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https://ru.sputnik.md/20211018/mayya-sandu-vena-vizit-45682051.html
Майя Санду отправляется в Вену с официальным визитом
Майя Санду отправляется в Вену с официальным визитом
Президент Молдовы Майя Санду посетит Вену с официальным визитом 21-22 октября по приглашению президента Австрии Александра ван дер Беллена.
2021-10-18T19:52+0300
2021-10-18T20:11+0300
политика
вена
майя санду
визит
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КИШИНЕВ, 18 окт — Sputnik. Президент Молдовы Майя Санду посетит Вену с официальным визитом 21-22 октября по приглашению президента Австрии Александра ван дер Беллена.Также в Вене состоится встреча главы государства с австрийскими официальными лицами в правительстве и парламенте.Санду также встретится с генеральным секретарем ОБСЕ Хельгой Шмид. Вечером в четверг глава государства побеседует с представителями молдавской диаспоры в Австрии.В Австрии Санду будут сопровождать генсек аппарата президента Кристина Герасимова и советник президента по экономическим вопросам Вячеслав Негруца. В официальную делегацию также входят министр экономики Сержиу Гайбу, министр окружающей среды Юлиана Кантаражиу; депутаты Раду Мариан, член парламентской комиссии по экономике, бюджету и финансам, Адриан Белый, председатель группы дружбы Молдова - Австрия; и Стелиан Маник, директор инвестиционного агентства. Члены делегации проведут встречи в Торговой палате Австрии и секретариате энергетического сообщества, а также посетят мусоросжигательный завод в Шпиттелау.
https://ru.sputnik.md/20211018/ekspert-poezdka-spynu-polshu-gaz-net-logika-45675645.html
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вена, майя санду, визит

Майя Санду отправляется в Вену с официальным визитом

19:52 18.10.2021 (обновлено: 20:11 18.10.2021)
257
© Sputnik / Mihai CarausMaia Sandu
Maia Sandu - Sputnik Молдова, 1920, 18.10.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
Александр Исаев - Sputnik Молдова
Александр Исаев
Все материалы
Президент Молдовы посетит Вену по приглашению своего австрийского коллеги.
КИШИНЕВ, 18 окт — Sputnik. Президент Молдовы Майя Санду посетит Вену с официальным визитом 21-22 октября по приглашению президента Австрии Александра ван дер Беллена.
Также в Вене состоится встреча главы государства с австрийскими официальными лицами в правительстве и парламенте.
Санду также встретится с генеральным секретарем ОБСЕ Хельгой Шмид. Вечером в четверг глава государства побеседует с представителями молдавской диаспоры в Австрии.
Газ - Sputnik Молдова, 1920, 18.10.2021
Экономика
Эксперт - о поездке Спыну в Польшу за газом: не вижу логики в этом визите
17:47
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В Австрии Санду будут сопровождать генсек аппарата президента Кристина Герасимова и советник президента по экономическим вопросам Вячеслав Негруца. В официальную делегацию также входят министр экономики Сержиу Гайбу, министр окружающей среды Юлиана Кантаражиу; депутаты Раду Мариан, член парламентской комиссии по экономике, бюджету и финансам, Адриан Белый, председатель группы дружбы Молдова - Австрия; и Стелиан Маник, директор инвестиционного агентства.
Члены делегации проведут встречи в Торговой палате Австрии и секретариате энергетического сообщества, а также посетят мусоросжигательный завод в Шпиттелау.
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