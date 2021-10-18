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Бюджетным учреждениям Гагаузии не хватит денег на оплату счетов за газ
17:18 18.10.2021 (обновлено: 17:27 18.10.2021)
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© Sputnik / Maxim TopalДетсад №1 в Кирсово
© Sputnik / Maxim Topal
Ожидаемое увеличение стоимости природного газа оставит дыру в бюджетах не только рядовых граждан, но и государственных учреждений.
КОМРАТ, 18 окт - Sputnik, Максим Топал. Угроза резкого подорожания газа ставит в сложное положение многие бюджетные учреждения. Возросшие расходы на отопление многим оплачивать будет нечем – в бюджете на текущий год таких средств заложено не было.
© Sputnik / Maxim TopalГимназия Танасогло села Кирсово
Гимназия Танасогло села Кирсово
© Sputnik / Maxim Topal
В гимназии им. Михаила Танасогло из села Кирсово Комратского района обеспокоены тем, что скоро стоимость газа в Молдове может вырасти.
© Sputnik / Maxim TopalКотельная гимназии Танасогло села Кирсово
Котельная гимназии Танасогло села Кирсово
© Sputnik / Maxim Topal
"Вся отопительная система нашей гимназии на газе, и мы обеспокоены тем, что с 14 ноября будет повышение цен на газ. Естественно, у нас есть опасения, что мы не сможем покрыть разницу. У нас заложено 90 тысяч леев на сезон, и, естественно, этой суммы не хватит. Как будем выходить из этой ситуации - мы не знаем, потому что денег на счету нет. Эта большая головная боль для школы. Дети должны быть в тепле", - сказала замдиректора по воспитательной части Светлана Андурова.
Такая же ситуация и в детских садах Кирсово. После подорожания газа местные власти будут вынуждены сократить другие статьи расходов, чтобы обеспечить теплом подведомственные учреждения.
"Если будет скачок цен на 35%, то на нас это значительно скажется. Но мы будем изыскивать все возможности, чтобы наши учреждения работали без сбоев. Нам где-то придется урезать из статей благоустройства или других, но тем не менее работа в детских садах и школах будет вестись", - заверил примар Сергей Сапунжи.
Увереннее себя чувствует администрация тех учреждений, в которых помещения были утеплены, а старые окна заменили на новые. Такие проекты на деле доказали свою эффективность, поскольку тепла в помещениях больше, а газа расходуется меньше, говорит методист детсада №1 села Кирсово Екатерина Арабаджи.
© Sputnik / Maxim TopalКотельная детсада №1 в Кирсово
Котельная детсада №1 в Кирсово
© Sputnik / Maxim Topal
"Мы экономим, стали меньше топить и поддерживать ту же температуру в группах. Это очень ощутимо, в два раза. Если раньше мы топили и расходовали 60-65 кубов газа, то сейчас в день уходит только 30-35 кубометров", - отметила Екатерина Арабаджи.
На балансе примэрии села Кирсово находится четыре подведомственных учреждения - два детских сада, ресурсный центр и Дом культуры. За прошлый отопительный сезон для обогрева этих зданий было израсходовано 24 тысячи кубометров природного газа.
Напомним, контракт на поставку природного газа между ПАО "Газпром" и АО "Молдовагаз" был продлен на месяц, до конца октября. За это время Кишинев и Москва должны согласовать условия поставок природного газа и подписать новый договор.
В настоящее время в Молдове объявлен "режим тревоги" в газовом секторе. В правительстве Молдовы говорят, что цена газа вырастет и планируются меры по социальной поддержке населения. Госкомпании Energocom поручено найти альтернативные решения по закупке газа на Украине и в Румынии.