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Ситуация с COVID-19 в Кишиневе: большинство зараженных госпитализируют
Ситуация с COVID-19 в Кишиневе: большинство зараженных госпитализируют
COVID-19 в Кишиневе: больше половины зараженных госпитализируют
2021-10-18T10:54+0300
2021-10-18T10:54+0300
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КИШИНЕВ, 18 окт – Sputnik. Эпидемиологическая ситуация в Кишиневе остается сложной, больше половины зараженных нуждаются в госпитализации. Такое заявление сделал начальник Главного управления медицинской и социальной помощи Борис Гылкэ на еженедельном заседании муниципальных служб.По его словам, в последнее время "подтверждаются самые пессимистичные прогнозы"."Все муниципальные больницы подключились к лечению пациентов с COVID-19. Больше половины заразившихся госпитализируют", – добавил Гылкэ. По данным Гылкэ, отделения интенсивной терапии в столичных госпиталях переполнены. В связи с этим он призвал граждан вакцинироваться, поскольку "привитые люди обладают более сильной защитой против штамма "дельта". По данным муниципальных властей, в связи со сложной ситуацией в больнице Святой Троицы готовят еще 200 коек для лечения пациентов с COVID-19.
https://ru.sputnik.md/20211017/spetsialist-obyasnil-chem-otlichayutsya-rossiyskie-vaktsiny-45572654.html
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в молдове, кишинев, молдова
Ситуация с COVID-19 в Кишиневе: большинство зараженных госпитализируют
10:54 18.10.2021 (обновлено: 10:59 18.10.2021)
Руководство молдавской столицы бьет тревогу и призывает всех как можно быстрее пройти вакцинацию.
КИШИНЕВ, 18 окт – Sputnik. Эпидемиологическая ситуация в Кишиневе остается сложной, больше половины зараженных нуждаются в госпитализации. Такое заявление сделал начальник Главного управления медицинской и социальной помощи Борис Гылкэ на еженедельном заседании муниципальных служб.
По его словам, в последнее время "подтверждаются самые пессимистичные прогнозы".
"Все муниципальные больницы подключились к лечению пациентов с COVID-19. Больше половины заразившихся госпитализируют", – добавил Гылкэ.
По данным Гылкэ, отделения интенсивной терапии в столичных госпиталях переполнены. В связи с этим он призвал граждан вакцинироваться, поскольку "привитые люди обладают более сильной защитой против штамма "дельта".
"Пациенты с коронавирусом попадают в реанимацию с вероятностью выжить в 50%. А те, кого подключают к ИВЛ, имеют шанс выжить всего 5%. Призываю всех привиться", – заявил Гылкэ.
По данным муниципальных властей, в связи со сложной ситуацией в больнице Святой Троицы готовят еще 200 коек для лечения пациентов с COVID-19.