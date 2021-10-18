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Продолжаются подорожания: НАРЭ опубликовало максимальные цены на топливо
Продолжаются подорожания: НАРЭ опубликовало максимальные цены на топливо
Стоимость топлива изменяется каждый день, НАРЭ опубликовало новые максимальные цены на топливо
2021-10-18T14:16+0300
2021-10-18T15:02+0300
общество
в молдове
топливо
молдова
нарэ
национальное агентство по регулированию в энергетике
бензин
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КИШИНЕВ, 18 окт – Sputnik. Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) опубликовало в понедельник новые максимальные цены на топливо, действительные на 19 октября.Так, цена на 95-й бензин поднимется на пять банов и достигнет 21,50 лея.Цена на дизтопливо вырастет на девять банов и составит 18,55 лея за литр.Как ранее уточнили в НАРЭ, рост цен вызван тенденциями, зарегистрированными в международных сделках в контексте непрерывного роста мирового спроса на нефть и производные продукты."В настоящее время цены на бензин и дизельное топливо на международном рынке находятся на рекордно высоком уровне за последние годы, что можно увидеть на графиках, которые показывают динамику котировок Platts", – говорится в сообщении агентства.В то же время в НАРЭ отметили недавнее повышение курса национальной валюты по отношению к доллару, что в течение октября частично амортизировало максимальную цену, рассчитанную агентством.
https://ru.sputnik.md/20210708/ekspert-pochemu-tseny-na-benzin-nekontroliruemo-rastut-v-moldove-35404447.html
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Юлия Липовая
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в молдове, топливо, молдова, нарэ, национальное агентство по регулированию в энергетике, бензин

Продолжаются подорожания: НАРЭ опубликовало максимальные цены на топливо

14:16 18.10.2021 (обновлено: 15:02 18.10.2021)
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Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
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Стоимость топлива изменяется каждый день, но не в сторону снижения. НАРЭ опубликовало максимальные цены на вторник.
КИШИНЕВ, 18 окт – Sputnik. Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) опубликовало в понедельник новые максимальные цены на топливо, действительные на 19 октября.
Так, цена на 95-й бензин поднимется на пять банов и достигнет 21,50 лея.
Цена на дизтопливо вырастет на девять банов и составит 18,55 лея за литр.
Как ранее уточнили в НАРЭ, рост цен вызван тенденциями, зарегистрированными в международных сделках в контексте непрерывного роста мирового спроса на нефть и производные продукты.
"В настоящее время цены на бензин и дизельное топливо на международном рынке находятся на рекордно высоком уровне за последние годы, что можно увидеть на графиках, которые показывают динамику котировок Platts", – говорится в сообщении агентства.
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В то же время в НАРЭ отметили недавнее повышение курса национальной валюты по отношению к доллару, что в течение октября частично амортизировало максимальную цену, рассчитанную агентством.
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