https://ru.sputnik.md/20211017/universitet-komrat-onlayn-obuchenie-45589720.html
Университет в Комрате перешел на онлайн-обучение
Университет в Комрате перешел на онлайн-обучение
Университет в Комрате перешел на онлайн-обучение
2021-10-17T18:34+0300
2021-10-17T18:34+0300
2021-10-17T18:34+0300
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КИШИНЕВ, 17 окт — Spurtnik. Комратский государственный университет переходит на онлайн-обучение. Соответствующий приказ подписал ректор университета Сергей Захария.Решение принято в соответствии с распоряжениями Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья. Согласно постановлению, все вузы Молдовы должны перейти на онлайн-обучение.Студенты покидают аудитории до 1 ноября, после этой даты руководство университета вновь рассмотрит вопрос о форме обучения.Ранее Министерство образования опровергло слухи, по которым якобы было принято решение о переводе на удаленное обучение и учеников средних школ.
https://ru.sputnik.md/20210922/perekhod-na-onlayn-obuchenie-nekotorykh-uchebnykh-zavedeniyakh-reshenie-komissii-44953984.html
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Александр Исаев
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студенты, онлайн, университет, в молдове, молдова, гагаузия, кагул
Университет в Комрате перешел на онлайн-обучение
Перейти на удаленное обучение предстоит и всем высшим учебным заведениям Молдовы.
КИШИНЕВ, 17 окт — Spurtnik. Комратский государственный университет переходит на онлайн-обучение. Соответствующий приказ подписал ректор университета Сергей Захария.
Решение принято в соответствии с распоряжениями Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья. Согласно постановлению, все вузы Молдовы должны перейти на онлайн-обучение.
Студенты покидают аудитории до 1 ноября, после этой даты руководство университета вновь рассмотрит вопрос о форме обучения.
Ранее Министерство образования опровергло слухи, по которым якобы было принято решение о переводе на удаленное обучение и учеников средних школ.