https://ru.sputnik.md/20211018/moldova-covid-pod-krasnym-kodom-45679206.html
Какие населенные пункты Молдовы под "красным кодом" COVID-опасности
Какие населенные пункты Молдовы под "красным кодом" COVID-опасности
Несколько крупных районов страны находятся под "красным кодом" эпидемиологической опасности в связи с большим количеством новых заражений коронавирусом.
2021-10-18T18:38+0300
2021-10-18T18:38+0300
2021-10-18T18:41+0300
коронавирус
в молдове
молдова
красный код
опасность
населенные пункты
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КИШИНЕВ, 18 окт - Sputnik. Центр общественного здоровья Кишинева еженедельно определяет уровень эпидемиологической опасности и присваивает в связи с этим соответствующий цветовой код.Такое требование ранее было выдвинуто Национальной чрезвычайной комиссией общественного здоровья. Так, по последним данным, под "красный код" COVID-опасности попал Кишинев и несколько пригородов столицы: Гратиешты, Ставчены, Тогатин, Тушены, Ватра, Бачой и Дурлешты. Неблагоприятная ситуация и в муниципии Бельцы, а также в районах: Новые Анены, Басарабяска, Глодяны и Сынжерей. Под "оранжевый код" попали АТО Гагаузия и следующие районы: Бричаны, Кагул, Кэлэрашь, Каушаны, Чимишлия, Криулень, Дондюшаны, Дрокия, Дубэссары, Единец, Фэлешты, Флорешты, Хынчешты, Яловены, Леова, Ниспорень, Окница, Оргеев, Резина, Рышканы, Шолданешты, Сорока, Штефан Водэ, Страшены, Тараклия, Теленшть и Унгены. Решение о присвоении цветового кода COVID-опасности применяют на основе количества новых случаев заражения на 100 тысяч населения за неделю. Что предусматривает "красный код" Школьники продолжат учиться с физическим присутствием в классах, а студентов и учащихся профессиональных школ переведут на удаленку.Государственные и частные организации должны разработать режим труда с введением работы на дому или выбрать разделенный график. В то же время будет запрещен доступ посетителей в медико-санитарные учреждения и учреждения временного размещения.Заведения общепита смогут работать в полную силу в открытых помещениях, а в закрытых - с заполняемостью зала не более чем на 50% и с обязательством для всех посетителей представлять сертификат COVID-19.Частные мероприятия (свадьбы, крестины и банкеты) будут разрешены с участием не более 100 гостей в закрытых помещениях и, соответственно, со 150 в открытых помещениях с учетом, что для каждого посетителя будет обеспечена социальная дистанция и каждый гость представит сертификат COVID-19.Все эти меры введены с 1 октября и будут активны во время чрезвычайного положения в здравоохранении, которое действует до 30 октября.В связи с решением комиссии Национальное агентство общественного здоровья будет обязано каждый понедельник определять порог эпидемиологической опасности для всех административно-территориальных единиц, а также для муниципиев Кишинев и Бельцы и АТО Гагаузия.Что значит сертификат COVID-19
https://ru.sputnik.md/20210924/kishinev-mogut-obyavit-chp-svyazi-pandemiey-45029723.html
https://ru.sputnik.md/20210922/ogranicheniy-budet-bolshe-pravitelstvo-utochnyaet-reshenie-nchkoz-44962090.html
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в молдове, молдова, красный код, опасность, населенные пункты
Какие населенные пункты Молдовы под "красным кодом" COVID-опасности
18:38 18.10.2021 (обновлено: 18:41 18.10.2021)
Несколько крупных районов страны находятся под "красным кодом" эпидемиологической опасности в связи с большим количеством новых заражений коронавирусом.
КИШИНЕВ, 18 окт - Sputnik. Центр общественного здоровья Кишинева еженедельно определяет уровень эпидемиологической опасности и присваивает в связи с этим соответствующий цветовой код.
Такое требование ранее было выдвинуто Национальной чрезвычайной комиссией общественного здоровья.
Так, по последним данным, под "красный код" COVID-опасности попал Кишинев и несколько пригородов столицы: Гратиешты, Ставчены, Тогатин, Тушены, Ватра, Бачой и Дурлешты.
Неблагоприятная ситуация и в муниципии Бельцы, а также в районах: Новые Анены, Басарабяска, Глодяны и Сынжерей.
Под "оранжевый код" попали АТО Гагаузия и следующие районы: Бричаны, Кагул, Кэлэрашь, Каушаны, Чимишлия, Криулень, Дондюшаны, Дрокия, Дубэссары, Единец, Фэлешты, Флорешты, Хынчешты, Яловены, Леова, Ниспорень, Окница, Оргеев, Резина, Рышканы, Шолданешты, Сорока, Штефан Водэ, Страшены, Тараклия, Теленшть и Унгены.
Решение о присвоении цветового кода COVID-опасности применяют на основе количества новых случаев заражения на 100 тысяч населения за неделю.
"Зеленый код" опасности (меньше 50 случаев).
"Желтый код" (50-99 случаев).
"Оранжевый код" (100-249 случаев).
"Красный код" (более 250 случаев).
Что предусматривает "красный код"
Школьники продолжат учиться с физическим присутствием в классах, а студентов и учащихся профессиональных школ переведут на удаленку.
Государственные и частные организации должны разработать режим труда с введением работы на дому или выбрать разделенный график. В то же время будет запрещен доступ посетителей в медико-санитарные учреждения и учреждения временного размещения.
Заведения общепита смогут работать в полную силу в открытых помещениях, а в закрытых - с заполняемостью зала не более чем на 50% и с обязательством для всех посетителей представлять сертификат COVID-19.
Частные мероприятия (свадьбы, крестины и банкеты) будут разрешены с участием не более 100 гостей в закрытых помещениях и, соответственно, со 150 в открытых помещениях с учетом, что для каждого посетителя будет обеспечена социальная дистанция и каждый гость представит сертификат COVID-19.
Все эти меры введены с 1 октября и будут активны во время чрезвычайного положения в здравоохранении, которое действует до 30 октября.
В связи с решением комиссии Национальное агентство общественного здоровья будет обязано каждый понедельник определять порог эпидемиологической опасности для всех административно-территориальных единиц, а также для муниципиев Кишинев и Бельцы и АТО Гагаузия.
Что значит сертификат COVID-19
сертификат о прохождении полной вакцинации против COVID-19 (на бумаге или в электронном варианте), подтверждение иммунизации будет действительно только спустя 14 дней после завершения вакцинации;
медицинская справка, что человек перенес инфекцию (будет действительна спустя 15 дней после излечения и до окончания срока в 180 дней, то есть полгода);
тест на наличие антител к COVID-19, который будет действителен не более 90 дней после обследования;
негативный результат теста на COVID-19 - экспресс тест (48 часов) или ПЦР (72 часа).