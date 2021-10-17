https://ru.sputnik.md/20211017/rossia-schetchik-vaktsinatsii-covid-45572296.html

В России запущен счетчик вакцинации от COVID-19

В России запущен счетчик вакцинации от COVID-19

В России запущен счетчик вакцинации от COVID-19

2021-10-17T09:56+0300

2021-10-17T09:56+0300

2021-10-17T10:06+0300

коронавирус

россия

вакцинация

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КИШИНЕВ, 17 окт – Sputnik. Вице-премьер правительства РФ Татьяна Голикова сообщила о запуске счетчика вакцинации от COVID-19 и карты по эпидситуации в стране, пишет РИА Новости.Голикова рассказала, что счетчик уже доступен на портале стопкоронавирус.рф.Обновляться данные будут еженедельно, исходя из информации о заболеваемости в субъектах и накопленных недельных данных по вакцинации.По словам Голиковой, счетчик будет включать две графы: прививки первым компонентом и полностью законченная вакцинация. Показатель коллективного иммунитета отражен как для всей России, так и для каждого отдельного региона.

https://ru.sputnik.md/20211016/rossia-kollektivnyy-immunitet-koronavirus-45567557.html

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россия, вакцинация