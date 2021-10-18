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Погодные рекорды Молдовы 18 октября
Погодные рекорды Молдовы 18 октября
Погодные рекорды Молдовы 18 октября
2021-10-18T00:01+0300
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КИШИНЕВ, 18 окт – Sputnik. Минимальный показатель температуры воздуха на территории Молдовы 18 октября специалисты зафиксировали более полувека назад.Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы республики.По информации синоптиков, 18 октября 1970 года воздух охладился до –4,5 градуса по Цельсию.А температурный максимум зарегистрировали в 1992 году. Тогда столбик термометра в тени поднялся до отметки в +25,5 градуса по Цельсию.Таким образом, разница между самым низким и самым высоким температурными показателями, датированными 18 октября и внесенными синоптиками в свои журналы в разные годы, составляет 30 градусов.Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.
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синоптики, климат, погода

Погодные рекорды Молдовы 18 октября

00:01 18.10.2021
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© Sputnik / Григорий СысоевОтдыхающая в парке
Отдыхающая в парке - Sputnik Молдова, 1920, 18.10.2021
© Sputnik / Григорий Сысоев
Александр Исаев - Sputnik Молдова
Александр Исаев
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В Государственной гидрометеорологической службе страны рассказали о наиболее высокой и максимально низкой температуре в этот день.
КИШИНЕВ, 18 окт – Sputnik. Минимальный показатель температуры воздуха на территории Молдовы 18 октября специалисты зафиксировали более полувека назад.
Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы республики.
По информации синоптиков, 18 октября 1970 года воздух охладился до –4,5 градуса по Цельсию.
А температурный максимум зарегистрировали в 1992 году. Тогда столбик термометра в тени поднялся до отметки в +25,5 градуса по Цельсию.
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Таким образом, разница между самым низким и самым высоким температурными показателями, датированными 18 октября и внесенными синоптиками в свои журналы в разные годы, составляет 30 градусов.
Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.
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