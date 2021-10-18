https://ru.sputnik.md/20211018/partia-sotsialistov-predsedatel-45663991.html

В Партии социалистов могут упразднить должность председателя

В Партии социалистов могут упразднить должность председателя

На съезде социалистов в декабре будет рассматриваться вопрос ликвидации должности председателя, руководить будет коллегиальный орган

2021-10-18T12:49+0300

2021-10-18T12:49+0300

2021-10-18T13:03+0300

в молдове

молдова

игорь додон

политика

должность

председатель

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КИШИНЕВ, 18 окт – Sputnik. В Партии социалистов Молдовы (ПСРМ) могут перейти к новой формуле руководства: управлением будет заниматься коллегиальный орган. Об этом председатель политформирования Игорь Додон заявил в понедельник на брифинге по результатам заседания исполкома ПСРМ. По его словам, управлением партии будет заниматься коллегиальный орган, количество членов которого определят дополнительно. Все эти изменения, как отметил Додон, будут рассматриваться 18 декабря на внеочередном съезде партии. Он добавил, что также будут внесены изменения в устав и политическую программу партии, которые станут учитывать национальные интересы Молдовы. По словам Додона, социалисты продолжат выступать за суверенитет и государственность республики, сохранение традиционных ценностей, реинтеграцию страны с предоставлением широкой автономии приднестровскому региону, за энергетическую безопасность, а также будут продвигать взвешенную внешнюю политику, основанную на стратегическом партнерстве с Россией и прагматичных отношениях с ЕС, как это предусмотрено в Соглашении об ассоциации.По мнению лидера ПСРМ, готовящиеся изменения не должны удивлять, потому что каждая политическая партия нуждается в реформах. Игорь Додон возглавил Партию социалистов Республики Молдова в декабре 2011 года. Затем, после того как стал президентом страны в ноябре 2016-го, политформированием руководила Зинаида Гречаная. Додон вернулся на пост лидера ПСРМ в конце 2020 года.По итогам досрочных парламентских выборов, которые прошли в Молдове 11 июля 2021 года, Игорь Додон прошел в законодательный орган страны по спискам Блока коммунистов и социалистов.

https://ru.sputnik.md/20211018/dodon-deputat-parlament-45661670.html

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