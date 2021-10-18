https://ru.sputnik.md/20211018/postavki-gaza-v-moldovu-chego-zhdat-ot-vizita-vitse-premera-spynu-v-polshu-45684011.html

Поставки газа в Молдову: чего ждать от визита вице-премьера Спыну в Польшу

Поставки газа в Молдову: чего ждать от визита вице-премьера Спыну в Польшу

Поставки природного газа в Молдову: чего ждать от визита вице-премьера Андрея Спыну в Польшу

2021-10-18T21:16+0300

2021-10-18T21:16+0300

2021-10-18T21:16+0300

радио

в молдове

газ

андрей спыну

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Одной из самых обсуждаемых тем в Молдове продолжает оставаться ситуация в энергетическом секторе. На прошлой неделе руководство страны решило ввести "режим тревоги" в сфере газоснабжения. А компания "Молдовагаз" призвала потребителей экономить голубое топливо. Молдавский премьер Наталья Гаврилица заявила, что хоть переговоры с "Газпромом" по поставкам природного газа в республику продолжаются, власти страны в то же время готовятся закупать голубое топливо у других поставщиков.Вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Молдовы Андрей Спыну после безрезультатной, как ее оценивают эксперты, поездки в Санкт-Петербург отправился с визитом в Польшу. В Варшаве Спыну намерен обсудить поставки природного газа в Молдову. Почему Спыну поехал именно в Польшу вести дискуссии на газовую тему? Каких результатов можно ждать от этой поездки? Почему к решению газового вопроса не подключается президент Молдовы Майя Санду? Эти и другие вопросы обсудили в эфире радиостудии Sputnik Молдова с бывшим министром финансов республики, председателем партии "Закон и справедливость" Марианной Дурлештяну.Экс-глава Минфина подчеркнула, что президент Молдовы должна созвать заседание Высшего совета безопасности в связи с ситуацией в энергетическом секторе. "Основная цель – это достаточные поставки, чтобы люди не остались в зимний сезон без отопления и электричества. Итак страна бедная, но еще больше обеднеет. Этого нужно избежать. Должен быть созван Высший совет безопасности, в рамках которого необходимо дать конкретные поручения", – заявила Дурлештяну.Как считает собеседница, вице-премьер Спыну взял на себя большую ответственность в переговорах по поставкам природного газа в Молдову, не имея при этом опыта в данной сфере.По ее мнению, если Молдова будет закупать у Польши российский газ, то нужно учитывать несколько моментов. "Во-первых, для поставок нужны необходимые для потребления страны объемы, чтобы не было перебоев в производстве, чтобы не было проблем для граждан, чтобы не было перебоев с электроэнергией, а также для поддержки экономики государства. И здесь нельзя делить на левый берег и правый", – отметила собеседница.Она отметила, что "Северный поток - 2" предполагает поставки голубого топлива в Европу в обход Украины."Газовые потоки пойдут в Европу, когда "Северный поток - 2" будет функциональным. Как я понимаю, труба уже заполнена газом, просто лицензии еще от ЕС не получены. Что касается нашей страны, то мы должны понять, каким путем будет осуществляться транспортировка и сколько это будет стоить. До сих пор не увидела хоть какие-то сравнительные расчеты по путям транспортировки газа, хотя они могут быть у "Молдовагаз", и сколько это будет стоить. Если они полетели в Польшу, то, надеюсь, что у них есть какие-то расчеты, сколько это может стоить", – отметила Дурлештяну.Как отметила собеседница, если контрактная цена будет формироваться по спотовым ценам, то республику эту не спасет. "У Молдовы нет такой покупательской способности", – подчеркнула эксперт.Ситуация с газом в МолдовеНапомним, 13 октября Спыну объявил "режим тревоги" в энергетическом секторе.Ранее Спыну был на Международном газовом форуме в Санкт-Петербурге. По возвращении из России министр признал, что встречи с гендиректором "Газпрома" Алексеем Миллером не было. Она состоялась только с Еленой Бурмистровой, вице-председателем "Газпрома" и гендиректором "Газпром экспорта".По словам вице-премьера, он просил поставщика продлить контракт на год на прежних условиях ввиду длительных деловых отношений сторон."Мы настаиваем на продлении контракта по старой формуле. За четвертый квартал - 214 долларов за тысячу кубометров газа. В первом квартале следующего года - 280 долларов за тысячу кубометров. Мы будем просить продления контракта на прошлогодних условиях", - добавил вице-премьер.Чиновник сказал, что ответа от России пока нет, условия контракта будут обсуждаться в течение текущего месяца.Спыну также добавил, что, если не будет достигнуто соглашение с Россией, у правительства все еще есть альтернативный план.Контракт между "Молдовагазом" и "Газпромом" истек 30 сентября и был продлен на один месяц. Согласно новым положениям, Молдова теперь покупает газ по цене 790 долларов за тысячу кубометров. "Молдовагаз" импортировал газ по контракту, который был подписан в 2008 году и впоследствии продлен.

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2021

Алена Матвеева https://cdnn1.img.sputnik.md/img/125/53/1255305_0:59:354:413_100x100_80_0_0_6033c964975e796ba8f59d6818e59ba3.jpg

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