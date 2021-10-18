https://ru.sputnik.md/20211018/kurs-valyut-vtornik-dollar-evro-45685659.html

Курс валют на вторник: доллар рвется вперед, евро отступает

Курс валют на вторник: доллар рвется вперед, евро отступает

Нацбанк Молдовы представил официальный курс валют на вторник 19 октября

2021-10-18T22:02+0300

2021-10-18T22:02+0300

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КИШИНЕВ, 18 окт – Sputnik. Национальный банк Молдовы установил официальный обменный курс на вторник, 19 октября. Евро продолжит дешеветь по отношению к молдавскому лею, а доллар США несколько вырастет в цене.Евро станет дешевле менее чем на бан и закрепится на уровне 20,0532 лея.Доллар поднимется в цене более, чем на два бана и будет стоить 17,2985 лея.За 2020 год "американец" практически не изменился в цене, а "европеец" подорожал почти на два лея. За первый месяц 2021-го доллар стал тверже на восемь банов, а евро растерял 19 банов. В феврале "зеленый" укрепился на 13 банов, а европейская валюта – на 33 бана.В марте доллар подорожал на 57 банов, а евро практически не изменился в цене. В апреле "американец" подешевел на семь банов, а евро взлетел на 37 банов. В мае оба "иностранца" подешевели: доллар – примерно на 18 банов, а евро – чуть больше чем на 10 банов.За первый месяц лета "зеленый" укрепился на 37 банов, а вот евро несколько сдал позиции – до 21,3989 лея (минус шесть банов). За июль евро потерял почти девять банов, доллар – шесть. В августе доллар просел на 22 бана, евро – почти на 50 банов.В первый месяц осени основные валюты Европы и США подешевели, причем доллар – незначительно, меньше чем на 1 бан, а евро "похудел" почти на 26 банов.Что касается остальных валют, то 19 октября подешевеет российский рубль, который разместится на уровне 0,2427 лея. Стоимость украинской гривны поднимется до 0,6575 лея. Румынский лей упадет в цене до 4,0510 в пересчете на национальную валюту.

https://ru.sputnik.md/20200305/kak-moldavskie-emigranty-sposobstvuyut-ekonomicheskomu-rostu-v-moldove-29419001.html

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курс валют, доллар, евро