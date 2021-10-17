https://ru.sputnik.md/20211017/spetsialist-obyasnil-chem-otlichayutsya-rossiyskie-vaktsiny-45572654.html

Специалист объяснил, чем отличаются российские вакцины

Специалист объяснил, чем отличаются российские вакцины

В Центре Чумакова рассказали, чем отличается разработанная ими вакцина против COVID-19 "КовиВак" от препарата "Спутник V". 17.10.2021, Sputnik Молдова

2021-10-17T10:33+0300

2021-10-17T10:33+0300

2021-10-17T11:10+0300

коронавирус

россия

вакцина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0a/07/45341197_0:191:2980:1867_1920x0_80_0_0_afb88e4b6c43f47006f58025911995a6.jpg

КИШИНЕВ, 17 окт – Sputnik. Замдиректора Центра имени Чумакова, директор по развитию Константин Чернов в эфире радио "Россия" объяснил, чем отличаются вакцины, созданные на различных платформах, сообщает агентство Прайм.По словам специалиста, люди, вакцинированные "КовиВаком", но не контактировавшие с "живым" вирусом SARS-CoV-2, получают очень высокий уровень антител, таким образом "организм мобилизуется буквально в считанные часы".Чернов также отметил, что в векторных вакцинах, таких, как "Спутник V", повышенная концентрация именно S-белка, к которой в центре Чумакова не апеллируют.При этом замдиректора Центра Чумакова обратил внимание, что "допуск к работе с живыми опасными вирусами мало у кого есть". Этим он объяснил, почему не так много стран решили создать классическую инвактивированную вакцину. Кроме того, по мнению собеседника радиостанции, производители преследовали коммерческий интерес и стремились выпустить поэтому как можно большее количество вакцин, а "выпуск классической вакцины требует больше времени и усилий".Эксперт также высказался по поводу американской вакцины Pfizer, которая была разработана на основе терапевтических препаратов против онкозаболеваний.

https://ru.sputnik.md/20211016/sputnik-v-vaktsina-dety-45558552.html

https://ru.sputnik.md/20211011/minzdrav-rf-odobril-ispytaniya-vaktsiny-kovivak-na-lyudyakh-starshe-60-let-45419020.html

https://ru.sputnik.md/20211015/vaktsinu-moderna-ne-odobrili-dlya-podrostkov-45556272.html

россия

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

россия, вакцина