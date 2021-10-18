https://ru.sputnik.md/20211018/grosu-afiny-konferentsiya-spikerov-45657198.html
Гросу отправится в Афины для участия в конференции спикеров
Гросу отправится в Афины для участия в конференции спикеров
Гросу отправится в Афины: ожидается европейская конференция спикеров
2021-10-18T10:14+0300
2021-10-18T10:14+0300
2021-10-18T10:19+0300
политика
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игорь гросу
афины
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КИШИНЕВ, 18 окт – Sputnik. Председатель парламента Игорь Гросу примет участие в Европейской конференции спикеров стран - членов Совета Европы, которая пройдет 21-22 октября в Афинах. Об этом сообщили в пресс-службе парламента.Конференция европейских спикеров соберет председателей парламентов 47 государств - членов Совета Европы и стран со статусом наблюдателя или партнера. На мероприятии обсудят кризис в сфере здравоохранения, связанный с COVID-19, опыт стран в борьбе с коронавирусом, роль национальных парламентов в обеспечении права на здоровую и устойчивую окружающую среду, а также общее будущее всех жителей Европы.Первая европейская конференция председателей парламентов состоялась в 1975 году. Молдова стала членом Совета Европы 13 июля 1995 года.
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Юлия Липовая
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в молдове, молдова, греция, игорь гросу, афины
Гросу отправится в Афины для участия в конференции спикеров
10:14 18.10.2021 (обновлено: 10:19 18.10.2021)
Спикеры парламента множества стран Европы обсудят кризис в здравоохранении, сохранение окружающей среды и другие проблемы.
КИШИНЕВ, 18 окт – Sputnik. Председатель парламента Игорь Гросу примет участие в Европейской конференции спикеров стран - членов Совета Европы, которая пройдет 21-22 октября в Афинах. Об этом сообщили в пресс-службе парламента.
Конференция европейских спикеров соберет председателей парламентов 47 государств - членов Совета Европы и стран со статусом наблюдателя или партнера.
На мероприятии обсудят кризис в сфере здравоохранения, связанный с COVID-19, опыт стран в борьбе с коронавирусом, роль национальных парламентов в обеспечении права на здоровую и устойчивую окружающую среду, а также общее будущее всех жителей Европы.
Первая европейская конференция председателей парламентов состоялась в 1975 году. Молдова стала членом Совета Европы 13 июля 1995 года.