https://ru.sputnik.md/20211018/dmitriy-kozak-kishinev-ne-priedet-45683709.html

Дмитрий Козак на этой неделе в Кишинев не приедет

Дмитрий Козак на этой неделе в Кишинев не приедет

В администрации президента Молдовы Майи Санду заявили, что Дмитрий Козак не прибудет в Кишинев до 24 октября.

2021-10-18T20:54+0300

2021-10-18T20:54+0300

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политика

кишинев

визит

дмитрий козак

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КИШИНЕВ, 18 окт — Sputnik. Дмитрий Козак не прибудет в Кишинев на этой неделе. Об этом заявила администрация президента Молдовы.Пресс-служба главы государства вновь подтвердила, что приглашение в адрес заместителя руководителя администрации президента РФ было направлено на прошлой неделе.Ранее о приглашении Дмитрия Козака в Кишинев заявил вице-спикер парламента Михаил Попушой. Дмитрий Козак приезжал в Молдову с визитом в августе. В Кишиневе заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак провел встречу с президентом Молдовы Майей Санду в расширенном формате.Среди обсуждаемых вопросов были приднестровское урегулирование, вопрос утилизации боевых припасов в Приднестровье, беспошлинные поставки молдавской сельхозпродукции в Россию и поставки российского газа в Молдову.

https://ru.sputnik.md/20211018/dmitri-kozak-priglasila-kishinev-mayya-sandu-45679900.html

кишинев

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2021

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кишинев, визит, дмитрий козак