https://ru.sputnik.md/20211018/moldova-uroven-bednosti-45653472.html

В Молдове продолжает расти уровень бедности

В Молдове продолжает расти уровень бедности

В Молдове растет уровень бедности, причем в сельской местности значительно выше, чем в городской.

2021-10-18T07:30+0300

2021-10-18T07:30+0300

2021-10-18T07:30+0300

общество

доходы

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бедность

в молдове

молдова

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КИШИНЕВ, 18 окт — Sputnik. По данным Национального бюро статистики, уровень абсолютной бедности в Республике Молдова составляет 26,8%.Этот показатель увеличился на 1,6% по сравнению с 2019 годом, когда он составлял 25,2%.В то же время уровень абсолютной бедности в сельской местности значительно выше, чем в городской. В прошлом году в селах абсолютная бедность составила 5,3%, против 14% - в городах.В 2019 году эти показатели были ниже, 34,5% — в селах и на 11,2% — в городах.По методологии Всемирного банка, абсолютной бедностью называют уровень жизни, когда люди могут удовлетворить только минимальные потребности, обеспечивающие биологическую выживаемость. Те, кто существует в условиях относительной бедности, имеют доход, равный 50-60% от среднего дохода по стране.

https://ru.sputnik.md/20211016/sotsstrakhovaniye-posobiya-45568472.html

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Александр Исаев https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1990/56/19905658_374:0:1590:1215_100x100_80_0_0_9970ac50878b113fa1d496a65a6a050f.jpg

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доходы, уровень жизни, бедность, в молдове, молдова