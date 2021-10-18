https://ru.sputnik.md/20211018/dodon-deputat-parlament-45661670.html

Додон откажется от мандата депутата парламента Молдовы

Додон откажется от мандата депутата парламента Молдовы

Лидер Партии социалистов Молдовы Игорь Додон заявил, что покинет парламент в 2021 году и объявил о своей новой должности.

2021-10-18T12:10+0300

2021-10-18T12:10+0300

2021-10-18T12:51+0300

политика

в молдове

игорь додон

депутат

молдова

отказ

парламент

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/07/0c/35487979_0:0:2913:1640_1920x0_80_0_0_f082ce5112eb7609002461f2f25470e8.jpg

КИШИНЕВ, 18 окт – Sputnik. Лидер Партии социалистов Игорь Додон заявил, что откажется от своего депутатского мандата. По его словам, соответствующее заявление будет передано в секретариат парламента в ближайшие дни.Додон считает, что его роль лидера оппозиции будет более активной вне парламента. В то же время он добавил, что не держится за иммунитет и "не боится политических дел". "Предлагаю консолидировать молдавско-российские экономические отношения. Вы видите, что происходит с нашими двусторонними отношениями. Повестка заброшена нынешними властями", – отметил Додон. По его словам, сейчас не ведутся переговоры о продлении льгот для молдавских экспортеров, нет четкой политики поддержки граждан Молдовы в России, нет сотрудничества и в других сферах. В заключение Додон рассказал, что принял предложение возглавить новую организацию – молдавско-российское "Объединение деловых людей". Она была создана в Молдове в июне 2021 года, учредителем выступает ассоциация деловых людей "Деловая Россия". После досрочных парламентских выборов, которые прошли в Молдове 11 июля 2021 года, Игорь Додон прошел в законодательный орган страны по спискам Блока коммунистов и социалистов.

https://ru.sputnik.md/20211008/dodon-poprosil-kozaka-prodlit-kontrakt-na-postavku-gaza-v-moldovu-45362518.html

молдова

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

в молдове, игорь додон, депутат, молдова, отказ, парламент