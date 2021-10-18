https://ru.sputnik.md/20211018/mayya-sandu-vena-vizit-45682051.html

Майя Санду отправляется в Вену с официальным визитом

Майя Санду отправляется в Вену с официальным визитом

Президент Молдовы Майя Санду посетит Вену с официальным визитом 21-22 октября по приглашению президента Австрии Александра ван дер Беллена.

2021-10-18T19:52+0300

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политика

вена

майя санду

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КИШИНЕВ, 18 окт — Sputnik. Президент Молдовы Майя Санду посетит Вену с официальным визитом 21-22 октября по приглашению президента Австрии Александра ван дер Беллена.Также в Вене состоится встреча главы государства с австрийскими официальными лицами в правительстве и парламенте.Санду также встретится с генеральным секретарем ОБСЕ Хельгой Шмид. Вечером в четверг глава государства побеседует с представителями молдавской диаспоры в Австрии.В Австрии Санду будут сопровождать генсек аппарата президента Кристина Герасимова и советник президента по экономическим вопросам Вячеслав Негруца. В официальную делегацию также входят министр экономики Сержиу Гайбу, министр окружающей среды Юлиана Кантаражиу; депутаты Раду Мариан, член парламентской комиссии по экономике, бюджету и финансам, Адриан Белый, председатель группы дружбы Молдова - Австрия; и Стелиан Маник, директор инвестиционного агентства. Члены делегации проведут встречи в Торговой палате Австрии и секретариате энергетического сообщества, а также посетят мусоросжигательный завод в Шпиттелау.

https://ru.sputnik.md/20211018/ekspert-poezdka-spynu-polshu-gaz-net-logika-45675645.html

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Александр Исаев https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1990/56/19905658_374:0:1590:1215_100x100_80_0_0_9970ac50878b113fa1d496a65a6a050f.jpg

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вена, майя санду, визит