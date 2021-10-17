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Самый точный прогноз погоды: дожди и туманы
Самый точный прогноз погоды: дожди и туманы
Прогноз погоды в Молдове на 17 18 и 19 октября Gismeteo
2021-10-17T07:00+0300
2021-10-17T07:00+0300
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КИШИНЕВ, 17 окт – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 17 октября погода в Молдове будет определяться влиянием области повышенного атмосферного давления. Переменная облачность, без существенных осадков.Ветер северо-западный слабый до умеренного.Средняя температура в дневные часы в республике составит от +12 до +17 градусов по Цельсию, ночью ожидается от +3 до +8 градусов.Точный прогноз погоды в Кишиневе 17 октября: ночью – от +5 до +7, днем – от +14 до +16 градусов.Такая погода продержится до 19 октября. Затем начнет теплеть – до +22 градусов днем, ночью – до +8 градусов. На все ближайшие дни прогнозируют отсутствие осадков либо очень слабые дожди.Праздники и народные приметыВ этот день православная церковь почитает память благоверного князя Владимира Ярославича Новгородского, чудотворца и его матери княгини Анны, священномученика Иерофея, епископа Афинского, преподобного Аммона Египетского, преподобных Иона и Нектария Казанских.Обычно 17 октября проводили большое количество обрядов, связанных с отпугиванием нечисти. Верили, что защититься от нее можно, используя лук, чеснок, редьку, подвешивая их над дверями домов и сараев.Считалось, что чаще всего нечистая сила поражает пьяниц и людей, которые недобросовестно исполняют свои религиозные обязанности. Именно поэтому не рекомендовалось в этот день гулять, выходить из дома без надобности и, конечно же, не распивать спиртное.
https://ru.sputnik.md/20210929/pravoslavnyy-kalendar-samye-vazhnye-prazdniki-oktyabrya-45136543.html
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Александр Исаев
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климат, прогноз погоды, погода, народные приметы

Самый точный прогноз погоды: дожди и туманы

07:00 17.10.2021
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© Sputnik / Mihai CarausОсень
Осень - Sputnik Молдова, 1920, 17.10.2021
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Александр Исаев
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КИШИНЕВ, 17 окт – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 17 октября погода в Молдове будет определяться влиянием области повышенного атмосферного давления. Переменная облачность, без существенных осадков.
Ветер северо-западный слабый до умеренного.
Средняя температура в дневные часы в республике составит от +12 до +17 градусов по Цельсию, ночью ожидается от +3 до +8 градусов.
Точный прогноз погоды в Кишиневе 17 октября: ночью – от +5 до +7, днем – от +14 до +16 градусов.
Такая погода продержится до 19 октября. Затем начнет теплеть – до +22 градусов днем, ночью – до +8 градусов. На все ближайшие дни прогнозируют отсутствие осадков либо очень слабые дожди.

Праздники и народные приметы

В этот день православная церковь почитает память благоверного князя Владимира Ярославича Новгородского, чудотворца и его матери княгини Анны, священномученика Иерофея, епископа Афинского, преподобного Аммона Египетского, преподобных Иона и Нектария Казанских.
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Обычно 17 октября проводили большое количество обрядов, связанных с отпугиванием нечисти. Верили, что защититься от нее можно, используя лук, чеснок, редьку, подвешивая их над дверями домов и сараев.
Считалось, что чаще всего нечистая сила поражает пьяниц и людей, которые недобросовестно исполняют свои религиозные обязанности. Именно поэтому не рекомендовалось в этот день гулять, выходить из дома без надобности и, конечно же, не распивать спиртное.
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