, польша, мигранты

В Польше проходят протесты против жестокого обращения с мигрантами

17:15 17.10.2021 (обновлено: 17:27 17.10.2021)
205
© REUTERS / Kacper PempelИракские мигранты, задержанные после пересечения белорусско-польской границы в городе Хайнувка, Польша
Иракские мигранты, задержанные после пересечения белорусско-польской границы в городе Хайнувка, Польша - Sputnik Молдова, 1920, 17.10.2021
© REUTERS / Kacper Pempel
Жители Варшавы вышли в воскресенье на демонстрацию в поддержку пытающихся попасть в Польшу из Белоруссии мигрантов.
КИШИНЕВ, 17 окт — Sputnik. В центре польской столицы проходит масштабная уличная акция протеста с требованием предоставить убежище нелегальным мигрантам, застрявшим на границе Польши с Белоруссией, передает корреспондент РИА Новости.
Митинг проходит под лозунгом "Прекратите пытки на границе!" Организаторы отмечают, что в течение последних недель там скончались несколько человек, пытавшихся вне пункта пропуска проникнуть из Белоруссии в Польшу.
"Польские власти уже почти два месяца принимают меры, из-за которых погибли по меньшей мере шесть человек, ищущих убежища в Польше и Европе. Жизни еще нескольких сотен человек, пытающихся выбраться из приграничных лесов, находятся под угрозой. Среди них есть маленькие дети. Это беженцы и беженки из Ирака, Афганистана, Сирии, Турции и других стран, где их ждет война, преследование и насилие", — говорится в заявлении.
Участники утверждают, что действия властей страны противоречат международному праву и международным принципам гуманитарной помощи.
Иракский ребенок в окружении пограничников и полицейских после пересечения белорусско-польской границы в городе Хайнувка, Польша - Sputnik Молдова, 1920, 15.10.2021
Фото
Как мигранты борются за выживание в лесах на границе Польши и Белоруссии
15 октября, 18:50
238
По данным Пограничной стражи Польши, с начала октября зафиксировано более 7 тысяч попыток нелегального пересечения границы из Белоруссии в Польшу. С начала сентября таких попыток зафиксировано около 20 тысяч.
В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией и обвиняли официальный Минск в создании миграционного кризиса. В связи с этой ситуацией президент Польши ввел на приграничных с Белоруссией территориях режим чрезвычайного положения, к охране границы привлечены армия и полиция. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.
010000
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
17:36Европейские эксперты предложили помощь Минфину Молдовы
17:15В Польше проходят протесты против жестокого обращения с мигрантами
16:38В Кишиневе машина сбила пешехода на тротуаре
16:21Успехи Молдовы на международном музыкальном фестивале: как это было
15:43Песков: Путин неоднократно выступал с пророческими заявлениями
15:17В Кишиневе ждут Дмитрия Козака
14:42В ночь с 30 на 31 октября Молдова перейдет на зимнее время
14:14Если у вас есть отец, вы расист
13:45На дорогах Молдовы продолжается операция "Тулбурел"
13:17Спикер Госдумы РФ предложил отзывать Нобелевскую премию мира в особых случаях
12:46Слусарь: иностранные торговые сети дискриминируют местных поставщиков
12:17Майя Санду сократила аппарат президента на 13 человек
11:48Как продвинуть видео в соцсетях: SputnikPro поделился секретами
11:31Дефицит торгового баланса в Молдове продолжает расти
11:04Октябрьская революция 1917 года и Бессарабия
10:33Специалист объяснил, чем отличаются российские вакцины
09:56В России запущен счетчик вакцинации от COVID-19
09:27Как русский генерал подарил Кишиневу триумфальную арку
09:02Где в Кишиневе 17 октября находятся мобильные пункты вакцинации
08:35Мир за сутки: "киноэкипаж" на Земле, тайные испытания Китая и ситуация с COVID