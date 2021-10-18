https://ru.sputnik.md/20211018/massovye-protesty-45527836.html

Чуря: весной нас ждут массовые протесты

Чуря: весной нас ждут массовые протесты

Аналитик объяснил, как оппозиция может использовать ошибки действующей власти для массовых протестов.

2021-10-18T09:00+0300

2021-10-18T09:00+0300

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Чуря: весной оппозиция готовит массовые протесты Чуря: весной оппозиция готовит массовые протесты

Арест генерального прокурора Молдовы Александра Стояногло не мог не вызвать протестов со стороны действующей оппозиции, потому что, стремясь идти наперекор правящей власти, она должна быть агрессивной и уверенной в своих действиях. Такое мнение в эфире студии Sputnik Молдова высказал политический аналитик Корнелий Чуря.В заключение Чуря отметил, что проблемы с газом, которые ожидают граждан Молдовы этой зимой, станут предпосылками для массовых протестов оппозиции уже следующей весной.

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2021

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Валентина Топоривская https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/06/17/35224097_379:-1:1967:1588_100x100_80_0_0_b12fcd32bac1208bc062b106ec5e1392.jpg

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Валентина Топоривская https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/06/17/35224097_379:-1:1967:1588_100x100_80_0_0_b12fcd32bac1208bc062b106ec5e1392.jpg

утро на sputnik’e, подкасты, аудио, в молдове, молдова, оппозиция, протест