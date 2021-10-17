https://ru.sputnik.md/20211017/torgovye-seti-45573288.html
Слусарь: иностранные торговые сети дискриминируют местных поставщиков
Слусарь: иностранные торговые сети дискриминируют местных поставщиков
Слусарь: иностранные торговые сети дискриминируют местных поставщиков
2021-10-17T12:46+0300
2021-10-17T12:46+0300
2021-10-17T12:48+0300
экономика
экспорт
импорт
дефицит торгового баланса
в молдове
молдова
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КИШИНЕВ, 17 окт — Sputnik. Экс-депутат парламента Александр Слусарь заявил, что власти не занимаются защитой местного производителя, а импортеры вытесняют молдавские товары с рынка."Сети супермаркетов, контролируемые из-за рубежа, продвигают интересы импортеров и через жесткую политику заоблачной дискриминации местных поставщиков, особенно в агропромышленном секторе", — написал Слусарь в Facebook.Бывший депутат возмущен показателями отрицательного сальдо во внешней торговле. Он подчеркнул, что в январе-августе импорт вырос на 32,5%, что почти в два раза превышает экспорт, а дефицит торгового баланса достиг "астрономической", по его словам, цифры в почти 2,6 миллиарда долларов.Слусарь упрекнул власти в бездействии и несоблюдении даже действующих законов, которые, например, требуют, чтобы не менее 50% агропродовольственной продукции были молдавского происхождения.Если в очень короткие сроки власти не реализуют срочную реальную программу поддержки местных производителей, то очень скоро процесс социально-экономической деградации страны с массовой миграцией станет необратимым, заявил экс-депутат.
https://ru.sputnik.md/20211017/defitsit-torgovyy-balans-moldova-45572993.html
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Александр Исаев
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экспорт, импорт, дефицит торгового баланса, в молдове, молдова
Слусарь: иностранные торговые сети дискриминируют местных поставщиков
12:46 17.10.2021 (обновлено: 12:48 17.10.2021)
Экс-депутат упрекнул власти в том, что они ничего не делают для продвижения местных товаров на внутреннем рынке.
КИШИНЕВ, 17 окт — Sputnik. Экс-депутат парламента Александр Слусарь заявил, что власти не занимаются защитой местного производителя, а импортеры вытесняют молдавские товары с рынка.
"Сети супермаркетов, контролируемые из-за рубежа, продвигают интересы импортеров и через жесткую политику заоблачной дискриминации местных поставщиков, особенно в агропромышленном секторе", — написал Слусарь в Facebook.
Бывший депутат возмущен показателями отрицательного сальдо во внешней торговле. Он подчеркнул, что в январе-августе импорт вырос на 32,5%, что почти в два раза превышает экспорт, а дефицит торгового баланса достиг "астрономической", по его словам, цифры в почти 2,6 миллиарда долларов.
Слусарь упрекнул власти в бездействии и несоблюдении даже действующих законов, которые, например, требуют, чтобы не менее 50% агропродовольственной продукции были молдавского происхождения.
Если в очень короткие сроки власти не реализуют срочную реальную программу поддержки местных производителей, то очень скоро процесс социально-экономической деградации страны с массовой миграцией станет необратимым, заявил экс-депутат.