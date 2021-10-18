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В Молдове продолжает расти уровень бедности
В Молдове продолжает расти уровень бедности
В Молдове растет уровень бедности, причем в сельской местности значительно выше, чем в городской.
2021-10-18T07:30+0300
2021-10-18T07:30+0300
общество
доходы
уровень жизни
бедность
в молдове
молдова
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КИШИНЕВ, 18 окт — Sputnik. По данным Национального бюро статистики, уровень абсолютной бедности в Республике Молдова составляет 26,8%.Этот показатель увеличился на 1,6% по сравнению с 2019 годом, когда он составлял 25,2%.В то же время уровень абсолютной бедности в сельской местности значительно выше, чем в городской. В прошлом году в селах абсолютная бедность составила 5,3%, против 14% - в городах.В 2019 году эти показатели были ниже, 34,5% — в селах и на 11,2% — в городах.По методологии Всемирного банка, абсолютной бедностью называют уровень жизни, когда люди могут удовлетворить только минимальные потребности, обеспечивающие биологическую выживаемость. Те, кто существует в условиях относительной бедности, имеют доход, равный 50-60% от среднего дохода по стране.
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доходы, уровень жизни, бедность, в молдове, молдова

В Молдове продолжает расти уровень бедности

07:30 18.10.2021
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© Sputnik / Miroslav RotariБлошиный рынок. Архивное фото
Блошиный рынок. Архивное фото - Sputnik Молдова, 1920, 18.10.2021
© Sputnik / Miroslav Rotari
Александр Исаев - Sputnik Молдова
Александр Исаев
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В Молдове растет уровень бедности, причем в сельской местности значительно выше, чем в городской.
КИШИНЕВ, 18 окт — Sputnik. По данным Национального бюро статистики, уровень абсолютной бедности в Республике Молдова составляет 26,8%.
Этот показатель увеличился на 1,6% по сравнению с 2019 годом, когда он составлял 25,2%.
В то же время уровень абсолютной бедности в сельской местности значительно выше, чем в городской. В прошлом году в селах абсолютная бедность составила 5,3%, против 14% - в городах.
В 2019 году эти показатели были ниже, 34,5% — в селах и на 11,2% — в городах.
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По методологии Всемирного банка, абсолютной бедностью называют уровень жизни, когда люди могут удовлетворить только минимальные потребности, обеспечивающие биологическую выживаемость. Те, кто существует в условиях относительной бедности, имеют доход, равный 50-60% от среднего дохода по стране.
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