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Песков: Путин неоднократно выступал с пророческими заявлениями
Песков: Путин неоднократно выступал с пророческими заявлениями
Песков: Путин неоднократно выступал с пророческими заявлениями
2021-10-17T15:43+0300
2021-10-17T15:58+0300
россия
владимир путин
дмитрий песков
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КИШИНЕВ, 17 окт — Sputnik. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что Владимир Путин никого не пугает, когда делает заявления относительно будущего в различных сферах, он просто описывает перспективы, пишет РИА Новости.В ответ на вопрос, не посчитают ли угрозой слова Путина про энергетические перспективы Европы в случае продолжения неразберихи в принятии решений, Песков отметил, что даже если к словам российского президента сразу не прислушиваются, то потом понимают, что они сбываются.Путин на этой неделе принял участие в пленарном заседании форума "Российская энергетическая неделя", во время выступления и ответов на вопросы он не раз обращал внимание на ошибки европейских стран, которые подстегнули рост цен на газ. Он также пошутил, что если неподготовленные люди будут принимать решения, влияющие на энергорынок, то скоро голландцам придется ездить друг к другу в гости на коньках, чтобы согреться. Российский лидер также ранее указывал на "истерику и неразбериху" на топливных рынках в Европе.
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владимир путин, дмитрий песков

Песков: Путин неоднократно выступал с пророческими заявлениями

15:43 17.10.2021 (обновлено: 15:58 17.10.2021)
110
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин
Президент РФ В. Путин - Sputnik Молдова, 1920, 17.10.2021
© POOL
/
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Дмитрий Песков отметил, что российский президент не ставит целью кого-либо напугать, когда говорит о будущем.
КИШИНЕВ, 17 окт — Sputnik. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что Владимир Путин никого не пугает, когда делает заявления относительно будущего в различных сферах, он просто описывает перспективы, пишет РИА Новости.
В ответ на вопрос, не посчитают ли угрозой слова Путина про энергетические перспективы Европы в случае продолжения неразберихи в принятии решений, Песков отметил, что даже если к словам российского президента сразу не прислушиваются, то потом понимают, что они сбываются.

"Президент неоднократно выступал с такими пророческими заявлениями, он же никого не пугал, будь то сфера разоружения, сфера безопасности, изменение климата. Президент очень здорово иногда описывает перспективы. Может быть, к нему не прислушиваются, но потом понимают, что так оно и происходит", – сказал Песков.

Путин на этой неделе принял участие в пленарном заседании форума "Российская энергетическая неделя", во время выступления и ответов на вопросы он не раз обращал внимание на ошибки европейских стран, которые подстегнули рост цен на газ. Он также пошутил, что если неподготовленные люди будут принимать решения, влияющие на энергорынок, то скоро голландцам придется ездить друг к другу в гости на коньках, чтобы согреться. Российский лидер также ранее указывал на "истерику и неразбериху" на топливных рынках в Европе.
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