Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
Микрофон с символикой радио Sputnik в студии - Sputnik Молдова, 1920
Радио
Самые острые мнения, актуальные точки зрения и комментарии слушайте в программах и подкастах Sputnik Молдова.
https://ru.sputnik.md/20211018/massovye-protesty-45527836.html
Чуря: весной нас ждут массовые протесты
Чуря: весной нас ждут массовые протесты
Аналитик объяснил, как оппозиция может использовать ошибки действующей власти для массовых протестов.
2021-10-18T09:00+0300
2021-10-18T09:00+0300
радио
утро на sputnik’e
подкасты
в молдове
молдова
оппозиция
протест
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0a/0f/45527945_0:120:3072:1848_1920x0_80_0_0_76000a4aa3b32d159da6c706c07ca897.jpg
Чуря: весной оппозиция готовит массовые протесты
Чуря: весной оппозиция готовит массовые протесты
Арест генерального прокурора Молдовы Александра Стояногло не мог не вызвать протестов со стороны действующей оппозиции, потому что, стремясь идти наперекор правящей власти, она должна быть агрессивной и уверенной в своих действиях. Такое мнение в эфире студии Sputnik Молдова высказал политический аналитик Корнелий Чуря.В заключение Чуря отметил, что проблемы с газом, которые ожидают граждан Молдовы этой зимой, станут предпосылками для массовых протестов оппозиции уже следующей весной.
молдова
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Валентина Топоривская
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/06/17/35224097_379:-1:1967:1588_100x100_80_0_0_b12fcd32bac1208bc062b106ec5e1392.jpg
Валентина Топоривская
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/06/17/35224097_379:-1:1967:1588_100x100_80_0_0_b12fcd32bac1208bc062b106ec5e1392.jpg
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0a/0f/45527945_239:0:2970:2048_1920x0_80_0_0_b7c3b10681a1b3e8cbc91a59fd1197e0.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
утро на sputnik’e, подкасты, аудио, в молдове, молдова, оппозиция, протест

Чуря: весной нас ждут массовые протесты

09:00 18.10.2021
250
Радио
Чуря: весной оппозиция готовит массовые протесты
Валентина Топоривская - Sputnik Молдова
Валентина Топоривская
Все материалы
Аналитик считает, что оппозиция может использовать ошибки действующей власти для успешной подготовки массовых протестов.
Арест генерального прокурора Молдовы Александра Стояногло не мог не вызвать протестов со стороны действующей оппозиции, потому что, стремясь идти наперекор правящей власти, она должна быть агрессивной и уверенной в своих действиях. Такое мнение в эфире студии Sputnik Молдова высказал политический аналитик Корнелий Чуря.

"Нынешние протесты не могут сразу привести оппозицию к желаемой цели, потому что их главной целью сегодня не является свержение власти. Цель протестов – создать определенное давление для освобождения генерального прокурора и подготовить новые протесты, которые наверняка состоятся позже, учитывая не совсем уверенные действия власти", – считает эксперт.

В заключение Чуря отметил, что проблемы с газом, которые ожидают граждан Молдовы этой зимой, станут предпосылками для массовых протестов оппозиции уже следующей весной.
300000
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
10:54Ситуация с COVID-19 в Кишиневе: большинство зараженных госпитализируют
10:14Гросу отправится в Афины для участия в конференции спикеров
09:52Где в Кишиневе 18 октября находятся мобильные пункты вакцинации
09:25В школе в Пермском крае произошла стрельба
09:00Чуря: весной нас ждут массовые протесты
08:54Мир за сутки: "бардак" на МКС, парфюм из покрышек и ситуация с COVID-19
08:00Ионицэ: молдавский "идеальный шторм" в экономике ударил по пожилым и бедным
07:30В Молдове продолжает расти уровень бедности
07:00Самый точный прогноз погоды: скоро потеплеет, дождей не будет
00:01Погодные рекорды Молдовы 18 октября
ВчераМинздрав: сколько новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове
ВчераС МКС на Землю: как прошло возвращение из космоса первого "киноэкипажа"
ВчераМолдова на 123 месте в глобальном индексе оргпреступности
ВчераУниверситет в Комрате перешел на онлайн-обучение
ВчераЭксперт: есть ли у Молдовы шансы стать членом ЕС
ВчераЕвропейские эксперты предложили помощь Минфину Молдовы
ВчераВ Польше проходят протесты против жестокого обращения с мигрантами
ВчераВ Кишиневе машина сбила пешехода на тротуаре
ВчераУспехи Молдовы на международном музыкальном фестивале: как это было
ВчераПесков: Путин неоднократно выступал с пророческими заявлениями