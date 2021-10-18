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Мир за сутки: "бардак" на МКС, парфюм из покрышек и ситуация с COVID-19
Мир за сутки: "бардак" на МКС, парфюм из покрышек и ситуация с COVID-19
Мир за сутки: бардак на МКС, парфюм из покрышек и ситуация с COVID-19
2021-10-18T08:54+0300
2021-10-18T09:16+0300
в мире
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КИШИНЕВ, 18 окт – Sputnik. Актриса Юлия Пересильд, режиссер Клим Шипенко и космонавт Олег Новицкий, вернувшиеся в воскресенье утром с Международной космической станции (МКС), уже вечером того же дня прилетели в Россию, сообщает РИА Новости.Как уточнили в Роскосмосе, им предстоит пройти медицинское обследование, программу послеполетных научных экспериментов и реабилитации.В то же время космонавт Антон Шкаплеров сообщил, что на российском сегменте МКС нужно прибраться из-за бардака, возникшего после съемок фильма "Вызов". Информагентство публикует переговоры экипажа с Землей, транслируемых НАСА. "Сейчас надо все вещи по местам раскладывать. В общем, работы нам сегодня хватает", - добавил он.После того как "киноэкипаж" покинул станцию, на МКС осталась 66-я экспедиция в составе россиян Петра Дуброва и Антона Шкаплерова, американцев Марка Ванде Хая, Шейна Кимброу и Меган МакАртур, японца Акихико Хосиде и француза Тома Песке (командир станции).Российские ученые создали технологию переработки автошин в сырье для парфюмерной и газовой промышленностиУченые Кузбасского государственного технического университета имени Т. Ф. Горбачева (КузГТУ) разработали комплексный подход переработки крупногабаритных шин карьерных самосвалов и других резинотехнических отходов (РТО), сообщает РИА Новости.Они предложили комплексный способ переработки шин, основанный на определенной последовательности термических процессов. Используя его, можно получить ценное сырье.Для начала резину измельчают в крошку (1-4 мм) и нагревают до температуры 550-700 °С. На выходе, по словам ученых, получают три вещества: топливный газ, многокомпонентную жидкость и твердый остаток. Последний дополнительно нагревают до 1000 °С и получают сорбент и газ. Все продукты переработки используют в разных сферах промышленности.В дальнейшем коллектив ученых КузГТУ планирует провести крупномасштабные исследования каждой из стадий процесса и привлечь новых индустриальных партнеров.Ситуация с COVID-19 в миреПо данным университета Джонса Хопкинса, количество выявленных эпизодов инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2, который является возбудителем COVID-19, по всему миру составляет более 240 миллионов.На утро 18 октября число случаев заражения COVID-19 в мире насчитывает 240 662 504. Из них 4 898 487 человек скончались. На первой строчке по числу инфицированных – США (44 933 336). Следом идут Индия (34 067 719) и Бразилия (21 644 464).В десятку стран с большим количеством подтвержденных случаев COVID-19 также входят Великобритания (8 488 685), Россия (7 870 529), Турция (7 630 133), Франция (7 189 566), Иран (5 784 815), Аргентина (5 272 551) и Испания (4 984 386).На Украине, согласно данным университета, всего было выявлено 2 757 328 случаев заражения, в Румынии – 1 457 260.В Молдове с начала пандемии количество инфицированных составило 316 529. В субботу профильное министерство сообщило о 1115 подтвержденных случаях заражения. Число пациентов, погибших от COVID-19 за время пандемии, составляет 7241, выздоровело 296 577 человек.
https://ru.sputnik.md/20211017/mks-pervyy-kinoekipazh-45645216.html
https://ru.sputnik.md/20211007/zima-budet-tyazheloy-45329746.html
https://ru.sputnik.md/20211017/spetsialist-obyasnil-chem-otlichayutsya-rossiyskie-vaktsiny-45572654.html
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в мире

Мир за сутки: "бардак" на МКС, парфюм из покрышек и ситуация с COVID-19

08:54 18.10.2021 (обновлено: 09:16 18.10.2021)
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© Sputnik / Press service of Roscosmos/RSC "Energia"Космонавт Петр Дубров, режиссер Клим Шипенко и космонавт Антон Шкаплеров на Международной космической станции
Космонавт Петр Дубров, режиссер Клим Шипенко и космонавт Антон Шкаплеров на Международной космической станции - Sputnik Молдова, 1920, 18.10.2021
© Sputnik / Press service of Roscosmos/RSC "Energia"
Самая интересная информация от ньюсмейкеров и мировых информагентств – в нашей традиционной утренней подборке.
КИШИНЕВ, 18 окт – Sputnik. Актриса Юлия Пересильд, режиссер Клим Шипенко и космонавт Олег Новицкий, вернувшиеся в воскресенье утром с Международной космической станции (МКС), уже вечером того же дня прилетели в Россию, сообщает РИА Новости.
Член съемочной группы фильма Вызов актриса Юлия Пересильд после посадки спускаемого аппарата транспортного пилотируемого корабля Союз МС-18 - Sputnik Молдова, 1920, 17.10.2021
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Как уточнили в Роскосмосе, им предстоит пройти медицинское обследование, программу послеполетных научных экспериментов и реабилитации.
В то же время космонавт Антон Шкаплеров сообщил, что на российском сегменте МКС нужно прибраться из-за бардака, возникшего после съемок фильма "Вызов". Информагентство публикует переговоры экипажа с Землей, транслируемых НАСА.

"Все хорошо, стало посвободнее. Сейчас будем уборкой заниматься. Две недели ничего не убиралось. "Бардак" на российском сегменте", - сказал Шкаплеров специалисту подмосковного Центра управления полетами.

"Сейчас надо все вещи по местам раскладывать. В общем, работы нам сегодня хватает", - добавил он.
После того как "киноэкипаж" покинул станцию, на МКС осталась 66-я экспедиция в составе россиян Петра Дуброва и Антона Шкаплерова, американцев Марка Ванде Хая, Шейна Кимброу и Меган МакАртур, японца Акихико Хосиде и француза Тома Песке (командир станции).

Российские ученые создали технологию переработки автошин в сырье для парфюмерной и газовой промышленности

Ученые Кузбасского государственного технического университета имени Т. Ф. Горбачева (КузГТУ) разработали комплексный подход переработки крупногабаритных шин карьерных самосвалов и других резинотехнических отходов (РТО), сообщает РИА Новости.
Они предложили комплексный способ переработки шин, основанный на определенной последовательности термических процессов. Используя его, можно получить ценное сырье.
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Для начала резину измельчают в крошку (1-4 мм) и нагревают до температуры 550-700 °С. На выходе, по словам ученых, получают три вещества: топливный газ, многокомпонентную жидкость и твердый остаток. Последний дополнительно нагревают до 1000 °С и получают сорбент и газ. Все продукты переработки используют в разных сферах промышленности.
"Выделенные из жидкости Д-лимонен и О-Цимен очень ценят в парфюмерии и производстве ароматизаторов. Из другого компонента жидкости, печного топлива, получают тепловую энергию, которую можно использовать в технологических процессах. Сорбенты применяют для очистки сточных вод и карьерных вод, а также воздуха. И, конечно же, газ – его в дальнейшем можно отправить на производство водорода или другие задачи", – прокомментировал заведующий кафедрой теплоэнергетики КузГТУ Александр Богомолов.
В дальнейшем коллектив ученых КузГТУ планирует провести крупномасштабные исследования каждой из стадий процесса и привлечь новых индустриальных партнеров.

Ситуация с COVID-19 в мире

По данным университета Джонса Хопкинса, количество выявленных эпизодов инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2, который является возбудителем COVID-19, по всему миру составляет более 240 миллионов.
На утро 18 октября число случаев заражения COVID-19 в мире насчитывает 240 662 504. Из них 4 898 487 человек скончались. На первой строчке по числу инфицированных – США (44 933 336). Следом идут Индия (34 067 719) и Бразилия (21 644 464).
В десятку стран с большим количеством подтвержденных случаев COVID-19 также входят Великобритания (8 488 685), Россия (7 870 529), Турция (7 630 133), Франция (7 189 566), Иран (5 784 815), Аргентина (5 272 551) и Испания (4 984 386).
На Украине, согласно данным университета, всего было выявлено 2 757 328 случаев заражения, в Румынии – 1 457 260.
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В Молдове с начала пандемии количество инфицированных составило 316 529. В субботу профильное министерство сообщило о 1115 подтвержденных случаях заражения. Число пациентов, погибших от COVID-19 за время пандемии, составляет 7241, выздоровело 296 577 человек.
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