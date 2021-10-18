https://ru.sputnik.md/20211018/prognoz-pogody-45618604.html

Самый точный прогноз погоды: скоро потеплеет, дождей не будет

Самый точный прогноз погоды: скоро потеплеет, дождей не будет

Прогноз погоды в Молдове на 18 19 и 20 октября Gismeteo

2021-10-18T07:00+0300

2021-10-18T07:00+0300

2021-10-18T07:00+0300

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прогноз погоды

погода

народные приметы

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КИШИНЕВ, 18 окт – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 18 октября погода в Молдове будет определяться влиянием области повышенного атмосферного давления. Переменная облачность, без осадков.Ветер северо-западный слабый.Средняя температура в дневные часы в республике составит от +12 до +17 градусов по Цельсию, ночью ожидается от +2 до +7 градусов.Точный прогноз погоды в Кишиневе 18 октября: ночью – от +3 до +5, днем – от +13 до +15 градусов.Такая погода продержится до 19 октября. Затем начнет теплеть – до +22 градусов днем, ночью – до +8 градусов. На все ближайшие дни прогнозируют отсутствие осадков либо очень слабые дожди.Праздники и народные приметыВ этот день православная церковь почитает память святой мученицы Харитины, святителей Петра, Алексия, Ионы, Филиппа, Ермогена и Тихона, Московских и всея России чудотворцев.Согласно народным приметам, если 18 октября установится безветренная погода, то в ближайшие дни грядет похолодание. Считалось, если человек родился 18 октября, то его талисман – рубин.

https://ru.sputnik.md/20210929/pravoslavnyy-kalendar-samye-vazhnye-prazdniki-oktyabrya-45136543.html

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2021

Александр Исаев https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1990/56/19905658_374:0:1590:1215_100x100_80_0_0_9970ac50878b113fa1d496a65a6a050f.jpg

Александр Исаев https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1990/56/19905658_374:0:1590:1215_100x100_80_0_0_9970ac50878b113fa1d496a65a6a050f.jpg

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синоптики, прогноз погоды, погода, народные приметы