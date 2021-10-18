https://ru.sputnik.md/20211018/parlament-moldova-delegatsii-strani-45670425.html

Парламент Молдовы посетят делегации нескольких стран

Парламент Молдовы посетят делегации нескольких стран

В ближайшие две недели парламент Молдовы посетят делегации нескольких стран

2021-10-18T15:58+0300

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КИШИНЕВ, 18 окт - Sputnik. Делегации из нескольких зарубежных парламентских комиссий в следующие две недели посетят законодательный орган Молдовы. Как отметили в пресс-службе парламента, официальные лица встретятся с председателем парламента Игорем Гросу, проведут дискуссии с председателями и членами постоянных комиссий законодательного форума Молдовы.Так, 19-21 октября 2021 года парламент посетит делегация Комиссии по иностранным делам, обороне и безопасности Сената парламента Чехии.А 22 октября законодательный форум примет членов комиссий по внешней политике и европейским делам Сената и палаты депутатов румынского парламента. С 26 по 31 октября 2021 года с рабочим визитом приедут председатели комиссии по иностранным делам парламентов стран Балтии - Сейма Латвии, Сейма Литвы и Рийгикогу Эстонии.Народные избранники парламента 11-го созыва намерены активизировать межпарламентское сотрудничество на уровне комиссий и групп дружбы.

https://ru.sputnik.md/20211018/grosu-afiny-konferentsiya-spikerov-45657198.html

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