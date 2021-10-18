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https://ru.sputnik.md/20211018/dodon-deputat-parlament-45661670.html
Додон откажется от мандата депутата парламента Молдовы
Додон откажется от мандата депутата парламента Молдовы
Лидер Партии социалистов Молдовы Игорь Додон заявил, что покинет парламент в 2021 году и объявил о своей новой должности.
2021-10-18T12:10+0300
2021-10-18T12:51+0300
политика
в молдове
игорь додон
депутат
молдова
отказ
парламент
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КИШИНЕВ, 18 окт – Sputnik. Лидер Партии социалистов Игорь Додон заявил, что откажется от своего депутатского мандата. По его словам, соответствующее заявление будет передано в секретариат парламента в ближайшие дни.Додон считает, что его роль лидера оппозиции будет более активной вне парламента. В то же время он добавил, что не держится за иммунитет и "не боится политических дел". "Предлагаю консолидировать молдавско-российские экономические отношения. Вы видите, что происходит с нашими двусторонними отношениями. Повестка заброшена нынешними властями", – отметил Додон. По его словам, сейчас не ведутся переговоры о продлении льгот для молдавских экспортеров, нет четкой политики поддержки граждан Молдовы в России, нет сотрудничества и в других сферах. В заключение Додон рассказал, что принял предложение возглавить новую организацию – молдавско-российское "Объединение деловых людей". Она была создана в Молдове в июне 2021 года, учредителем выступает ассоциация деловых людей "Деловая Россия". После досрочных парламентских выборов, которые прошли в Молдове 11 июля 2021 года, Игорь Додон прошел в законодательный орган страны по спискам Блока коммунистов и социалистов.
https://ru.sputnik.md/20211008/dodon-poprosil-kozaka-prodlit-kontrakt-na-postavku-gaza-v-moldovu-45362518.html
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в молдове, игорь додон, депутат, молдова, отказ, парламент

Додон откажется от мандата депутата парламента Молдовы

12:10 18.10.2021 (обновлено: 12:51 18.10.2021)
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© Photo : Miroslav RotariИгорь Додон
Игорь Додон - Sputnik Молдова, 1920, 18.10.2021
© Photo : Miroslav Rotari
Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
Все материалы
Лидер Партии социалистов Молдовы Игорь Додон заявил, что покинет парламент в 2021 году, и объявил о своей новой должности.
КИШИНЕВ, 18 окт – Sputnik. Лидер Партии социалистов Игорь Додон заявил, что откажется от своего депутатского мандата.

"Если честно, не вижу смысла быть в этом парламенте. Думаю, что могу быть гораздо эффективнее на других должностях", – сообщил Додон на брифинге в понедельник.

По его словам, соответствующее заявление будет передано в секретариат парламента в ближайшие дни.
Додон считает, что его роль лидера оппозиции будет более активной вне парламента.
В то же время он добавил, что не держится за иммунитет и "не боится политических дел".
"Предлагаю консолидировать молдавско-российские экономические отношения. Вы видите, что происходит с нашими двусторонними отношениями. Повестка заброшена нынешними властями", – отметил Додон.
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По его словам, сейчас не ведутся переговоры о продлении льгот для молдавских экспортеров, нет четкой политики поддержки граждан Молдовы в России, нет сотрудничества и в других сферах.
В заключение Додон рассказал, что принял предложение возглавить новую организацию – молдавско-российское "Объединение деловых людей". Она была создана в Молдове в июне 2021 года, учредителем выступает ассоциация деловых людей "Деловая Россия".
После досрочных парламентских выборов, которые прошли в Молдове 11 июля 2021 года, Игорь Додон прошел в законодательный орган страны по спискам Блока коммунистов и социалистов.
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