https://ru.sputnik.md/20211018/dmitri-kozak-priglasila-kishinev-mayya-sandu-45679900.html
Дмитрия Козака пригласила в Кишинев Майя Санду
Дмитрия Козака пригласила в Кишинев Майя Санду
Заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак был приглашен в Кишинев президентом Молдовы Майей Санду
2021-10-18T18:59+0300
2021-10-18T18:59+0300
2021-10-18T18:59+0300
политика
майя санду
дмитрий козак
кишинев
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КИШИНЕВ, 18 окт — Sputnik. Заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак был приглашен в Кишинев президентом Молдовы Майей Санду.Информацию Sputnik Moldova подтвердила руководитель отдела коммуникаций президентского ведомства Лилиана Ангел. По ее словам, приглашение в Москву было направлено на прошлой неделе.Ангел сообщила, что неизвестно, принял ли представитель администрации президента РФ приглашение. Дата визита, в случае если он состоится, также будет определена позднее.Ранее о визите Козака в нашу страну в телеэфире сообщил вице-спикер парламента Молдовы Михай Попшой.
https://ru.sputnik.md/20211018/ekspert-poezdka-spynu-polshu-gaz-net-logika-45675645.html
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майя санду, дмитрий козак, кишинев
Дмитрия Козака пригласила в Кишинев Майя Санду
Ранее про договоренность о визите замглавы администрации президента РФ в Молдову сообщил вице-спикер парламента Михай Попшой.
КИШИНЕВ, 18 окт — Sputnik. Заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак был приглашен в Кишинев президентом Молдовы Майей Санду.
Информацию Sputnik Moldova
подтвердила руководитель отдела коммуникаций президентского ведомства Лилиана Ангел. По ее словам, приглашение в Москву было направлено на прошлой неделе.
Ангел сообщила, что неизвестно, принял ли представитель администрации президента РФ приглашение. Дата визита, в случае если он состоится, также будет определена позднее.
Ранее о визите Козака в нашу страну в телеэфире сообщил вице-спикер парламента Молдовы Михай Попшой.