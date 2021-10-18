https://ru.sputnik.md/20211018/dmitri-kozak-priglasila-kishinev-mayya-sandu-45679900.html

Дмитрия Козака пригласила в Кишинев Майя Санду

Дмитрия Козака пригласила в Кишинев Майя Санду

Заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак был приглашен в Кишинев президентом Молдовы Майей Санду

2021-10-18T18:59+0300

2021-10-18T18:59+0300

2021-10-18T18:59+0300

политика

майя санду

дмитрий козак

кишинев

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КИШИНЕВ, 18 окт — Sputnik. Заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак был приглашен в Кишинев президентом Молдовы Майей Санду.Информацию Sputnik Moldova подтвердила руководитель отдела коммуникаций президентского ведомства Лилиана Ангел. По ее словам, приглашение в Москву было направлено на прошлой неделе.Ангел сообщила, что неизвестно, принял ли представитель администрации президента РФ приглашение. Дата визита, в случае если он состоится, также будет определена позднее.Ранее о визите Козака в нашу страну в телеэфире сообщил вице-спикер парламента Молдовы Михай Попшой.

https://ru.sputnik.md/20211018/ekspert-poezdka-spynu-polshu-gaz-net-logika-45675645.html

кишинев

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2021

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майя санду, дмитрий козак, кишинев