https://ru.sputnik.md/20211017/torgovye-seti-45573288.html

Слусарь: иностранные торговые сети дискриминируют местных поставщиков

Слусарь: иностранные торговые сети дискриминируют местных поставщиков

Слусарь: иностранные торговые сети дискриминируют местных поставщиков

2021-10-17T12:46+0300

2021-10-17T12:46+0300

2021-10-17T12:48+0300

экономика

экспорт

импорт

дефицит торгового баланса

в молдове

молдова

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КИШИНЕВ, 17 окт — Sputnik. Экс-депутат парламента Александр Слусарь заявил, что власти не занимаются защитой местного производителя, а импортеры вытесняют молдавские товары с рынка."Сети супермаркетов, контролируемые из-за рубежа, продвигают интересы импортеров и через жесткую политику заоблачной дискриминации местных поставщиков, особенно в агропромышленном секторе", — написал Слусарь в Facebook.Бывший депутат возмущен показателями отрицательного сальдо во внешней торговле. Он подчеркнул, что в январе-августе импорт вырос на 32,5%, что почти в два раза превышает экспорт, а дефицит торгового баланса достиг "астрономической", по его словам, цифры в почти 2,6 миллиарда долларов.Слусарь упрекнул власти в бездействии и несоблюдении даже действующих законов, которые, например, требуют, чтобы не менее 50% агропродовольственной продукции были молдавского происхождения.Если в очень короткие сроки власти не реализуют срочную реальную программу поддержки местных производителей, то очень скоро процесс социально-экономической деградации страны с массовой миграцией станет необратимым, заявил экс-депутат.

https://ru.sputnik.md/20211017/defitsit-torgovyy-balans-moldova-45572993.html

молдова

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Александр Исаев https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1990/56/19905658_374:0:1590:1215_100x100_80_0_0_9970ac50878b113fa1d496a65a6a050f.jpg

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экспорт, импорт, дефицит торгового баланса, в молдове, молдова