https://ru.sputnik.md/20211018/moldova-covid-pod-krasnym-kodom-45679206.html

Какие населенные пункты Молдовы под "красным кодом" COVID-опасности

Какие населенные пункты Молдовы под "красным кодом" COVID-опасности

Несколько крупных районов страны находятся под "красным кодом" эпидемиологической опасности в связи с большим количеством новых заражений коронавирусом.

2021-10-18T18:38+0300

2021-10-18T18:38+0300

2021-10-18T18:41+0300

коронавирус

в молдове

молдова

красный код

опасность

населенные пункты

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik.md/img/3076/77/30767753_0:21:1500:865_1920x0_80_0_0_9e31224ea24082955002525fd259d221.jpg

КИШИНЕВ, 18 окт - Sputnik. Центр общественного здоровья Кишинева еженедельно определяет уровень эпидемиологической опасности и присваивает в связи с этим соответствующий цветовой код.Такое требование ранее было выдвинуто Национальной чрезвычайной комиссией общественного здоровья. Так, по последним данным, под "красный код" COVID-опасности попал Кишинев и несколько пригородов столицы: Гратиешты, Ставчены, Тогатин, Тушены, Ватра, Бачой и Дурлешты. Неблагоприятная ситуация и в муниципии Бельцы, а также в районах: Новые Анены, Басарабяска, Глодяны и Сынжерей. Под "оранжевый код" попали АТО Гагаузия и следующие районы: Бричаны, Кагул, Кэлэрашь, Каушаны, Чимишлия, Криулень, Дондюшаны, Дрокия, Дубэссары, Единец, Фэлешты, Флорешты, Хынчешты, Яловены, Леова, Ниспорень, Окница, Оргеев, Резина, Рышканы, Шолданешты, Сорока, Штефан Водэ, Страшены, Тараклия, Теленшть и Унгены. Решение о присвоении цветового кода COVID-опасности применяют на основе количества новых случаев заражения на 100 тысяч населения за неделю. Что предусматривает "красный код" Школьники продолжат учиться с физическим присутствием в классах, а студентов и учащихся профессиональных школ переведут на удаленку.Государственные и частные организации должны разработать режим труда с введением работы на дому или выбрать разделенный график. В то же время будет запрещен доступ посетителей в медико-санитарные учреждения и учреждения временного размещения.Заведения общепита смогут работать в полную силу в открытых помещениях, а в закрытых - с заполняемостью зала не более чем на 50% и с обязательством для всех посетителей представлять сертификат COVID-19.Частные мероприятия (свадьбы, крестины и банкеты) будут разрешены с участием не более 100 гостей в закрытых помещениях и, соответственно, со 150 в открытых помещениях с учетом, что для каждого посетителя будет обеспечена социальная дистанция и каждый гость представит сертификат COVID-19.Все эти меры введены с 1 октября и будут активны во время чрезвычайного положения в здравоохранении, которое действует до 30 октября.В связи с решением комиссии Национальное агентство общественного здоровья будет обязано каждый понедельник определять порог эпидемиологической опасности для всех административно-территориальных единиц, а также для муниципиев Кишинев и Бельцы и АТО Гагаузия.Что значит сертификат COVID-19

https://ru.sputnik.md/20210924/kishinev-mogut-obyavit-chp-svyazi-pandemiey-45029723.html

https://ru.sputnik.md/20210922/ogranicheniy-budet-bolshe-pravitelstvo-utochnyaet-reshenie-nchkoz-44962090.html

https://ru.sputnik.md/20211011/sertifikat-covid-moldova-45428734.html

молдова

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

в молдове, молдова, красный код, опасность, населенные пункты