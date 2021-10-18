https://ru.sputnik.md/20211018/osennie-kanikuly-moldova-45667086.html
Молдавским школьникам продлили осенние каникулы
Молдавским школьникам продлили осенние каникулы
Школьники в Молдове будут отдыхать на два дня больше во время осенних каникул - такое решение утвердило министерство образования.
2021-10-18T14:45+0300
2021-10-18T14:45+0300
2021-10-18T15:42+0300
общество
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молдова
школьные каникулы
министерство образования, культуры и исследований республики молдова
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КИШИНЕВ, 18 окт – Sputnik. Осенние каникулы для школьников решили продлить до девяти дней. Теперь они продлятся с 23 по 31 октября. Об этом сообщили в Министерстве образования и исследований. Согласно графику нынешнего учебного года, каникулы должны были начаться позднее, а именно в среду, 27 октября. Как отметили в ведомстве, решение было принято в связи с профилактикой распространения коронавирусной инфекции, а также для безопасности учащихся. Так, в период осенних каникул в учебных заведениях не будет проводиться никаких мероприятий с физическим присутствием детей и учителей. В то же время в министерстве призвали преподавателей напомнить детям о главных противоэпидемических мерах, которые необходимо соблюдать во время каникул.
https://ru.sputnik.md/20210731/shkolnyy-kalendar-i-kanikuly-2021-2022-43431650.html
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в молдове, молдова, школьные каникулы, министерство образования, культуры и исследований республики молдова
Молдавским школьникам продлили осенние каникулы
14:45 18.10.2021 (обновлено: 15:42 18.10.2021)
В Минобразовании Молдовы сообщили о продлении осенних каникул, они начнутся на два дня раньше.
КИШИНЕВ, 18 окт – Sputnik. Осенние каникулы для школьников решили продлить до девяти дней. Теперь они продлятся с 23 по 31 октября. Об этом сообщили в Министерстве образования и исследований.
Согласно графику нынешнего учебного года, каникулы должны были начаться позднее, а именно в среду, 27 октября.
Как отметили в ведомстве, решение было принято в связи с профилактикой распространения коронавирусной инфекции, а также для безопасности учащихся.
"Призываем руководителей учебных заведений на время каникул установить гибкий или специальный график работы, чтобы привлекать строго необходимый персонал для поддержания функциональности заведений. Сотрудники, чье присутствие не обязательно, будут продолжать работу дистанционно", – говорится в заявлении министерства.
Так, в период осенних каникул в учебных заведениях не будет проводиться никаких мероприятий с физическим присутствием детей и учителей.
В то же время в министерстве призвали преподавателей напомнить детям о главных противоэпидемических мерах, которые необходимо соблюдать во время каникул.