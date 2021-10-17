https://ru.sputnik.md/20211017/spetsialist-obyasnil-chem-otlichayutsya-rossiyskie-vaktsiny-45572654.html
Специалист объяснил, чем отличаются российские вакцины
Специалист объяснил, чем отличаются российские вакцины
В Центре Чумакова рассказали, чем отличается разработанная ими вакцина против COVID-19 "КовиВак" от препарата "Спутник V". 17.10.2021, Sputnik Молдова
2021-10-17T10:33+0300
2021-10-17T10:33+0300
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КИШИНЕВ, 17 окт – Sputnik. Замдиректора Центра имени Чумакова, директор по развитию Константин Чернов в эфире радио "Россия" объяснил, чем отличаются вакцины, созданные на различных платформах, сообщает агентство Прайм.По словам специалиста, люди, вакцинированные "КовиВаком", но не контактировавшие с "живым" вирусом SARS-CoV-2, получают очень высокий уровень антител, таким образом "организм мобилизуется буквально в считанные часы".Чернов также отметил, что в векторных вакцинах, таких, как "Спутник V", повышенная концентрация именно S-белка, к которой в центре Чумакова не апеллируют.При этом замдиректора Центра Чумакова обратил внимание, что "допуск к работе с живыми опасными вирусами мало у кого есть". Этим он объяснил, почему не так много стран решили создать классическую инвактивированную вакцину. Кроме того, по мнению собеседника радиостанции, производители преследовали коммерческий интерес и стремились выпустить поэтому как можно большее количество вакцин, а "выпуск классической вакцины требует больше времени и усилий".Эксперт также высказался по поводу американской вакцины Pfizer, которая была разработана на основе терапевтических препаратов против онкозаболеваний.
https://ru.sputnik.md/20211016/sputnik-v-vaktsina-dety-45558552.html
https://ru.sputnik.md/20211011/minzdrav-rf-odobril-ispytaniya-vaktsiny-kovivak-na-lyudyakh-starshe-60-let-45419020.html
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россия, вакцина
Специалист объяснил, чем отличаются российские вакцины
10:33 17.10.2021 (обновлено: 11:10 17.10.2021)
В Центре Чумакова рассказали, чем отличается разработанная ими вакцина против COVID-19 "КовиВак" от препарата "Спутник V".
КИШИНЕВ, 17 окт – Sputnik.
Замдиректора Центра имени Чумакова, директор по развитию Константин Чернов в эфире радио "Россия" объяснил, чем отличаются вакцины, созданные на различных платформах, сообщает агентство Прайм
.
По словам специалиста, люди, вакцинированные "КовиВаком", но не контактировавшие с "живым" вирусом SARS-CoV-2, получают очень высокий уровень антител, таким образом "организм мобилизуется буквально в считанные часы".
Чернов также отметил, что в векторных вакцинах, таких, как "Спутник V", повышенная концентрация именно S-белка, к которой в центре Чумакова не апеллируют.
"Если мы знакомим организм только с частью какого-то патогена, то, соответственно, он и среагирует только на эту часть. В нашем случае организм видит сразу несколько белков и реагирует на них", — пояснил Чернов.
При этом замдиректора Центра Чумакова обратил внимание, что "допуск к работе с живыми опасными вирусами мало у кого есть". Этим он объяснил, почему не так много стран решили создать классическую инвактивированную вакцину. Кроме того, по мнению собеседника радиостанции, производители преследовали коммерческий интерес и стремились выпустить поэтому как можно большее количество вакцин, а "выпуск классической вакцины требует больше времени и усилий".
Эксперт также высказался по поводу американской вакцины Pfizer, которая была разработана на основе терапевтических препаратов против онкозаболеваний.
"Терапевтические и профилактические подходы (вакцинопрофилактика) строятся на разных принципах, и создание вакцины Pfizer на платформе терапевтического препарата — решение слишком смелое, если не сказать авантюрное", — подчеркнул Чернов.