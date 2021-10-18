https://ru.sputnik.md/20211018/moldova-pandemia-romania-45660610.html

Молдова отправила 32 медиков в Румынию бороться с пандемией

Молдова отправила 32 медиков в Румынию бороться с пандемией

На помощь в пандемию: Молдова отправила 32 врачей в Румынию

2021-10-18T11:51+0300

2021-10-18T11:51+0300

2021-10-18T12:06+0300

коронавирус

в молдове

молдова

правительство молдовы

минздрав

наталья гаврилица

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КИШИНЕВ, 18 окт – Sputnik. Правительство Молдовы направило в Румынию 22 медиков и десять парамедиков для оказания помощи румынской системе здравоохранения в борьбе с пандемией COVID-19. Молдавских работников здравоохранения на официальной церемонии, прошедшей перед зданием правительства, на миссию в соседнюю страну проводили премьер-министр Наталья Гаврилица, глава Минздрава Алла Немеренко и посол Румынии в Молдове Даниел Ионица. Премьер-министр сообщила, что Румыния вышла на первое место по смертности от COVID-19 в Европе, а также по количеству госпитализированных в отделения интенсивной терапии. Больницы переполнены пациентами с коронавирусом, причем большинство из них непривиты."Правительство Молдовы выступит с поддержкой и отправит на помощь 22 медиков и десять парамедиков, чтобы помочь больницам в Румынии. Мы понимаем, что необходимо объединить усилия. Сейчас больше чем когда-либо система здравоохранения Румынии нуждается в помощи", – заявила Гаврилица.Она напомнила, что за время пандемии молдавская сторона получила поддержку со стороны Бухареста в виде вакцины, защитной экипировки и многого другого. Ионица, в свою очередь, выразил благодарность Молдове за помощь. Меры по борьбе с COVID-19 в МолдовеС 17 марта 2020 года в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. Парламент 31 марта решил ввести чрезвычайное положение в стране с 1 апреля по 30 мая. Однако 28 апреля Конституционный суд признал не соответствующим Основному закону страны решение законодательного органа о введении ЧП. Так, с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения. С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения.С 30 ноября 2020-го в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое несколько раз продлевали.Согласно решению Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья от 29 апреля, теперь территориальные комиссии вводят в административно-территориальных единицах ЧП в здравоохранении.В Минздраве 9 сентября 2021 года снова объявили о введении ЧП в здравоохранении на национальном уровне.Вакцинация от коронавируса в МолдовеСо 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбили на три этапа. На первом прививки начали делать медицинским работникам. С 25 марта иммунизировать стали подопечных домов престарелых и центров временного или долгосрочного размещения.С 31 марта прививочная кампания расширилась – наряду с медицинскими работниками вакцинируются также граждане старше 60 лет, люди с сопутствующими заболеваниями, а также работники образовательных учреждений.

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в молдове, молдова, правительство молдовы, минздрав, наталья гаврилица