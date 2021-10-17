https://ru.sputnik.md/20211017/universitet-komrat-onlayn-obuchenie-45589720.html

Университет в Комрате перешел на онлайн-обучение

Университет в Комрате перешел на онлайн-обучение

Университет в Комрате перешел на онлайн-обучение

2021-10-17T18:34+0300

2021-10-17T18:34+0300

2021-10-17T18:34+0300

коронавирус

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КИШИНЕВ, 17 окт — Spurtnik. Комратский государственный университет переходит на онлайн-обучение. Соответствующий приказ подписал ректор университета Сергей Захария.Решение принято в соответствии с распоряжениями Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья. Согласно постановлению, все вузы Молдовы должны перейти на онлайн-обучение.Студенты покидают аудитории до 1 ноября, после этой даты руководство университета вновь рассмотрит вопрос о форме обучения.Ранее Министерство образования опровергло слухи, по которым якобы было принято решение о переводе на удаленное обучение и учеников средних школ.

https://ru.sputnik.md/20210922/perekhod-na-onlayn-obuchenie-nekotorykh-uchebnykh-zavedeniyakh-reshenie-komissii-44953984.html

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2021

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Александр Исаев https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1990/56/19905658_374:0:1590:1215_100x100_80_0_0_9970ac50878b113fa1d496a65a6a050f.jpg

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студенты, онлайн, университет, в молдове, молдова, гагаузия, кагул