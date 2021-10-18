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Парламент Молдовы посетят делегации нескольких стран
Парламент Молдовы посетят делегации нескольких стран
В ближайшие две недели парламент Молдовы посетят делегации нескольких стран
2021-10-18T15:58+0300
2021-10-18T16:00+0300
общество
в молдове
молдова
парламент
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КИШИНЕВ, 18 окт - Sputnik. Делегации из нескольких зарубежных парламентских комиссий в следующие две недели посетят законодательный орган Молдовы. Как отметили в пресс-службе парламента, официальные лица встретятся с председателем парламента Игорем Гросу, проведут дискуссии с председателями и членами постоянных комиссий законодательного форума Молдовы.Так, 19-21 октября 2021 года парламент посетит делегация Комиссии по иностранным делам, обороне и безопасности Сената парламента Чехии.А 22 октября законодательный форум примет членов комиссий по внешней политике и европейским делам Сената и палаты депутатов румынского парламента. С 26 по 31 октября 2021 года с рабочим визитом приедут председатели комиссии по иностранным делам парламентов стран Балтии - Сейма Латвии, Сейма Литвы и Рийгикогу Эстонии.Народные избранники парламента 11-го созыва намерены активизировать межпарламентское сотрудничество на уровне комиссий и групп дружбы.
https://ru.sputnik.md/20211018/grosu-afiny-konferentsiya-spikerov-45657198.html
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в молдове, молдова, парламент, делегация

Парламент Молдовы посетят делегации нескольких стран

15:58 18.10.2021 (обновлено: 16:00 18.10.2021)
85
© Sputnik / Mihai CarausȘedința de constituire a Parlamentului de Legislatura a XI-a - 26 iulie 2021
Ședința de constituire a Parlamentului de Legislatura a XI-a - 26 iulie 2021 - Sputnik Молдова, 1920, 18.10.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
Все материалы
Парламентские делегации нескольких стран совершат визит в Молдову.
КИШИНЕВ, 18 окт - Sputnik. Делегации из нескольких зарубежных парламентских комиссий в следующие две недели посетят законодательный орган Молдовы.
Как отметили в пресс-службе парламента, официальные лица встретятся с председателем парламента Игорем Гросу, проведут дискуссии с председателями и членами постоянных комиссий законодательного форума Молдовы.
Так, 19-21 октября 2021 года парламент посетит делегация Комиссии по иностранным делам, обороне и безопасности Сената парламента Чехии.
А 22 октября законодательный форум примет членов комиссий по внешней политике и европейским делам Сената и палаты депутатов румынского парламента.
Игорь Гросу - Sputnik Молдова, 1920, 18.10.2021
Политика
Гросу едет в Афины для участия в конференции спикеров парламентов
10:14
268
1
С 26 по 31 октября 2021 года с рабочим визитом приедут председатели комиссии по иностранным делам парламентов стран Балтии - Сейма Латвии, Сейма Литвы и Рийгикогу Эстонии.
Народные избранники парламента 11-го созыва намерены активизировать межпарламентское сотрудничество на уровне комиссий и групп дружбы.
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