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Как продвинуть видео в соцсетях: SputnikPro поделился секретами
Как продвинуть видео в соцсетях: SputnikPro поделился секретами
Как продвигать свой контент в соцсетях? И как вообще работать в новых медиа в цифровую эпоху?
2021-10-17T11:48+0300
2021-10-17T11:48+0300
видео
в мире
мультимедиа
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Как продвигать свой контент в соцсетях? И как вообще работать в новых медиа в цифровую эпоху? Этой информацией журналисты МИА "Россия сегодня", RT и Ruptly поделились с русскоязычными коллегами, которые живут и работают за границей, но приехали в Москву на пару дней. В российской столице они собрались на Всемирный конгресс соотечественников — поговорить о проблемах за рубежом и подумать, как защищать свои интересы. Что нового гости узнали во время модуля проекта SputnikPro — смотрите в нашем видео.
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видео, в мире, мультимедиа, россия, sputnikpro — международный просветительский проект

Как продвинуть видео в соцсетях: SputnikPro поделился секретами

11:48 17.10.2021
159
© Sputnik
На площадке Всемирного конгресса соотечественников журналисты в рамках модуля проекта SputnikPro раскрыли секреты успешного продвижения контента в интернете.
Как продвигать свой контент в соцсетях? И как вообще работать в новых медиа в цифровую эпоху? Этой информацией журналисты МИА "Россия сегодня", RT и Ruptly поделились с русскоязычными коллегами, которые живут и работают за границей, но приехали в Москву на пару дней.
В российской столице они собрались на Всемирный конгресс соотечественников — поговорить о проблемах за рубежом и подумать, как защищать свои интересы.
Что нового гости узнали во время модуля проекта SputnikPro — смотрите в нашем видео.
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