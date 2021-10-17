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В России запущен счетчик вакцинации от COVID-19
В России запущен счетчик вакцинации от COVID-19
В России запущен счетчик вакцинации от COVID-19
2021-10-17T09:56+0300
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коронавирус
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вакцинация
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КИШИНЕВ, 17 окт – Sputnik. Вице-премьер правительства РФ Татьяна Голикова сообщила о запуске счетчика вакцинации от COVID-19 и карты по эпидситуации в стране, пишет РИА Новости.Голикова рассказала, что счетчик уже доступен на портале стопкоронавирус.рф.Обновляться данные будут еженедельно, исходя из информации о заболеваемости в субъектах и накопленных недельных данных по вакцинации.По словам Голиковой, счетчик будет включать две графы: прививки первым компонентом и полностью законченная вакцинация. Показатель коллективного иммунитета отражен как для всей России, так и для каждого отдельного региона.
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россия, вакцинация

В России запущен счетчик вакцинации от COVID-19

09:56 17.10.2021 (обновлено: 10:06 17.10.2021)
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© Sputnik / Pavel Bednyakov / Перейти в фотобанкВ Москве началась вакцинация от COVID-19 для людей старше 60 лет
В Москве началась вакцинация от COVID-19 для людей старше 60 лет - Sputnik Молдова, 1920, 17.10.2021
© Sputnik / Pavel Bednyakov
/
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КИШИНЕВ, 17 окт – Sputnik. Вице-премьер правительства РФ Татьяна Голикова сообщила о запуске счетчика вакцинации от COVID-19 и карты по эпидситуации в стране, пишет РИА Новости.
Голикова рассказала, что счетчик уже доступен на портале стопкоронавирус.рф.

"Будут публиковаться два блока данных. Это данные о вакцинации населения и достижении коллективного иммунитета, а также тепловая карта по эпидемиологической ситуации, как в целом по Российской Федерации, так и в регионах", — отметила вице-премьер РФ.

Обновляться данные будут еженедельно, исходя из информации о заболеваемости в субъектах и накопленных недельных данных по вакцинации.
По словам Голиковой, счетчик будет включать две графы: прививки первым компонентом и полностью законченная вакцинация. Показатель коллективного иммунитета отражен как для всей России, так и для каждого отдельного региона.
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