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Минздрав: сколько новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове
Минздрав: сколько новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове
Минздрав: сколько новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове
2021-10-18T20:05+0300
2021-10-18T20:05+0300
коронавирус
молдова
минздрав
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КИШИНЕВ, 18 окт — Sputnik. В Молдове лабораторным путем за сутки подтверждено 1370 новых случаев инфицирования COVID-19. Такие данные представили в Минздраве в понедельник.Отмечены девять случаев импорта инфекции: два — из Германии, по одному — из Румынии, Бельгии, Кипра, Италии, Мальты, Великобритании и России.Общее число случаев заражения в стране достигло 317 899.У медработников выявлено 33 случая заражения: 11 – у врачей, 17 – у медсестер, пять – у вспомогательного персонала.За минувшие сутки проведено 5874 теста.Всего в больницах находятся 2552 пациента, в том числе в крайне тяжелом состоянии – 235 (к аппаратам ИВЛ подключен 31).В то же время за сутки выздоровело 1219 человек, общее количество вылечившихся от коронавируса в стране достигло 297 796.За 24 часа от вызванных коронавирусом осложнений в Молдове умерли 32 человека. Общее число скончавшихся на данный момент – 7273.Меры по борьбе с COVID-19 в МолдовеС 17 марта 2020 года в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. Парламент 31 марта решил ввести чрезвычайное положение в стране с 1 апреля по 30 мая. Однако 28 апреля Конституционный суд признал не соответствующим Основному закону страны решение законодательного органа о введении ЧП. Так, с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения. С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения.С 30 ноября 2020-го в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое несколько раз продлевали.Согласно решению Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья от 29 апреля, теперь территориальные комиссии вводят в административно-территориальных единицах ЧП в здравоохранении.В Минздраве 9 сентября 2021 года снова объявили о введении ЧП в здравоохранении на национальном уровне.Вакцинация от коронавируса в МолдовеСо 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбили на три этапа. На первом прививки начали делать медицинским работникам. С 25 марта иммунизировать стали подопечных домов престарелых и центров временного или долгосрочного размещения.С 31 марта прививочная кампания расширилась – наряду с медицинскими работниками вакцинируются также граждане старше 60 лет, люди с сопутствующими заболеваниями, а также работники образовательных учреждений.
https://ru.sputnik.md/20211016/rumyniya-smertnosti-koronavirus-45568273.html
https://ru.sputnik.md/20211016/rossia-kollektivnyy-immunitet-koronavirus-45567557.html
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Александр Исаев
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Минздрав: сколько новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове

20:05 18.10.2021
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© Sputnik / Mihai Carauscentrul COVID-19 Chișinău MoldExpo
centrul COVID-19 Chișinău MoldExpo - Sputnik Молдова, 1920, 18.10.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
Александр Исаев - Sputnik Молдова
Александр Исаев
Все материалы
В Минздраве представили статистику по новым случаям инфицирования коронавирусом за минувшие 24 часа.
КИШИНЕВ, 18 окт — Sputnik. В Молдове лабораторным путем за сутки подтверждено 1370 новых случаев инфицирования COVID-19. Такие данные представили в Минздраве в понедельник.
Отмечены девять случаев импорта инфекции: два — из Германии, по одному — из Румынии, Бельгии, Кипра, Италии, Мальты, Великобритании и России.
Общее число случаев заражения в стране достигло 317 899.
У медработников выявлено 33 случая заражения: 11 – у врачей, 17 – у медсестер, пять – у вспомогательного персонала.
За минувшие сутки проведено 5874 теста.
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Всего в больницах находятся 2552 пациента, в том числе в крайне тяжелом состоянии – 235 (к аппаратам ИВЛ подключен 31).
В то же время за сутки выздоровело 1219 человек, общее количество вылечившихся от коронавируса в стране достигло 297 796.
За 24 часа от вызванных коронавирусом осложнений в Молдове умерли 32 человека. Общее число скончавшихся на данный момент – 7273.

Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове

С 17 марта 2020 года в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. Парламент 31 марта решил ввести чрезвычайное положение в стране с 1 апреля по 30 мая. Однако 28 апреля Конституционный суд признал не соответствующим Основному закону страны решение законодательного органа о введении ЧП. Так, с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения. С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения.
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С 30 ноября 2020-го в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое несколько раз продлевали.
Согласно решению Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья от 29 апреля, теперь территориальные комиссии вводят в административно-территориальных единицах ЧП в здравоохранении.
В Минздраве 9 сентября 2021 года снова объявили о введении ЧП в здравоохранении на национальном уровне.

Вакцинация от коронавируса в Молдове

Со 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбили на три этапа. На первом прививки начали делать медицинским работникам. С 25 марта иммунизировать стали подопечных домов престарелых и центров временного или долгосрочного размещения.
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Токарчук: почему некоторые люди не заражаются коронавирусом
15 октября, 09:00
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С 31 марта прививочная кампания расширилась – наряду с медицинскими работниками вакцинируются также граждане старше 60 лет, люди с сопутствующими заболеваниями, а также работники образовательных учреждений.
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