https://ru.sputnik.md/20211018/pogodnye-rekordy-45622392.html

Погодные рекорды Молдовы 18 октября

Погодные рекорды Молдовы 18 октября

Погодные рекорды Молдовы 18 октября

2021-10-18T00:01+0300

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синоптики

климат

погода

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КИШИНЕВ, 18 окт – Sputnik. Минимальный показатель температуры воздуха на территории Молдовы 18 октября специалисты зафиксировали более полувека назад.Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы республики.По информации синоптиков, 18 октября 1970 года воздух охладился до –4,5 градуса по Цельсию.А температурный максимум зарегистрировали в 1992 году. Тогда столбик термометра в тени поднялся до отметки в +25,5 градуса по Цельсию.Таким образом, разница между самым низким и самым высоким температурными показателями, датированными 18 октября и внесенными синоптиками в свои журналы в разные годы, составляет 30 градусов.Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

https://ru.sputnik.md/20200913/top-turisticheskikh-mest-moldovi-landshaftnyy-zapovednik-rud---foto-31626729.html

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2021

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Александр Исаев https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1990/56/19905658_374:0:1590:1215_100x100_80_0_0_9970ac50878b113fa1d496a65a6a050f.jpg

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синоптики, климат, погода