https://ru.sputnik.md/20211017/putin-zayavlenia-45587999.html

Песков: Путин неоднократно выступал с пророческими заявлениями

Песков: Путин неоднократно выступал с пророческими заявлениями

Песков: Путин неоднократно выступал с пророческими заявлениями

2021-10-17T15:43+0300

2021-10-17T15:43+0300

2021-10-17T15:58+0300

россия

владимир путин

дмитрий песков

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КИШИНЕВ, 17 окт — Sputnik. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что Владимир Путин никого не пугает, когда делает заявления относительно будущего в различных сферах, он просто описывает перспективы, пишет РИА Новости.В ответ на вопрос, не посчитают ли угрозой слова Путина про энергетические перспективы Европы в случае продолжения неразберихи в принятии решений, Песков отметил, что даже если к словам российского президента сразу не прислушиваются, то потом понимают, что они сбываются.Путин на этой неделе принял участие в пленарном заседании форума "Российская энергетическая неделя", во время выступления и ответов на вопросы он не раз обращал внимание на ошибки европейских стран, которые подстегнули рост цен на газ. Он также пошутил, что если неподготовленные люди будут принимать решения, влияющие на энергорынок, то скоро голландцам придется ездить друг к другу в гости на коньках, чтобы согреться. Российский лидер также ранее указывал на "истерику и неразбериху" на топливных рынках в Европе.

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2021

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Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

владимир путин, дмитрий песков