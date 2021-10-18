Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
Кишинев люди город - Sputnik Молдова, 1920
Общество
Читайте главные новости о том, что происходит в общественной жизни Молдовы и мира.
https://ru.sputnik.md/20211018/byudzhetnyy-uchrezhdeniy-gagauzia-dengi-oplata-schet-gaz-45674288.html
Бюджетным учреждениям Гагаузии не хватит денег на оплату счетов за газ
Бюджетным учреждениям Гагаузии не хватит денег на оплату счетов за газ
Бюджетным учреждениям Гагаузии не хватит денег на оплату счетов за газ
2021-10-18T17:18+0300
2021-10-18T17:27+0300
общество
в молдове
газ
гагаузия
счет
оплата
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0a/12/45673458_0:151:1600:1051_1920x0_80_0_0_9e5eba8de4db61a546a67dde29403696.jpg
КОМРАТ, 18 окт - Sputnik, Максим Топал. Угроза резкого подорожания газа ставит в сложное положение многие бюджетные учреждения. Возросшие расходы на отопление многим оплачивать будет нечем – в бюджете на текущий год таких средств заложено не было.В гимназии им. Михаила Танасогло из села Кирсово Комратского района обеспокоены тем, что скоро стоимость газа в Молдове может вырасти."Вся отопительная система нашей гимназии на газе, и мы обеспокоены тем, что с 14 ноября будет повышение цен на газ. Естественно, у нас есть опасения, что мы не сможем покрыть разницу. У нас заложено 90 тысяч леев на сезон, и, естественно, этой суммы не хватит. Как будем выходить из этой ситуации - мы не знаем, потому что денег на счету нет. Эта большая головная боль для школы. Дети должны быть в тепле", - сказала замдиректора по воспитательной части Светлана Андурова.Такая же ситуация и в детских садах Кирсово. После подорожания газа местные власти будут вынуждены сократить другие статьи расходов, чтобы обеспечить теплом подведомственные учреждения.Увереннее себя чувствует администрация тех учреждений, в которых помещения были утеплены, а старые окна заменили на новые. Такие проекты на деле доказали свою эффективность, поскольку тепла в помещениях больше, а газа расходуется меньше, говорит методист детсада №1 села Кирсово Екатерина Арабаджи."Мы экономим, стали меньше топить и поддерживать ту же температуру в группах. Это очень ощутимо, в два раза. Если раньше мы топили и расходовали 60-65 кубов газа, то сейчас в день уходит только 30-35 кубометров", - отметила Екатерина Арабаджи.На балансе примэрии села Кирсово находится четыре подведомственных учреждения - два детских сада, ресурсный центр и Дом культуры. За прошлый отопительный сезон для обогрева этих зданий было израсходовано 24 тысячи кубометров природного газа.Напомним, контракт на поставку природного газа между ПАО "Газпром" и АО "Молдовагаз" был продлен на месяц, до конца октября. За это время Кишинев и Москва должны согласовать условия поставок природного газа и подписать новый договор.В настоящее время в Молдове объявлен "режим тревоги" в газовом секторе. В правительстве Молдовы говорят, что цена газа вырастет и планируются меры по социальной поддержке населения. Госкомпании Energocom поручено найти альтернативные решения по закупке газа на Украине и в Румынии.
гагаузия
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0a/12/45673458_0:0:1600:1200_1920x0_80_0_0_a3bb5a4f4dd9363471df0735cb83797b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
в молдове, газ, гагаузия, счет, оплата

Бюджетным учреждениям Гагаузии не хватит денег на оплату счетов за газ

17:18 18.10.2021 (обновлено: 17:27 18.10.2021)
291
© Sputnik / Maxim TopalДетсад №1 в Кирсово
Детсад №1 в Кирсово - Sputnik Молдова, 1920, 18.10.2021
© Sputnik / Maxim Topal
Ожидаемое увеличение стоимости природного газа оставит дыру в бюджетах не только рядовых граждан, но и государственных учреждений.
КОМРАТ, 18 окт - Sputnik, Максим Топал. Угроза резкого подорожания газа ставит в сложное положение многие бюджетные учреждения. Возросшие расходы на отопление многим оплачивать будет нечем – в бюджете на текущий год таких средств заложено не было.
© Sputnik / Maxim TopalГимназия Танасогло села Кирсово
Гимназия Танасогло села Кирсово - Sputnik Молдова, 1920, 18.10.2021
Гимназия Танасогло села Кирсово
© Sputnik / Maxim Topal
В гимназии им. Михаила Танасогло из села Кирсово Комратского района обеспокоены тем, что скоро стоимость газа в Молдове может вырасти.
© Sputnik / Maxim TopalКотельная гимназии Танасогло села Кирсово
Котельная гимназии Танасогло села Кирсово - Sputnik Молдова, 1920, 18.10.2021
Котельная гимназии Танасогло села Кирсово
© Sputnik / Maxim Topal
"Вся отопительная система нашей гимназии на газе, и мы обеспокоены тем, что с 14 ноября будет повышение цен на газ. Естественно, у нас есть опасения, что мы не сможем покрыть разницу. У нас заложено 90 тысяч леев на сезон, и, естественно, этой суммы не хватит. Как будем выходить из этой ситуации - мы не знаем, потому что денег на счету нет. Эта большая головная боль для школы. Дети должны быть в тепле", - сказала замдиректора по воспитательной части Светлана Андурова.
Такая же ситуация и в детских садах Кирсово. После подорожания газа местные власти будут вынуждены сократить другие статьи расходов, чтобы обеспечить теплом подведомственные учреждения.
"Если будет скачок цен на 35%, то на нас это значительно скажется. Но мы будем изыскивать все возможности, чтобы наши учреждения работали без сбоев. Нам где-то придется урезать из статей благоустройства или других, но тем не менее работа в детских садах и школах будет вестись", - заверил примар Сергей Сапунжи.
Увереннее себя чувствует администрация тех учреждений, в которых помещения были утеплены, а старые окна заменили на новые. Такие проекты на деле доказали свою эффективность, поскольку тепла в помещениях больше, а газа расходуется меньше, говорит методист детсада №1 села Кирсово Екатерина Арабаджи.
© Sputnik / Maxim TopalКотельная детсада №1 в Кирсово
Котельная детсада №1 в Кирсово - Sputnik Молдова, 1920, 18.10.2021
Котельная детсада №1 в Кирсово
© Sputnik / Maxim Topal
"Мы экономим, стали меньше топить и поддерживать ту же температуру в группах. Это очень ощутимо, в два раза. Если раньше мы топили и расходовали 60-65 кубов газа, то сейчас в день уходит только 30-35 кубометров", - отметила Екатерина Арабаджи.
На балансе примэрии села Кирсово находится четыре подведомственных учреждения - два детских сада, ресурсный центр и Дом культуры. За прошлый отопительный сезон для обогрева этих зданий было израсходовано 24 тысячи кубометров природного газа.
Напомним, контракт на поставку природного газа между ПАО "Газпром" и АО "Молдовагаз" был продлен на месяц, до конца октября. За это время Кишинев и Москва должны согласовать условия поставок природного газа и подписать новый договор.
В настоящее время в Молдове объявлен "режим тревоги" в газовом секторе. В правительстве Молдовы говорят, что цена газа вырастет и планируются меры по социальной поддержке населения. Госкомпании Energocom поручено найти альтернативные решения по закупке газа на Украине и в Румынии.
000010
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
18:11Водометы и слезоточивый газ: полиция Италии разгоняет антиковидные митинги
17:47Эксперт - о поездке Спыну в Польшу за газом: не вижу логики в этом визите
17:18Бюджетным учреждениям Гагаузии не хватит денег на оплату счетов за газ
16:50Названы обладатели Гран-при фотоконкурса имена Стенина
16:25Украина останется без дополнительного газа от "Газпрома"
15:58Парламент Молдовы посетят делегации нескольких стран
15:36Кто может занять место Игоря Додона в парламенте Молдовы
15:14Против России готовят экотеррористов
14:45Молдавским школьникам продлили осенние каникулы
14:16Продолжаются подорожания: НАРЭ опубликовало максимальные цены на топливо
13:47Путин выступит на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай"
13:18"Шериф" отправился в гости к "Интеру"
12:49В Партии социалистов могут упразднить должность председателя
12:10Додон откажется от мандата депутата парламента Молдовы
11:51Молдова отправила 32 медиков в Румынию бороться с пандемией
11:19Вице-премьер Спыну отправился в Польшу договариваться о поставках газа
10:54Ситуация с COVID-19 в Кишиневе: большинство зараженных госпитализируют
10:14Гросу едет в Афины для участия в конференции спикеров парламентов
09:52Где в Кишиневе 18 октября находятся мобильные пункты вакцинации
09:25В школе в Пермском крае произошла стрельба