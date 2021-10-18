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"Шериф" отправился в гости к "Интеру"
"Шериф" отправился в гости к "Интеру"
Тираспольский клуб выехал в Милан, где сыграет против чемпиона Италии в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
2021-10-18T13:18+0300
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спорт
в молдове
тирасполь
фк "шериф"
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ТИРАСПОЛЬ, 13 окт – Sputnik, Юлия Сорокопуд. Тираспольский "Шериф" отправился в Милан. Об этом футбольный клуб сообщил своим подписчикам в Instagram. На фото, сделанном в кишиневском аэропорту, красуются позитивные южноамериканцы.Матч между "Интером" и "Шерифом" состоится 19 октября в 22.00. По регламенту еврокубков, в понедельник соперники проведут пресс-конференции с участием главных тренеров и игроков и открытые тренировки. "Шериф" на правах гостя уже вечером должен выйти на поле стадиона "Сан-Сиро".Молдавский клуб впервые в истории участвует в групповом этапе Лиги чемпионов. Команда Юрия Вернидуба в нынешнем еврокубковом сезоне ведет беспроигрышную серию. В прошлом туре тираспольчане сенсационно обыграли мадридский "Реал" на "Сантьяго Бернабеу". В группе D желто-черные лидируют, опережая "Реала", "Интера" и "Шахтера".
https://ru.sputnik.md/20210929/sherif-vyigral-u-madridskogo-reala-v-matche-gruppovogo-etapa-ligi-chempionov-45119869.html
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в молдове, тирасполь, фк "шериф"

"Шериф" отправился в гости к "Интеру"

13:18 18.10.2021 (обновлено: 13:24 18.10.2021)
188
© Sputnik / Mihai CarausМатч "Шериф" — "Шахтер" в Тирасполе
Матч Шериф — Шахтер в Тирасполе - Sputnik Молдова, 1920, 18.10.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
Тираспольский клуб выехал в Милан. Он сыграет против чемпиона Италии в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
ТИРАСПОЛЬ, 13 окт – Sputnik, Юлия Сорокопуд. Тираспольский "Шериф" отправился в Милан. Об этом футбольный клуб сообщил своим подписчикам в Instagram. На фото, сделанном в кишиневском аэропорту, красуются позитивные южноамериканцы.
Матч между "Интером" и "Шерифом" состоится 19 октября в 22.00. По регламенту еврокубков, в понедельник соперники проведут пресс-конференции с участием главных тренеров и игроков и открытые тренировки. "Шериф" на правах гостя уже вечером должен выйти на поле стадиона "Сан-Сиро".
Молдавский клуб впервые в истории участвует в групповом этапе Лиги чемпионов. Команда Юрия Вернидуба в нынешнем еврокубковом сезоне ведет беспроигрышную серию. В прошлом туре тираспольчане сенсационно обыграли мадридский "Реал" на "Сантьяго Бернабеу". В группе D желто-черные лидируют, опережая "Реала", "Интера" и "Шахтера".
Матч Реал - Шериф на Сантьяго Бернабеу - Sputnik Молдова, 1920, 29.09.2021
Спорт
"Шериф" выиграл у мадридского "Реала" в матче группового этапа Лиги чемпионов
29 сентября, 00:01
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