https://ru.sputnik.md/20211018/byudzhetnyy-uchrezhdeniy-gagauzia-dengi-oplata-schet-gaz-45674288.html

Бюджетным учреждениям Гагаузии не хватит денег на оплату счетов за газ

Бюджетным учреждениям Гагаузии не хватит денег на оплату счетов за газ

Бюджетным учреждениям Гагаузии не хватит денег на оплату счетов за газ

2021-10-18T17:18+0300

2021-10-18T17:18+0300

2021-10-18T17:27+0300

общество

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гагаузия

счет

оплата

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КОМРАТ, 18 окт - Sputnik, Максим Топал. Угроза резкого подорожания газа ставит в сложное положение многие бюджетные учреждения. Возросшие расходы на отопление многим оплачивать будет нечем – в бюджете на текущий год таких средств заложено не было.В гимназии им. Михаила Танасогло из села Кирсово Комратского района обеспокоены тем, что скоро стоимость газа в Молдове может вырасти."Вся отопительная система нашей гимназии на газе, и мы обеспокоены тем, что с 14 ноября будет повышение цен на газ. Естественно, у нас есть опасения, что мы не сможем покрыть разницу. У нас заложено 90 тысяч леев на сезон, и, естественно, этой суммы не хватит. Как будем выходить из этой ситуации - мы не знаем, потому что денег на счету нет. Эта большая головная боль для школы. Дети должны быть в тепле", - сказала замдиректора по воспитательной части Светлана Андурова.Такая же ситуация и в детских садах Кирсово. После подорожания газа местные власти будут вынуждены сократить другие статьи расходов, чтобы обеспечить теплом подведомственные учреждения.Увереннее себя чувствует администрация тех учреждений, в которых помещения были утеплены, а старые окна заменили на новые. Такие проекты на деле доказали свою эффективность, поскольку тепла в помещениях больше, а газа расходуется меньше, говорит методист детсада №1 села Кирсово Екатерина Арабаджи."Мы экономим, стали меньше топить и поддерживать ту же температуру в группах. Это очень ощутимо, в два раза. Если раньше мы топили и расходовали 60-65 кубов газа, то сейчас в день уходит только 30-35 кубометров", - отметила Екатерина Арабаджи.На балансе примэрии села Кирсово находится четыре подведомственных учреждения - два детских сада, ресурсный центр и Дом культуры. За прошлый отопительный сезон для обогрева этих зданий было израсходовано 24 тысячи кубометров природного газа.Напомним, контракт на поставку природного газа между ПАО "Газпром" и АО "Молдовагаз" был продлен на месяц, до конца октября. За это время Кишинев и Москва должны согласовать условия поставок природного газа и подписать новый договор.В настоящее время в Молдове объявлен "режим тревоги" в газовом секторе. В правительстве Молдовы говорят, что цена газа вырастет и планируются меры по социальной поддержке населения. Госкомпании Energocom поручено найти альтернативные решения по закупке газа на Украине и в Румынии.

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в молдове, газ, гагаузия, счет, оплата