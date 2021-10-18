https://ru.sputnik.md/20211018/dmitriy-kozak-kishinev-ne-priedet-45683709.html
Дмитрий Козак на этой неделе в Кишинев не приедет
Дмитрий Козак на этой неделе в Кишинев не приедет
В администрации президента Молдовы Майи Санду заявили, что Дмитрий Козак не прибудет в Кишинев до 24 октября.
2021-10-18T20:54+0300
2021-10-18T20:54+0300
2021-10-18T21:51+0300
политика
кишинев
визит
дмитрий козак
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КИШИНЕВ, 18 окт — Sputnik. Дмитрий Козак не прибудет в Кишинев на этой неделе. Об этом заявила администрация президента Молдовы.Пресс-служба главы государства вновь подтвердила, что приглашение в адрес заместителя руководителя администрации президента РФ было направлено на прошлой неделе.Ранее о приглашении Дмитрия Козака в Кишинев заявил вице-спикер парламента Михаил Попушой. Дмитрий Козак приезжал в Молдову с визитом в августе. В Кишиневе заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак провел встречу с президентом Молдовы Майей Санду в расширенном формате.Среди обсуждаемых вопросов были приднестровское урегулирование, вопрос утилизации боевых припасов в Приднестровье, беспошлинные поставки молдавской сельхозпродукции в Россию и поставки российского газа в Молдову.
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кишинев, визит, дмитрий козак
Дмитрий Козак на этой неделе в Кишинев не приедет
20:54 18.10.2021 (обновлено: 21:51 18.10.2021)
В администрации президента Молдовы сообщили, что получили ответ из Москвы на приглашение Дмитрия Козака совершить визит в Кишинев.
КИШИНЕВ, 18 окт — Sputnik. Дмитрий Козак не прибудет в Кишинев на этой неделе. Об этом заявила администрация президента Молдовы.
Пресс-служба главы государства вновь подтвердила, что приглашение в адрес заместителя руководителя администрации президента РФ было направлено на прошлой неделе.
"В офисе господина Козака нас проинформировали, что на текущей неделе визит в Молдову не представляется возможным", — сообщила пресс-служба Майи Санду.
Ранее о приглашении Дмитрия Козака в Кишинев заявил вице-спикер парламента Михаил Попушой.
Дмитрий Козак приезжал в Молдову с визитом в августе
. В Кишиневе заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак провел встречу с президентом Молдовы Майей Санду в расширенном формате.
Среди обсуждаемых вопросов были приднестровское урегулирование, вопрос утилизации боевых припасов в Приднестровье, беспошлинные поставки молдавской сельхозпродукции в Россию и поставки российского газа в Молдову.