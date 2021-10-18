https://ru.sputnik.md/20211018/massovye-protesty-45527836.html
Чуря: весной нас ждут массовые протесты
Чуря: весной нас ждут массовые протесты
Аналитик объяснил, как оппозиция может использовать ошибки действующей власти для массовых протестов.
2021-10-18T09:00+0300
2021-10-18T09:00+0300
2021-10-18T09:00+0300
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Чуря: весной оппозиция готовит массовые протесты
Чуря: весной оппозиция готовит массовые протесты
Арест генерального прокурора Молдовы Александра Стояногло не мог не вызвать протестов со стороны действующей оппозиции, потому что, стремясь идти наперекор правящей власти, она должна быть агрессивной и уверенной в своих действиях. Такое мнение в эфире студии Sputnik Молдова высказал политический аналитик Корнелий Чуря.В заключение Чуря отметил, что проблемы с газом, которые ожидают граждан Молдовы этой зимой, станут предпосылками для массовых протестов оппозиции уже следующей весной.
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Валентина Топоривская
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/06/17/35224097_379:-1:1967:1588_100x100_80_0_0_b12fcd32bac1208bc062b106ec5e1392.jpg
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Валентина Топоривская
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утро на sputnik’e, подкасты, аудио, в молдове, молдова, оппозиция, протест
Чуря: весной нас ждут массовые протесты
Аналитик считает, что оппозиция может использовать ошибки действующей власти для успешной подготовки массовых протестов.
Арест генерального прокурора Молдовы Александра Стояногло не мог не вызвать протестов со стороны действующей оппозиции, потому что, стремясь идти наперекор правящей власти, она должна быть агрессивной и уверенной в своих действиях. Такое мнение в эфире студии Sputnik Молдова
высказал политический аналитик Корнелий Чуря.
"Нынешние протесты не могут сразу привести оппозицию к желаемой цели, потому что их главной целью сегодня не является свержение власти. Цель протестов – создать определенное давление для освобождения генерального прокурора и подготовить новые протесты, которые наверняка состоятся позже, учитывая не совсем уверенные действия власти", – считает эксперт.
В заключение Чуря отметил, что проблемы с газом, которые ожидают граждан Молдовы этой зимой, станут предпосылками для массовых протестов оппозиции уже следующей весной.