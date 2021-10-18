https://ru.sputnik.md/20211018/putin-klub-valday-45665667.html

Путин выступит на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай"

Путин выступит на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай"

Российский президент примет участие в итоговой сессии ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай".

2021-10-18T13:47+0300

2021-10-18T13:47+0300

2021-10-18T13:47+0300

россия

владимир путин

дискуссионный клуб "валдай"

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КИШИНЕВ, 18 окт – Sputnik. Президент России Владимир Путин примет участие в работе международного дискуссионного клуба "Валдай" в Сочи. Об этом сообщает официальный сайт российского лидера.Отмечается, что участники дискуссий в течение четырех дней работы форума обсудят происходящие в современном мире политические и социальные конфликты, возможности адаптации общества к новым факторам и условиям.Основная тема дискуссионного клуба в этом году – "Созидательное разрушение: возникнет ли из конфликтов новый мировой порядок?".В 2021 году заседание Международного дискуссионного клуба "Валдай" собрало более 130 участников из 33 стран мира.Вместе с главой российского государства на итоговой пленарной сессии выступят бывший президент Исламской Республики Афганистан Хамид Карзай, научный директор Норвежского Нобелевского института Асле Тойе, председатель совета директоров компании "Алибаба Груп" Джек Ма.

https://ru.sputnik.md/20211017/putin-zayavlenia-45587999.html

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владимир путин, дискуссионный клуб "валдай"