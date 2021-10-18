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Ионицэ: молдавский "идеальный шторм" в экономике ударил по пожилым и бедным

Ионицэ: молдавский "идеальный шторм" в экономике ударил по пожилым и бедным

Экономист объяснил причины самого сильного подорожания за последние 5 лет и назвал его жертв.

2021-10-18T08:00+0300

2021-10-18T08:00+0300

2021-10-18T08:39+0300

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Ионицэ: в Молдове произошел "идеальный шторм", который ударил по бедным и пожилым Ионицэ: в Молдове произошел "идеальный шторм", который ударил по бедным и пожилым

Согласно данным Национального бюро статистики, в сентябре индекс потребительских цен зафиксировал рост в 1,68%, что является наибольшим показателем за последние пять лет. В годовом исчислении цены в сентябре 2021 года выросли на 6,7%. Больше всего поднялись цены на продукты питания, которые в сентябре увеличились на 2,7%, что в 2,2 раза больше, чем средний показатель по этому месяцу за последние 20 лет.В категории промышленных товаров наибольший рост цен отмечен на сжиженный газ - 8,3%, уголь – 6,1%, бензин – 3,1%, дрова – 2,7%, дизтопливо – 2,4%. Мебель и бытовая техника подорожали на 3,9%, ковры - на 8,5%, обувь - на 1,5%. Также поднялись в цене на 9% стоматологические услуги и авиаперелеты – на 2,5%.Вместе с тем он привел статистику по инфляции, согласно которой в прошлом году в Молдове наблюдался самый низкий уровень со времен обретения страной независимости. В этом году ожидался рост, но сейчас он несколько ускорился: за первые 9 месяцев года инфляция выросла в три раза, если сравнить с ее средним показателем за последние 20 лет."Последний месяц стал для нас самым неприятным – произошел самый серьезный рост цен на продукты питания, который ударил по пожилым и бедным, так как в их структуре потребления продукты питания составляют 50-60%", – заключил эксперт.

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2021

Валентина Топоривская https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/06/17/35224097_379:-1:1967:1588_100x100_80_0_0_b12fcd32bac1208bc062b106ec5e1392.jpg

Валентина Топоривская https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/06/17/35224097_379:-1:1967:1588_100x100_80_0_0_b12fcd32bac1208bc062b106ec5e1392.jpg

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утро на sputnik’e, подкасты, аудио, в молдове, инфляция, молдова