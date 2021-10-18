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https://ru.sputnik.md/20211018/gran-pri-fotokonkurs-imena-stenina-45673482.html
Названы обладатели Гран-при фотоконкурса имена Стенина
Названы обладатели Гран-при фотоконкурса имена Стенина
Названы обладатели Гран-при фотоконкурса имена Андрея Стенина
2021-10-18T16:50+0300
2021-10-18T17:17+0300
культура
фотоконкурс имени андрея стенина
победители
гран-при
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МОСКВА, 18 окт - Sputnik. Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина назвал обладателя Гран-при. В 2021 году главную награду конкурса завоевали сразу две работы: фотографическая серия петербуржского фотографа Марии Гельман "М+Т" и одиночная фотография репортера из Турции Шебнем Кошкун "Новая опасность для подводного мира: отходы COVID-19". Объявление Гран-при и призовых мест участников шорт-листа прошло в рамках онлайн-церемонии в мультимедийном пресс-центре организатора конкурса медиагруппы "Россия сегодня".Говоря о работах конкурса 2021 года, генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев отметил: "Фотография — это очень честное, консервативное искусство в наши дни. Для того чтобы сделать снимок, нужно быть рядом с героем. А это может быть война, гражданский конфликт. Также оказывался почти во всех горячих точках мира Андрей Стенин".Обе работы, отмеченные Гран-при, – проникновенные и яркие истории, рассказанные языком фотографии.Серия "М+Т" - трогательное повествование о любви пожилой пары с синдромом Дауна в социальной деревне "Светлана", в которой свободно живут люди с различными ментальными и физическими особенностями развития вместе с воспитателями и волонтерами. Главной в работе над серией, которую Мария Гельман снимала в Ленинградской области больше года, стала идея о том, что любовь не имеет границ. Говоря о своем участии в конкурсе, автор подчеркнула: "Для меня участие в конкурсе имени Андрея Стенина - это возможность привлечь общественное внимание к социальной теме моего исследования, поделиться своим видением, возможность диалога. Каждый год я подаю свои работы на этот конкурс с профессиональным международным жюри, потому что это отличная площадка для высказывания, достойная финансовая поддержка молодых фотографов и качественный подход к выставке победителей".Еще одним обладателем Гран-при 2021 года стало одиночное фото журналиста из Турции Шебнем Кошкун, на котором фридайвер Шахика Эрджюмен, участница программы развития ООН по защите подводного мира, ныряет в Босфор. Говоря о своей работе, Шебнем подчеркнула, что хотела сделать съемку особенной. "Моей целью было высказать свое мнение и указать на проблему, - отмечает автор. - Уже много лет я работаю над темой загрязнения морей пластиковыми отходами и микропластиком. Еще до пандемии мы не справлялись с огромным количеством пластика в нашей экосистеме, а он существует всего каких-то 60-70 лет. Фотография сделана в проливе Босфор. Я собиралась искать мусор в процессе погружения. Но искать не пришлось: он был повсюду".На онлайн-церемонии были также объявлены призовые места лауреатов 2021 года. О работах, победивших в конкурсе, член жюри Рут Айххорн (Германия), независимый куратор и фоторедактор, в прошлом фотодиректор немецкой версии издания "ГЕО" (GEO), высказалась так: "2020 год был поистине уникальным в истории по многим причинам. Большинство фотографов не имело возможности путешествовать и, следовательно, завершить или даже начать свои проекты и задания. Поэтому мои ожидания были скромнее, чем обычно. Тем не менее уже первые фотографии вселили в меня энтузиазм. Сторителлинг будет актуален всегда. Он может меняться и развиваться, но он не умрет. Каждому поколению есть что рассказать. Фотография – универсальный язык нашего времени, который не нуждается в переводе". Рут также отметила, что "… отобранные работы – это не просто обзор мировых событий. Это фотопутешествие, визуальный пазл, отдающий дань фотографам и их точке зрения".В номинации "Главные новости" первого места удостоились пронзительная визуальная эпитафия всем жертвам пандемии коронавируса фотожурналиста из Индонезии Джошуа Ируанди "Человеческая цена COVID-19" и история индийского фотографа Чандан Ханны "Раскол" об акциях протеста в Миннеаполисе, США, весной и летом 2020 года.Замысловатая фотографическая вязь с площадки лыжного фестиваля "Васалоппет Чайна - 2020" фотожурналиста Чан Сюй стала лучшей среди одиночных фото в номинации "Моя планета". Среди серий этой номинации победу одержала документальная хроника о беспрецедентной за последние 25 лет гуманитарной катастрофе "Нашествие саранчи на востоке Африки" испанца Луиса Тато, многократного обладателя призовых мест конкурса им. Стенина разных лет, в том числе и Гран-при 2020 года.В спортивной номинации лучшей одиночной работой стала фотография "Паркур на руинах" сирийского репортера Мунеба Тайма. Среди серий номинации победила фотоистория россиянки Дарьи Исаевой "Домашняя Олимпиада" - дистанционная фотосессия со спортсменами, не прекращавшими предолимпийские тренировки на домашнем карантине летом прошлого года.В номинации "Портрет. Герой нашего времени" первые места отданы фотожурналистам из России и Индии. В одиночной категории победила фотография россиянина Сергея Бобылева "Лица нашего времени" – знак безграничного уважения врачам, спасающим жизни людей во время пандемии коронавируса. Среди историй этой номинации лучшим стал черно-белый фоторепортаж независимого фотографа из Индии Шарафата Али "Кашмир: спорное наследие".Полный список призовых мест лауреатов конкурса-2021 опубликован на сайте. Избранные работы победители можно будет увидеть с начала до середины октября на Гоголевском бульваре в Москве в формате уличной выставки.По традиции в рамках конкурса были учреждены специальные призы для его участников. В 2021 году призами отмечены работы в трех номинациях – "Главные новости", "Моя планета" и "Портрет. Герой нашего времени". Партнерами номинаций стали ведущие международные медиа, такие как Объединенная шанхайская медиа группа (ОШМГ) и Общеарабский информационный холдинг Аль-Маядин ТВ, а также одна из крупнейших гуманитарных организаций мира – Международный комитет Красного Креста (МККК).Лучшими, по мнению партнеров номинаций, стали: одиночная фотография "Человеческая цена COVID-19" Джошуа Ируанди и фотосерия "Кровавая рана Европы" Александра Ермоченко, отмеченные специальным призом Международного комитета Красного Креста "За гуманитарную фотографию" в номинации "Главные новости".Серия портретов врачей, борющихся с COVID-19, "Слава профилактике" Патрика Юнкера отмечена специальным призом Аль-Маядин ТВ в номинации "Портрет. Герой нашего времени", документальная хроника Луиса Тато "Нашествие саранчи на востоке Африки" удостоена высокой оценки Объединенной шанхайской медиа группы в номинации "Моя планета".О конкурсеМеждународный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина, организованный МИА "Россия сегодня" под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО, ставит своей целью поддержать молодых фотографов и привлечь общественное внимание к задачам современной фотожурналистики. Это площадка для молодых фотографов — талантливых, чутких и открытых ко всему новому, где они обращают наше внимание на людей и события рядом с нами.Генеральными информационными партнерами конкурса выступают: общероссийский государственный телеканал "Россия-Культура", телеканал "Москва 24", информационно-новостной портал Вести.Ru.
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фотоконкурс имени андрея стенина, победители, гран-при

Названы обладатели Гран-при фотоконкурса имена Стенина

16:50 18.10.2021 (обновлено: 17:17 18.10.2021)
296
© Photo : Sebnem Coskun, StenincontestСнимок "Новая опасность для подводного мира: отходы COVID-19" турецкого фотографа Шебнема Кошкуна, получивший гран-при конкурса имени Стенина
Снимок Новая опасность для подводного мира: отходы COVID-19 турецкого фотографа Шебнема Кошкуна, получивший гран-при конкурса имени Стенина - Sputnik Молдова, 1920, 18.10.2021
© Photo : Sebnem Coskun, Stenincontest
Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина ставит своей целью поддержать молодых фотографов и привлечь общественное внимание к задачам современной фотожурналистики.
МОСКВА, 18 окт - Sputnik. Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина назвал обладателя Гран-при. В 2021 году главную награду конкурса завоевали сразу две работы: фотографическая серия петербуржского фотографа Марии Гельман "М+Т" и одиночная фотография репортера из Турции Шебнем Кошкун "Новая опасность для подводного мира: отходы COVID-19". Объявление Гран-при и призовых мест участников шорт-листа прошло в рамках онлайн-церемонии в мультимедийном пресс-центре организатора конкурса медиагруппы "Россия сегодня".
Говоря о работах конкурса 2021 года, генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев отметил: "Фотография — это очень честное, консервативное искусство в наши дни. Для того чтобы сделать снимок, нужно быть рядом с героем. А это может быть война, гражданский конфликт. Также оказывался почти во всех горячих точках мира Андрей Стенин".
Обе работы, отмеченные Гран-при, – проникновенные и яркие истории, рассказанные языком фотографии.
Серия "М+Т" - трогательное повествование о любви пожилой пары с синдромом Дауна в социальной деревне "Светлана", в которой свободно живут люди с различными ментальными и физическими особенностями развития вместе с воспитателями и волонтерами. Главной в работе над серией, которую Мария Гельман снимала в Ленинградской области больше года, стала идея о том, что любовь не имеет границ. Говоря о своем участии в конкурсе, автор подчеркнула: "Для меня участие в конкурсе имени Андрея Стенина - это возможность привлечь общественное внимание к социальной теме моего исследования, поделиться своим видением, возможность диалога. Каждый год я подаю свои работы на этот конкурс с профессиональным международным жюри, потому что это отличная площадка для высказывания, достойная финансовая поддержка молодых фотографов и качественный подход к выставке победителей".
© Photo : Maria Gelman, StenincontestСнимок "М+Т" российского фотографа Марии Гельман, получивший гран-при конкурса имени Стенина
Снимок М+Т российского фотографа Марии Гельман, получивший гран-при конкурса имени Стенина - Sputnik Молдова, 1920, 18.10.2021
Снимок "М+Т" российского фотографа Марии Гельман, получивший гран-при конкурса имени Стенина
© Photo : Maria Gelman, Stenincontest
Еще одним обладателем Гран-при 2021 года стало одиночное фото журналиста из Турции Шебнем Кошкун, на котором фридайвер Шахика Эрджюмен, участница программы развития ООН по защите подводного мира, ныряет в Босфор. Говоря о своей работе, Шебнем подчеркнула, что хотела сделать съемку особенной. "Моей целью было высказать свое мнение и указать на проблему, - отмечает автор. - Уже много лет я работаю над темой загрязнения морей пластиковыми отходами и микропластиком. Еще до пандемии мы не справлялись с огромным количеством пластика в нашей экосистеме, а он существует всего каких-то 60-70 лет. Фотография сделана в проливе Босфор. Я собиралась искать мусор в процессе погружения. Но искать не пришлось: он был повсюду".
© Photo : Sebnem Coskun, StenincontestСнимок "Новая опасность для подводного мира: отходы COVID-19" турецкого фотографа Шебнема Кошкуна, получивший гран-при конкурса имени Стенина
Снимок Новая опасность для подводного мира: отходы COVID-19 турецкого фотографа Шебнема Кошкуна, получивший гран-при конкурса имени Стенина - Sputnik Молдова, 1920, 18.10.2021
Снимок "Новая опасность для подводного мира: отходы COVID-19" турецкого фотографа Шебнема Кошкуна, получивший гран-при конкурса имени Стенина
© Photo : Sebnem Coskun, Stenincontest
На онлайн-церемонии были также объявлены призовые места лауреатов 2021 года. О работах, победивших в конкурсе, член жюри Рут Айххорн (Германия), независимый куратор и фоторедактор, в прошлом фотодиректор немецкой версии издания "ГЕО" (GEO), высказалась так: "2020 год был поистине уникальным в истории по многим причинам. Большинство фотографов не имело возможности путешествовать и, следовательно, завершить или даже начать свои проекты и задания. Поэтому мои ожидания были скромнее, чем обычно. Тем не менее уже первые фотографии вселили в меня энтузиазм. Сторителлинг будет актуален всегда. Он может меняться и развиваться, но он не умрет. Каждому поколению есть что рассказать. Фотография – универсальный язык нашего времени, который не нуждается в переводе". Рут также отметила, что "… отобранные работы – это не просто обзор мировых событий. Это фотопутешествие, визуальный пазл, отдающий дань фотографам и их точке зрения".
В номинации "Главные новости" первого места удостоились пронзительная визуальная эпитафия всем жертвам пандемии коронавируса фотожурналиста из Индонезии Джошуа Ируанди "Человеческая цена COVID-19" и история индийского фотографа Чандан Ханны "Раскол" об акциях протеста в Миннеаполисе, США, весной и летом 2020 года.
© Photo : Joshua Irwandi, StenincontestСнимок "Человеческая цена COVID-19" индонезийского фотографа Joshua Irwandi, победивший в категории "Главные новости, одиночные фотографии" конкурса имени Стенина
Снимок Человеческая цена COVID-19 индонезийского фотографа Joshua Irwandi, победивший в категории Главные новости, одиночные фотографии конкурса имени Стенина - Sputnik Молдова, 1920, 18.10.2021
Снимок "Человеческая цена COVID-19" индонезийского фотографа Joshua Irwandi, победивший в категории "Главные новости, одиночные фотографии" конкурса имени Стенина
© Photo : Joshua Irwandi, Stenincontest
© Photo : Chandan Khanna, StenincontestСнимок "Раскол" индийского фотографа Чандан Ханна, победивший в категории "Главные новости, серии" конкурса имени Стенина
Снимок Раскол индийского фотографа Чандан Ханна, победивший в категории Главные новости, серии конкурса имени Стенина - Sputnik Молдова, 1920, 18.10.2021
Снимок "Раскол" индийского фотографа Чандан Ханна, победивший в категории "Главные новости, серии" конкурса имени Стенина
© Photo : Chandan Khanna, Stenincontest
Замысловатая фотографическая вязь с площадки лыжного фестиваля "Васалоппет Чайна - 2020" фотожурналиста Чан Сюй стала лучшей среди одиночных фото в номинации "Моя планета".
© Photo : Chang Xu, StenincontestСнимок "На лыжах в весну" китайского фотографа Чан Сюй, победивший в категории "Моя Планета, одиночные фотографии" конкурса имени Стенина
Снимок На лыжах в весну китайского фотографа Чан Сюй, победивший в категории Моя Планета, одиночные фотографии конкурса имени Стенина - Sputnik Молдова, 1920, 18.10.2021
Снимок "На лыжах в весну" китайского фотографа Чан Сюй, победивший в категории "Моя Планета, одиночные фотографии" конкурса имени Стенина
© Photo : Chang Xu, Stenincontest
Среди серий этой номинации победу одержала документальная хроника о беспрецедентной за последние 25 лет гуманитарной катастрофе "Нашествие саранчи на востоке Африки" испанца Луиса Тато, многократного обладателя призовых мест конкурса им. Стенина разных лет, в том числе и Гран-при 2020 года.
© Photo : Luis Tato, StenincontestСнимок "Нашествие саранчи" испанского фотографа Луиса Тато, победивший в категории "Моя Планета, серии" конкурса имени Стенина
Снимок Нашествие саранчи испанского фотографа Луиса Тато, победивший в категории Моя Планета, серии конкурса имени Стенина - Sputnik Молдова, 1920, 18.10.2021
Снимок "Нашествие саранчи" испанского фотографа Луиса Тато, победивший в категории "Моя Планета, серии" конкурса имени Стенина
© Photo : Luis Tato, Stenincontest
В спортивной номинации лучшей одиночной работой стала фотография "Паркур на руинах" сирийского репортера Мунеба Тайма.
© Photo : Mouneb Taim, StenincontestСнимок "Паркур на руинах" сирийского фотографа Мунеб Тайм, победивший в категории "Спорт, одиночные фотографии" конкурса имени Стенина
Снимок Паркур на руинах сирийского фотографа Мунеб Тайм, победивший в категории Спорт, одиночные фотографии конкурса имени Стенина - Sputnik Молдова, 1920, 18.10.2021
Снимок "Паркур на руинах" сирийского фотографа Мунеб Тайм, победивший в категории "Спорт, одиночные фотографии" конкурса имени Стенина
© Photo : Mouneb Taim, Stenincontest
Среди серий номинации победила фотоистория россиянки Дарьи Исаевой "Домашняя Олимпиада" - дистанционная фотосессия со спортсменами, не прекращавшими предолимпийские тренировки на домашнем карантине летом прошлого года.
© Photo : Darya Isayeva, StenincontestСнимок "Домашняя Олимпиада" российского фотографа Дарьи Исаевой, победивший в категории "Спорт, серии" конкурса имени Стенина
Снимок Домашняя Олимпиада российского фотографа Дарьи Исаевой, победивший в категории Спорт, серии конкурса имени Стенина - Sputnik Молдова, 1920, 18.10.2021
Снимок "Домашняя Олимпиада" российского фотографа Дарьи Исаевой, победивший в категории "Спорт, серии" конкурса имени Стенина
© Photo : Darya Isayeva, Stenincontest
В номинации "Портрет. Герой нашего времени" первые места отданы фотожурналистам из России и Индии. В одиночной категории победила фотография россиянина Сергея Бобылева "Лица нашего времени" – знак безграничного уважения врачам, спасающим жизни людей во время пандемии коронавируса.
© Photo : Sergey Bobylev, StenincontestСнимок "Лица нашего времени" российского фотографа Сергея Бобылева, победивший в категории "Портрет. Герой нашего времени, одиночная фотография" конкурса имени Стенина
Снимок Лица нашего времени российского фотографа Сергея Бобылева, победивший в категории Портрет. Герой нашего времени, одиночная фотография конкурса имени Стенина - Sputnik Молдова, 1920, 18.10.2021
Снимок "Лица нашего времени" российского фотографа Сергея Бобылева, победивший в категории "Портрет. Герой нашего времени, одиночная фотография" конкурса имени Стенина
© Photo : Sergey Bobylev, Stenincontest
Среди историй этой номинации лучшим стал черно-белый фоторепортаж независимого фотографа из Индии Шарафата Али "Кашмир: спорное наследие".
© Photo : Sharafat Ali, StenincontestСнимок "Кашмир: спорное наследие" индийского фотографа Шарафата Али, победивший в категории "Портрет. Герой нашего времени, серии" конкурса имени Стенина
Снимок Кашмир: спорное наследие индийского фотографа Шарафата Али, победивший в категории Портрет. Герой нашего времени, серии конкурса имени Стенина - Sputnik Молдова, 1920, 18.10.2021
Снимок "Кашмир: спорное наследие" индийского фотографа Шарафата Али, победивший в категории "Портрет. Герой нашего времени, серии" конкурса имени Стенина
© Photo : Sharafat Ali, Stenincontest
Полный список призовых мест лауреатов конкурса-2021 опубликован на сайте. Избранные работы победители можно будет увидеть с начала до середины октября на Гоголевском бульваре в Москве в формате уличной выставки.
По традиции в рамках конкурса были учреждены специальные призы для его участников. В 2021 году призами отмечены работы в трех номинациях – "Главные новости", "Моя планета" и "Портрет. Герой нашего времени". Партнерами номинаций стали ведущие международные медиа, такие как Объединенная шанхайская медиа группа (ОШМГ) и Общеарабский информационный холдинг Аль-Маядин ТВ, а также одна из крупнейших гуманитарных организаций мира – Международный комитет Красного Креста (МККК).
Лучшими, по мнению партнеров номинаций, стали: одиночная фотография "Человеческая цена COVID-19" Джошуа Ируанди и фотосерия "Кровавая рана Европы" Александра Ермоченко, отмеченные специальным призом Международного комитета Красного Креста "За гуманитарную фотографию" в номинации "Главные новости".
Серия портретов врачей, борющихся с COVID-19, "Слава профилактике" Патрика Юнкера отмечена специальным призом Аль-Маядин ТВ в номинации "Портрет. Герой нашего времени", документальная хроника Луиса Тато "Нашествие саранчи на востоке Африки" удостоена высокой оценки Объединенной шанхайской медиа группы в номинации "Моя планета".

О конкурсе

Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина, организованный МИА "Россия сегодня" под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО, ставит своей целью поддержать молодых фотографов и привлечь общественное внимание к задачам современной фотожурналистики. Это площадка для молодых фотографов — талантливых, чутких и открытых ко всему новому, где они обращают наше внимание на людей и события рядом с нами.
Генеральными информационными партнерами конкурса выступают: общероссийский государственный телеканал "Россия-Культура", телеканал "Москва 24", информационно-новостной портал Вести.Ru.
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