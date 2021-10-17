Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
коронавирус лого - Sputnik Молдова, 1920
Коронавирус
https://ru.sputnik.md/20211017/universitet-komrat-onlayn-obuchenie-45589720.html
Университет в Комрате перешел на онлайн-обучение
Университет в Комрате перешел на онлайн-обучение
Университет в Комрате перешел на онлайн-обучение
2021-10-17T18:34+0300
2021-10-17T18:34+0300
коронавирус
студенты
онлайн
университет
в молдове
молдова
гагаузия
кагул
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1350/60/13506019_0:94:1000:657_1920x0_80_0_0_4147097e0ac147882c523bf6646b4575.jpg
КИШИНЕВ, 17 окт — Spurtnik. Комратский государственный университет переходит на онлайн-обучение. Соответствующий приказ подписал ректор университета Сергей Захария.Решение принято в соответствии с распоряжениями Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья. Согласно постановлению, все вузы Молдовы должны перейти на онлайн-обучение.Студенты покидают аудитории до 1 ноября, после этой даты руководство университета вновь рассмотрит вопрос о форме обучения.Ранее Министерство образования опровергло слухи, по которым якобы было принято решение о переводе на удаленное обучение и учеников средних школ.
https://ru.sputnik.md/20210922/perekhod-na-onlayn-obuchenie-nekotorykh-uchebnykh-zavedeniyakh-reshenie-komissii-44953984.html
молдова
гагаузия
кагул
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Александр Исаев
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1990/56/19905658_374:0:1590:1215_100x100_80_0_0_9970ac50878b113fa1d496a65a6a050f.jpg
Александр Исаев
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1990/56/19905658_374:0:1590:1215_100x100_80_0_0_9970ac50878b113fa1d496a65a6a050f.jpg
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1350/60/13506019_0:0:1000:750_1920x0_80_0_0_30c1b743815449b4cd54132f0452edbf.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
студенты, онлайн, университет, в молдове, молдова, гагаузия, кагул

Университет в Комрате перешел на онлайн-обучение

18:34 17.10.2021
299
© Sputnik / Николай КостыркинКомратский государственный университет
Комратский государственный университет - Sputnik Молдова, 1920, 17.10.2021
© Sputnik / Николай Костыркин
Александр Исаев - Sputnik Молдова
Александр Исаев
Все материалы
Перейти на удаленное обучение предстоит и всем высшим учебным заведениям Молдовы.
КИШИНЕВ, 17 окт — Spurtnik. Комратский государственный университет переходит на онлайн-обучение. Соответствующий приказ подписал ректор университета Сергей Захария.
Решение принято в соответствии с распоряжениями Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья. Согласно постановлению, все вузы Молдовы должны перейти на онлайн-обучение.
Студенты покидают аудитории до 1 ноября, после этой даты руководство университета вновь рассмотрит вопрос о форме обучения.
Sală de clasă - Sputnik Молдова, 1920, 22.09.2021
Коронавирус
Переход на онлайн-обучение в некоторых учебных заведениях: решение комиссии
22 сентября, 17:17
757
Ранее Министерство образования опровергло слухи, по которым якобы было принято решение о переводе на удаленное обучение и учеников средних школ.
000000
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
19:31С МКС на Землю: как прошло возвращение из космоса первого "киноэкипажа"
19:03Молдова на 123 месте в глобальном индексе оргпреступности
18:34Университет в Комрате перешел на онлайн-обучение
18:05Эксперт: есть ли у Молдовы шансы стать членом ЕС
17:36Европейские эксперты предложили помощь Минфину Молдовы
17:15В Польше проходят протесты против жестокого обращения с мигрантами
16:38В Кишиневе машина сбила пешехода на тротуаре
16:21Успехи Молдовы на международном музыкальном фестивале: как это было
15:43Песков: Путин неоднократно выступал с пророческими заявлениями
15:17В Кишиневе ждут Дмитрия Козака
14:42В ночь с 30 на 31 октября Молдова перейдет на зимнее время
14:14Если у вас есть отец, вы расист
13:45На дорогах Молдовы продолжается операция "Тулбурел"
13:17Спикер Госдумы РФ предложил отзывать Нобелевскую премию мира в особых случаях
12:46Слусарь: иностранные торговые сети дискриминируют местных поставщиков
12:17Майя Санду сократила аппарат президента на 13 человек
11:48Как продвинуть видео в соцсетях: SputnikPro поделился секретами
11:31Дефицит торгового баланса в Молдове продолжает расти
11:04Октябрьская революция 1917 года и Бессарабия
10:33Специалист объяснил, чем отличаются российские вакцины