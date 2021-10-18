https://ru.sputnik.md/20211018/covid-19-kishinev-45658276.html

Ситуация с COVID-19 в Кишиневе: большинство зараженных госпитализируют

Ситуация с COVID-19 в Кишиневе: большинство зараженных госпитализируют

COVID-19 в Кишиневе: больше половины зараженных госпитализируют

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КИШИНЕВ, 18 окт – Sputnik. Эпидемиологическая ситуация в Кишиневе остается сложной, больше половины зараженных нуждаются в госпитализации. Такое заявление сделал начальник Главного управления медицинской и социальной помощи Борис Гылкэ на еженедельном заседании муниципальных служб.По его словам, в последнее время "подтверждаются самые пессимистичные прогнозы"."Все муниципальные больницы подключились к лечению пациентов с COVID-19. Больше половины заразившихся госпитализируют", – добавил Гылкэ. По данным Гылкэ, отделения интенсивной терапии в столичных госпиталях переполнены. В связи с этим он призвал граждан вакцинироваться, поскольку "привитые люди обладают более сильной защитой против штамма "дельта". По данным муниципальных властей, в связи со сложной ситуацией в больнице Святой Троицы готовят еще 200 коек для лечения пациентов с COVID-19.

https://ru.sputnik.md/20211017/spetsialist-obyasnil-chem-otlichayutsya-rossiyskie-vaktsiny-45572654.html

https://ru.sputnik.md/20211015/zarazhenie-koronavirus-45451509.html

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