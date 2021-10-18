https://ru.sputnik.md/20211018/pridnestrove-rotatsiya-v-zone-bezopasnosti--na-polzu-miru-v-moldove-45681461.html

Приднестровье: ротация в зоне безопасности – на пользу миру в Молдове

Приднестровье: ротация в зоне безопасности – на пользу миру в Молдове

Деструктивные действия США в черноморском регионе на данном этапе угрожают безопасности Молдовы. 18.10.2021, Sputnik Молдова

2021-10-18T22:31+0300

2021-10-18T22:31+0300

2021-10-18T22:31+0300

в молдове

приднестровье

молдова

зона безопасности

колумнистика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik.md/img/08/49/084913_0:123:3077:1854_1920x0_80_0_0_0321e4d1b1caf287df4ef53a48ec229a.jpg

Безопасность и благополучие Молдовы зависят от миролюбивой Москвы гораздо в большей степени, чем от агрессивных и корыстных "партнеров" из ЕС и НАТО. Недальновидные позиции и безответственные антироссийские заявления политиков в Брюсселе, Вашингтоне и Кишиневе не повлияют на качество решения задач российскими миротворцами в Приднестровье.В Оперативной группе российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) началась ротация мотострелковых батальонов. Проверена готовность подразделений к службе на миротворческих постах в Зоне безопасности, а также состояние закрепленного (штатного) вооружения. В ходе смотра бронетанковой техники основное внимание уделено техническому состоянию вооружения и приборов прицеливания, средств связи. Ранее завершилось боевое слаживание подразделений для действий в составе контингента миротворческих сил, состоялся контрольный пробег военной техники. Миротворцы должны находиться в постоянной боеготовности: обстановка в регионе тревожная.На фоне энергетического кризиса в ЕС и неопределенности с поставками российского газа в Молдову сохраняется решимость президента Майи Санду ни о чем не договариваться с Москвой. Даже на пороге зимы молдавскому руководству в ЕС и НАТО хочется больше, чем дружественных цен на газ. Мечта дополняется "выдавливанием" российских миротворцев из Приднестровья.Москва не готова к бесплатной раздаче газа, и совершенно не заинтересована в "афганизации" Восточной Европы. Объективно у Молдовы нет шансов "разрубить" гордиев узел Приднестровья, и оперативно войти в состав Румынии.После хорошего пинка афганских талибов авторитет Пентагона и НАТО в мире заметно упал. История последних десятилетий свидетельствует, что "партнеры" не способны кого-либо победить, но всегда готовы навредить зависимым странам. Поставки американского оружия Кишиневу ничего хорошего мирному населению республики не обещают.Главная задача ОГРВНапряженный план боевой подготовки Оперативной группы российских войск в Приднестровье, регулярная ротация миротворцев в Зоне безопасности в составе Совместных Миротворческих Сил отражают стратегию Москвы в регионе: сохранить мир на земле Молдовы, пресечь любые провокации и рецидивы межнационального вооруженного конфликта. И для этого "за спиной" относительно немногочисленных подразделений ОГРВ ПРРМ, на территории РФ имеется могущественный Западный военный округ, в структуре которого находятся приднестровские миротворцы.На войсковом стрельбище регулярно отрабатывают действия по предназначению разведчики, снайперы, гранатометчики, связисты, инженерно-саперные подразделения, выполняют огневые упражнения на технике мотострелки. Здесь отрабатываются тактические приемы ликвидации в Зоне безопасности диверсионных групп и незаконных вооруженных формирований, боевое взаимодействие между миротворческими постами при обострении ситуации, а также методика поддержки спокойствия местного населения.В течение года мотострелковый батальон миротворцев занимался по специальной программе, которая включает специальную, боевую, медицинскую и языковую подготовку, изучение норм международного права и военно-политической обстановки в регионе. Весь личный состав батальона 13 октября успешно прошел проверку профессиональной готовности к службе в Зоне безопасности.Днем ранее в ОГРВ ПРРМ состоялась тренировка спецоперации с подразделением противодействия терроризму. По замыслу, "противник" пытался проникнуть на территорию военного городка для захвата вооружения и военной техники. Дежурные силы оперативно выдвинулись к месту происшествия, оцепили периметр, блокировали пути отхода условных незаконных вооруженных формирований, и уничтожили "противника" огнем из стрелкового оружия, гранатометов РПГ-7, и вооружения бронетранспортеров. При этом патронов и снарядов не жалели – использовали более 1000 боеприпасов.В ходе проверки инженерно-саперного подразделения военнослужащие ОГРВ ПРРМ совершили марш протяженностью 10 километров, и в назначенном районе отработали обнаружение и обезвреживание взрывных устройств противника, ликвидацию завалов, минирование подходов к своим позициям, оборудование и маскировку полевых фортификационных сооружений.Достойно сдали итоговую проверку за 2021 учебный экипажи БТР и БРДМ. Они успешно выполнили стрельбы из ПКТ и КПВТ, со сменой огневых позиций, по разным типам целей (бронетранспортер, перебегающая группа пехоты, ручной противотанковый гранатомет и пулеметный расчет), на дальностях от 300 до 1000 метров.Этот короткий срез боевой подготовки российских миротворцев много говорит о качестве Зоны безопасности (расположена между конфликтующими сторонами и разделена на три участка: Северный – протяженностью 85 километров и шириной до 12 километров, Центральный – протяженностью 60 километров и шириной до 20 километров, Южный – протяженностью 80 километров и шириной до 14 километров).Ловушка лояльности ЗападуБезопасности Молдовы сегодня более всего угрожают деструктивные действия США в черноморском регионе. Это милитаризация территории американских сателлитов – превращение курортов и пляжей в военные базы и полигоны, перманентные репетиции Третьей мировой войны в формате антироссийских маневров, которые могут гарантировать в перспективе лишь уничтожение значительной части населения Восточной Европы.Несмотря на законное присутствие российских миротворцев в Приднестровье, в НАТО заявляют о некоем нарушении суверенитета Молдовы. Глава Пентагона на этой неделе намерен "пошуршать" в сопредельной Румынии. Можно предположить, что Вашингтон поставил Приднестровье на "разморозку" конфликта.На этом тревожном фоне Кишинев не спешит назначить нового посла в Россию, но успел поучаствовать в антироссийском мероприятии "Крымская платформа". Затем началась транспортная блокада Приднестровья, якобы по инициативе Киева. Президент Майя Санду ведет активнейший диалог с Западом. Правительство Молдовы ищет дешевый газ в Польше.Очевидно, интересы населения РМ для Кишинева вторичны, важнее установки западных кураторов, которые стремятся сделать Молдову подобием нестабильной, токсичной и презираемой европейцами пост-майданной Украины. Российские миротворцы в Приднестровье очень мешают осуществлению подобных планов. Заметим, "альтернатива" Запада в виде гражданской миссии ОБСЕ в Донбассе совершенно не работает, не обеспечит мира и в Молдове.Ранее начальник Оперативной группы российских войск в Приднестровье Дмитрий Зеленков заявил: "Мы здесь не для ведения боевых действий, а для ведения миротворческой операции. И второе – охрана особо важных объектов. Воевать – такой задачи нет… Численного состава и техники нам хватает для ведения миротворческой операции"."Второе" – это огромный арсенал боеприпасов времен СССР близ села Колбасна, который транспортировке не подлежат. Уничтожить на месте 20 тысяч тонн ракет и снарядов – опасно, при взрыве радиус разлета составит 40 километров. Россия не раз предлагала за свои деньги построить предприятие по утилизации, но Кишинев явно преследует иные цели (помнится, во время предвыборной кампании Майя Санду обещала наладить диалог с Москвой по всем направлениям).И главное, в гипотетической ситуации начала боевых действий с превосходящими силами противника (с американским вооружением) российским миротворцам необходимо продержаться какое-то время до прибытия батальонных тактических групп (постоянной готовности) с "Большой земли", то есть войск и тяжелой боевой техники Западного военного округа. Вспоминаем август 2008 года в Южной Осетии.За десятилетия после ввода в зону конфликта в Молдове (в 1992 году) российских миротворцев за нарушение режима безопасности задержано около 120 тысяч человек, изъято более 250 единиц стрелкового оружия и около 160 тысяч патронов, 1300 ручных гранат, обезврежено 14000 противотанковых и противопехотных мин, других взрывоопасных предметов.Приднестровье при этом остается единственным регионом на территории Восточной Европы, где после ввода миротворческого контингента военные действия были прекращены и не возобновлялись.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram https://t.me/AKhrolenko

https://ru.sputnik.md/20211006/glava-obse-nazvala-mesto-sleduyuschey-vstrechi-v-formate-52-45319083.html

https://ru.sputnik.md/20211004/ssha-otnosheniya-kishinev-tiraspol-45232930.html

https://ru.sputnik.md/20211001/doyl-logston-pridnestrove-45194118.html

https://ru.sputnik.md/20210930/belyakov-rotatsiya-voennosluzhaschikh-rf-budet-zatrudnena-45167759.html

приднестровье

молдова

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Александр Хроленко https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1475/67/14756795_295:0:1771:1476_100x100_80_0_0_743264f39e872dee28da2d7a2a1ca110.jpg

Александр Хроленко https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1475/67/14756795_295:0:1771:1476_100x100_80_0_0_743264f39e872dee28da2d7a2a1ca110.jpg

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Александр Хроленко https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1475/67/14756795_295:0:1771:1476_100x100_80_0_0_743264f39e872dee28da2d7a2a1ca110.jpg

в молдове, приднестровье, молдова, зона безопасности, колумнистика