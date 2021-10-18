https://ru.sputnik.md/20211018/igor-dodon-parlament-45668953.html

Кто может занять место Игоря Додона в парламенте Молдовы

Кто может занять место Игоря Додона в парламенте Молдовы

После ухода Игоря Додона из парламента его место достанется другому представителю Блока коммунистов и социалистов.

2021-10-18T15:36+0300

2021-10-18T15:36+0300

2021-10-18T15:58+0300

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КИШИНЕВ, 18 окт – Sputnik. Депутатский мандат лидера Партии социалистов Игоря Додона может перейти к экс-депутату Адриану Лебединскому, который также является членом Блока коммунистов и социалистов (БКС). Мандат может перейти к следующему члену БКС в связи с тем, что Додон объявил об уходе из парламента. Соответствующее заявление депутата будет передано в секретариат парламента в ближайшие дни. В случае отказа Лебединского мандат перейдет к следующему кандидату под номером 34. Это экс-депутат Александр Нестеровский. Однако он, в свою очередь, является кандидатом в мэры Бельц. Следующий в списке Блока коммунистов и социалистов – Адриан Албу, нынешний генсекретарь парламента.В парламенте Молдовы всего 101 депутат. По итогам досрочных выборов в законодательный орган, состоявшихся 11 июля 2021 года, Блок коммунистов и социалистов получил 32 мандата депутата. Парламентское большинство досталось Партии "Действие и солидарность" (PAS), у них 62 кресла. Партия "Шор" получила шесть мандатов.

https://ru.sputnik.md/20211018/dodon-deputat-parlament-45661670.html

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