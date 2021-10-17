https://ru.sputnik.md/20211017/prodvinut-video-sputnikpro-sekrety-45570774.html
Как продвинуть видео в соцсетях: SputnikPro поделился секретами
Как продвинуть видео в соцсетях: SputnikPro поделился секретами
Как продвигать свой контент в соцсетях? И как вообще работать в новых медиа в цифровую эпоху?
2021-10-17T11:48+0300
2021-10-17T11:48+0300
2021-10-17T11:48+0300
видео
в мире
мультимедиа
россия
sputnikpro — международный просветительский проект
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Как продвигать свой контент в соцсетях? И как вообще работать в новых медиа в цифровую эпоху? Этой информацией журналисты МИА "Россия сегодня", RT и Ruptly поделились с русскоязычными коллегами, которые живут и работают за границей, но приехали в Москву на пару дней. В российской столице они собрались на Всемирный конгресс соотечественников — поговорить о проблемах за рубежом и подумать, как защищать свои интересы. Что нового гости узнали во время модуля проекта SputnikPro — смотрите в нашем видео.
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media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
видео, в мире, мультимедиа, россия, sputnikpro — международный просветительский проект
Как продвинуть видео в соцсетях: SputnikPro поделился секретами
На площадке Всемирного конгресса соотечественников журналисты в рамках модуля проекта SputnikPro раскрыли секреты успешного продвижения контента в интернете.
Как продвигать свой контент в соцсетях? И как вообще работать в новых медиа в цифровую эпоху? Этой информацией журналисты МИА "Россия сегодня", RT и Ruptly поделились с русскоязычными коллегами, которые живут и работают за границей, но приехали в Москву на пару дней.
В российской столице они собрались на Всемирный конгресс соотечественников — поговорить о проблемах за рубежом и подумать, как защищать свои интересы.
Что нового гости узнали во время модуля проекта SputnikPro — смотрите в нашем видео.