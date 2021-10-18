https://ru.sputnik.md/20211018/parlament-dodon-alternativa-45684540.html
Почему у покидающего парламент Додона не было альтернативы
Почему у покидающего парламент Додона не было альтернативы
Объявивший о сдаче депутатского мандата Игорь Додон надеется преуспеть, развивая российско-молдавские экономические отношения.
2021-10-18T21:48+0300
2021-10-18T21:48+0300
2021-10-18T22:03+0300
экономика
в молдове
игорь додон
парламент
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/07/09/35426442_0:81:3073:1809_1920x0_80_0_0_06d7b0517f0516c91d8fbc5fe96badf0.jpg
КИШИНЕВ, 18 окт – Sputnik. Председатель ПСРМ Игорь Додон объявил в понедельник, что возглавит новую организацию – молдавско-российское "Объединение деловых людей".Организация была создана в Молдове в июне 2021 года, учредителем выступает ассоциация "Деловая Россия". Додон надеется "консолидировать молдавско-российские экономические отношения", возобновив повестку, "заброшенную нынешними властями"."У Молдовы нет реального, экономически эффективного будущего без союза с Россией, – говорит в интервью Sputnik Молдова доктор экономики Михаил Пойсик. – За три десятилетия республика катастрофически разрушила свой научно-производственный потенциал. Сегодня молдавские товары с мало-мальски добавленной стоимостью и наукоемкая продукция не имеет никаких конкурентных перспектив на Западе, который, в свою очередь, совсем не горит желанием инвестировать в молдавские высокотехнологичные производства, тем самым создавая себе в лице нашей страны лишнего конкурента. И Додон, полагаю, все это прекрасно понимает и надеется сделать для российско-молдавских экономических взаимоотношений что-то более конкретное, нежели пустопорожняя болтовня нынешнего молдавского парламента".Экономическое взаимодействие с Западом, считает Пойсик, тоже необходимо Молдове, пусть для республики оно заключается лишь в экспорте, который наполовину составляет продукция из давальческого сырья, а две трети другой половины – фуражная пшеница, кукуруза, подсолнечник и орехи, то есть примитивно сырье. Но реальный, традиционный и по-прежнему весьма перспективный для Молдовы рынок – на Востоке."Молдова могла бы использовать с большой выгодой для себя тот факт, что Российская Федерация сейчас находится под жесткими санкциями коллективного Запада. Россия неоднократно предлагала размещать в республике производства, продукция которых могла бы напрямую поставляться из Молдовы в Европу. Надо понимать, что дело здесь далеко не только в инвестициях. Россияне готовы взять на себя также передачу технологий и обучение молдавских специалистов, а это еще более важно. В противном случае республика неизбежно продолжит деградировать", – считает Пойсик.Производство, подчеркивает эксперт, целесообразно только в том случае, если есть куда продавать продукцию. Проблемы, с которыми в этом году столкнулись, например, молдавские садоводы, – яркое тому подтверждение.Другой показательный пример, по мнению Пойска, – нынешний газовый кризис в Молдове. Новая власть, не раз заявлявшая о своем желании вести с Россией "прагматичный экономический диалог", почему-то не приемлет аналогичного прагматизма в свой адрес, требуют, по словам экономиста, "особого отношения и низких цен на газ"."Конечно, нынешняя власть прекрасно понимает, что никакого особого отношения (после откровенно недружественных жестов в адрес России) больше не будет. Но подобной риторикой молдавские власти пытаются нужным им образном настроить население республики: смотрите, дескать, эта плохая Россия не хочет дать нам дешевый газ. Как если бы я пришел на базар и потребовал, условно, продать мне курицу за полцены, потому что я бедный. При этом не забыв окатить продавца нецензурной бранью", – говорит эксперт.И делает вывод: если действующая власть не может или не хочет развивать экономические отношения с Россией, задача эта ложится на бизнес-сообщество Молдовы. У сложившего депутатский мандат Додона, считает Пойсик, в данном случае тоже не было альтернативы."Что касается экономических взаимоотношений Молдовы с любым другим государством, включая, разумеется, и Россию, то их успешность зависит от нескольких факторов, – говорит экономист Галина Шеларь. – Один из самых главных - внутренняя ситуация в стране, политическая, макроэкономическая стабильность. Любой серьезный инвестиционный проект критично зависит от того, как к нему относится власть. С учетом тех сложностей, которые наблюдаются сегодня в отношения между всеми ветвями молдавской власти и Российской Федерацией, мне сложно представить, как организация деловых людей, без всякой поддержки государства может рассчитывать хоть на какой-то успех".Прагматичные экономические отношения не могут отражать лишь интересы Молдовы, поскольку соответствующие интересы есть и у России, напоминает Шаларь."Одни из таких интересов России в Молдове был озвучен замглавы администрации президента РФ Дмитрием Козаком в августе этого года – возобновление работы межправкомиссии Россия-Молдова. Действительно, комиссия – это та институциональная основа, на которой может работать в том числе и деловой совет. Однако по сей день лично я не слышала ни слова от молдавского правительства о том, что возможность проведения заседания такой российско-молдавской междправкомиссии хотя бы рассматривается", – говорит Шеларь.А значит, с сожалением признает экономист, реального взаимопонимания, по крайней мере в области экономики, между странами нет.
https://ru.sputnik.md/20211018/dodon-deputat-parlament-45661670.html
https://ru.sputnik.md/20211008/dodon-poprosil-kozaka-prodlit-kontrakt-na-postavku-gaza-v-moldovu-45362518.html
https://ru.sputnik.md/20211018/dmitriy-kozak-kishinev-ne-priedet-45683709.html
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Дмитрий Терехов
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0a/14/32094999_431:0:2479:2048_100x100_80_0_0_47c6a44989a3d07109c24331e96af336.jpg
Дмитрий Терехов
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0a/14/32094999_431:0:2479:2048_100x100_80_0_0_47c6a44989a3d07109c24331e96af336.jpg
Новости
ru_MD
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/07/09/35426442_134:0:2865:2048_1920x0_80_0_0_2dd3d27ef7f4c943f59614ddbbabf641.jpg
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Дмитрий Терехов
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0a/14/32094999_431:0:2479:2048_100x100_80_0_0_47c6a44989a3d07109c24331e96af336.jpg
в молдове, игорь додон, парламент
Почему у покидающего парламент Додона не было альтернативы
21:48 18.10.2021 (обновлено: 22:03 18.10.2021)
Объявивший о сложении своего депутатского мандата лидер социалистов Молдовы надеется преуспеть, развивая российско-молдавские экономические отношения.
КИШИНЕВ, 18 окт – Sputnik. Председатель ПСРМ Игорь Додон объявил в понедельник, что возглавит новую организацию – молдавско-российское "Объединение деловых людей".
Организация была создана в Молдове в июне 2021 года, учредителем выступает ассоциация "Деловая Россия". Додон надеется "консолидировать молдавско-российские экономические отношения", возобновив повестку, "заброшенную нынешними властями".
"У Молдовы нет реального, экономически эффективного будущего без союза с Россией, – говорит в интервью Sputnik Молдова
доктор экономики Михаил Пойсик. – За три десятилетия республика катастрофически разрушила свой научно-производственный потенциал. Сегодня молдавские товары с мало-мальски добавленной стоимостью и наукоемкая продукция не имеет никаких конкурентных перспектив на Западе, который, в свою очередь, совсем не горит желанием инвестировать в молдавские высокотехнологичные производства, тем самым создавая себе в лице нашей страны лишнего конкурента. И Додон, полагаю, все это прекрасно понимает и надеется сделать для российско-молдавских экономических взаимоотношений что-то более конкретное, нежели пустопорожняя болтовня нынешнего молдавского парламента".
Экономическое взаимодействие с Западом, считает Пойсик, тоже необходимо Молдове, пусть для республики оно заключается лишь в экспорте, который наполовину составляет продукция из давальческого сырья, а две трети другой половины – фуражная пшеница, кукуруза, подсолнечник и орехи, то есть примитивно сырье. Но реальный, традиционный и по-прежнему весьма перспективный для Молдовы рынок – на Востоке.
"Молдова могла бы использовать с большой выгодой для себя тот факт, что Российская Федерация сейчас находится под жесткими санкциями коллективного Запада. Россия неоднократно предлагала размещать в республике производства, продукция которых могла бы напрямую поставляться из Молдовы в Европу. Надо понимать, что дело здесь далеко не только в инвестициях. Россияне готовы взять на себя также передачу технологий и обучение молдавских специалистов, а это еще более важно. В противном случае республика неизбежно продолжит деградировать", – считает Пойсик.
Производство, подчеркивает эксперт, целесообразно только в том случае, если есть куда продавать продукцию. Проблемы, с которыми в этом году столкнулись, например, молдавские садоводы, – яркое тому подтверждение.
Другой показательный пример, по мнению Пойска, – нынешний газовый кризис в Молдове. Новая власть, не раз заявлявшая о своем желании вести с Россией "прагматичный экономический диалог", почему-то не приемлет аналогичного прагматизма в свой адрес, требуют, по словам экономиста, "особого отношения и низких цен на газ".
"Конечно, нынешняя власть прекрасно понимает, что никакого особого отношения (после откровенно недружественных жестов в адрес России) больше не будет. Но подобной риторикой молдавские власти пытаются нужным им образном настроить население республики: смотрите, дескать, эта плохая Россия не хочет дать нам дешевый газ. Как если бы я пришел на базар и потребовал, условно, продать мне курицу за полцены, потому что я бедный. При этом не забыв окатить продавца нецензурной бранью", – говорит эксперт.
И делает вывод: если действующая власть не может или не хочет развивать экономические отношения с Россией, задача эта ложится на бизнес-сообщество Молдовы. У сложившего депутатский мандат Додона, считает Пойсик, в данном случае тоже не было альтернативы.
"Что касается экономических взаимоотношений Молдовы с любым другим государством, включая, разумеется, и Россию, то их успешность зависит от нескольких факторов, – говорит экономист Галина Шеларь. – Один из самых главных - внутренняя ситуация в стране, политическая, макроэкономическая стабильность. Любой серьезный инвестиционный проект критично зависит от того, как к нему относится власть. С учетом тех сложностей, которые наблюдаются сегодня в отношения между всеми ветвями молдавской власти и Российской Федерацией, мне сложно представить, как организация деловых людей, без всякой поддержки государства может рассчитывать хоть на какой-то успех".
Прагматичные экономические отношения не могут отражать лишь интересы Молдовы, поскольку соответствующие интересы есть и у России, напоминает Шаларь.
"Одни из таких интересов России в Молдове был озвучен замглавы администрации президента РФ Дмитрием Козаком в августе этого года – возобновление работы межправкомиссии Россия-Молдова. Действительно, комиссия – это та институциональная основа, на которой может работать в том числе и деловой совет. Однако по сей день лично я не слышала ни слова от молдавского правительства о том, что возможность проведения заседания такой российско-молдавской междправкомиссии хотя бы рассматривается", – говорит Шеларь.
А значит, с сожалением признает экономист, реального взаимопонимания, по крайней мере в области экономики, между странами нет.