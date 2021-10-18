https://ru.sputnik.md/20211018/osennie-kanikuly-moldova-45667086.html

Молдавским школьникам продлили осенние каникулы

Молдавским школьникам продлили осенние каникулы

Школьники в Молдове будут отдыхать на два дня больше во время осенних каникул - такое решение утвердило министерство образования.

2021-10-18T14:45+0300

2021-10-18T14:45+0300

2021-10-18T15:42+0300

общество

в молдове

молдова

школьные каникулы

министерство образования, культуры и исследований республики молдова

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КИШИНЕВ, 18 окт – Sputnik. Осенние каникулы для школьников решили продлить до девяти дней. Теперь они продлятся с 23 по 31 октября. Об этом сообщили в Министерстве образования и исследований. Согласно графику нынешнего учебного года, каникулы должны были начаться позднее, а именно в среду, 27 октября. Как отметили в ведомстве, решение было принято в связи с профилактикой распространения коронавирусной инфекции, а также для безопасности учащихся. Так, в период осенних каникул в учебных заведениях не будет проводиться никаких мероприятий с физическим присутствием детей и учителей. В то же время в министерстве призвали преподавателей напомнить детям о главных противоэпидемических мерах, которые необходимо соблюдать во время каникул.

https://ru.sputnik.md/20210731/shkolnyy-kalendar-i-kanikuly-2021-2022-43431650.html

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