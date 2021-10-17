https://ru.sputnik.md/20211017/sandu-sokratila-apparat-prezidenta-45574240.html
Майя Санду сократила аппарат президента на 13 человек
Майя Санду сократила аппарат президента на 13 человек
Расходы на содержание президентской администрации увеличатся более чем на два миллиона леев
2021-10-17T12:17+0300
2021-10-17T12:17+0300
2021-10-17T12:17+0300
чиновники
расходы
майя санду
в молдове
молдова
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КИШИНЕВ, 16 окт — Sputnik. Сокращено количество должностей в администрации президента Молдовы, изменилась и структура аппарата главы государства. Соответствующий указ подписала президент Майя Санду.Согласно документу, штат аппарата президента сократится на 13 сотрудников и составит 150 должностей. В связи с этим Майя Санду отменила подписанный 11 февраля 2021 года указ, по которому лимит штата составлял 163 должности.Вместе с тем, расходы администрации президента в этом году увеличатся более чем на два миллиона леев. Соответствующий законопроект по внесению изменений в Закон о госбюджете на 2021 год был принят депутатами в парламенте.Таким образом, правительство увеличило расходы аппарата президента на 2,1 миллиона леев. Средства предлагается изыскать за счет перераспределения расходов.
https://ru.sputnik.md/20210820/kadrovyy-bespredel-pochemu-moldova-chinovnikami-stanovyatsya-pustyshki-44107778.html
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чиновники, расходы, майя санду, в молдове, молдова
Майя Санду сократила аппарат президента на 13 человек
Штат аппарата президента в Молдове уменьшится, но расходы на содержание президентской администрации увеличатся более чем на два миллиона леев.
КИШИНЕВ, 16 окт — Sputnik. Сокращено количество должностей в администрации президента Молдовы, изменилась и структура аппарата главы государства. Соответствующий указ подписала президент Майя Санду.
Согласно документу, штат аппарата президента сократится на 13 сотрудников и составит 150 должностей. В связи с этим Майя Санду отменила подписанный 11 февраля 2021 года указ, по которому лимит штата составлял 163 должности.
Вместе с тем, расходы администрации президента в этом году увеличатся более чем на два миллиона леев. Соответствующий законопроект по внесению изменений в Закон о госбюджете на 2021 год был принят депутатами в парламенте.
Таким образом, правительство увеличило расходы аппарата президента на 2,1 миллиона леев. Средства предлагается изыскать за счет перераспределения расходов.