https://ru.sputnik.md/20211017/prima-sasa-45568133.html

По программе Prima сasă приобретено более 7000 квартир и домов

По программе Prima сasă приобретено более 7000 квартир и домов

По программе Prima сasa приобретено более 7000 квартир и домов

2021-10-17T07:30+0300

2021-10-17T07:30+0300

2021-10-17T07:30+0300

общество

квартиры

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ипотека

prima casă

в молдове

молдова

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КИШИНЕВ, 17 окт — Sputnik. С момента запуска госпрограммы Prima сasă до настоящего времени приобретено 7032 дома, в процессе обработки находятся еще 12 заявок, сообщило Министерство финансов Молдовы.Общая сумма выданных банками кредитов составляет 3,77 миллиарда леев, а общая сумма активных гарантий – 1,84 миллиарда леев.Из общего числа участников программы 5125 человек получают компенсации из государственного бюджета, которые частично покрывают расходы по выплате ипотеки.Среди получателей 4825 составляют семьи и 2207 — неженатые молодые люди. Средний возраст тех, кто обращается за ипотечным кредитом — 31,5 лет.Средняя стоимость приобретенных объектов недвижимости составляет 629 тысяч леев, средняя площадь — 60 квадратных метров. Из приобретенной недвижимости 6568 объектов находятся в городской местности и 464 — в сельской. Из общего количества недвижимости 6384 — квартиры, а 648 — индивидуальные дома.Бенефициаром государственной программы Prima casă может стать гражданин Республики Молдова в возрасте от 18 до 50 лет, который официально работает в государственном учреждении или частной компании и обладает доходом из официальных источников. Доля первоначального собственного участия составляет 5% от покупной цены жилья.

https://ru.sputnik.md/20210826/pervyy-dom-44240099.html

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Александр Исаев https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1990/56/19905658_374:0:1590:1215_100x100_80_0_0_9970ac50878b113fa1d496a65a6a050f.jpg

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квартиры, дома, ипотека, prima casă, в молдове, молдова