https://ru.sputnik.md/20211018/ekspert-poezdka-spynu-polshu-gaz-net-logika-45675645.html

Эксперт - о поездке Спыну в Польшу за газом: не вижу логики в этом визите

Эксперт - о поездке Спыну в Польшу за газом: не вижу логики в этом визите

Эксперт считает нелогичной и потенциально безрезультатной поездку вице-премьера Молдовы в Польшу для переговоров по поставкам газа.

2021-10-18T17:47+0300

2021-10-18T17:47+0300

2021-10-18T18:18+0300

экономика

в молдове

газ

молдова

польша

визит

андрей спыну

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КИШИНЕВ, 18 окт - Sputnik. Вряд ли Польша технически сможет поставлять голубое топливо Молдове, эта страна практически не имеет своего газа. Такое заявление сделал экономист Роман Киркэ в эфире радиостудии Sputnik Молдова, комментируя визит вице-премьера, министра инфраструктуры и регионального развития Андрея Спыну в Польшу для переговоров по поставкам газа. По его словам, этот визит может быть полезен лишь с точки зрения обмена опытом с Польшей, учитывая их практику импорта газа, однако практической пользы от такой поездки может не быть. По мнению Киркэ, даже если предположить, что сжиженный газ будет обходиться на 20-30% дешевле, то затраты на возведение необходимых инсталляций будут очень большими. "Не вижу логики чисто технологической по обсуждению поставок газа в Польше, а также неясно, какую цель надеются достичь через этот визит", - отметил Киркэ. Как объяснил эксперт, если Молдове нужно получать газ из альтернативного источника, то правильнее было бы обсуждать этот вопрос с "Трансгазом" в Румынии, где уже проложена необходима инфраструктура. По данным собеседника Sputnik, если предположить, что Варшава выступит в роли некоторого посредника и согласится оказать помощь Кишиневу, то в любом случае вопрос встанет о доставке газа в Молдову. Но в таком случае, как уверен эксперт, этот газ будет по очень высокой цене, неприемлемой с экономической точки зрения. Ситуация с газом в МолдовеНапомним, 13 октября Спыну объявил "режим тревоги" в энергетическом секторе. Ранее Спыну был на Международном газовом форуме в Санкт-Петербурге. По возвращении из России министр признал, что встречи с гендиректором "Газпрома" Алексеем Миллером не было. Она состоялась только с Еленой Бурмистровой, вице-председателем "Газпрома" и гендиректором "Газпром экспорта".По словам вице-премьера, он просил поставщика продлить контракт на год на прежних условиях ввиду длительных деловых отношений сторон."Мы настаиваем на продлении контракта по старой формуле. За четвертый квартал - 214 долларов за тысячу кубометров газа. В первом квартале следующего года - 280 долларов за тысячу кубометров. Мы будем просить продления контракта на прошлогодних условиях", - добавил вице-премьер.Чиновник сказал, что ответа от России пока нет, условия контракта будут обсуждаться в течение текущего месяца. Спыну также добавил, что, если не будет достигнуто соглашение с Россией, у правительства все еще есть альтернативный план.Контракт между "Молдовагазом" и "Газпромом" истек 30 сентября и был продлен на один месяц. Согласно новым положениям, Молдова теперь покупает газ по цене 790 долларов за тысячу кубометров. "Молдовагаз" импортировал газ по контракту, который был подписан в 2008 году и впоследствии продлен.

https://ru.sputnik.md/20211018/spinu-poland-postavkaki-gaza-45658819.html

https://ru.sputnik.md/20211013/moldova-rezhim-trevogi-gazovy-krizis-45493547.html

https://ru.sputnik.md/20211015/romania-ne-dast-moldove-bez-soglasheniya-gazprom-45549446.html

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