https://ru.sputnik.md/20211018/shkola-strelba-45656476.html

В школе в Пермском крае произошла стрельба

В школе в Пермском крае произошла стрельба

В школе в Пермском крае произошла стрельба

2021-10-18T09:25+0300

2021-10-18T09:25+0300

2021-10-18T09:46+0300

россия

стрельба

школа

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2814/59/28145918_0:10:2560:1450_1920x0_80_0_0_66cc6186d8a007ccd7a31082a317d173.jpg

КИШИНЕВ, 18 окт — Sputnik. ГУ МВД Пермского края утром в понедельник сообщило, что ученик 6-го класса выстрелил дважды из оружия в школе в Октябрьском округе, пишет РИА Новости. Правоохранительные органы уже задержали подозреваемого в инциденте. По их информации, им оказался несовершеннолетний. Он произвел два выстрела из оружия в стену и потолок.Как рассказали в пресс-службе регионального Министерства территориальной безопасности, директор школы самостоятельно обезоружил устроившего стрельбу школьника.Сообщается, что в результате инцидента один ребенок пострадал, он попал в больницу в удовлетворительном состоянии с небольшими ссадинами, сообщает региональное Министерство территориальной безопасности.Уточняется, что ребенок уже отпущен домой.Администрация школы сообщила, что в понедельник все занятия были отменены, учеников и родителей попросили сохранять спокойствие.Сейчас полиция пытается установить обстоятельства случившегося и определить мотивы действий подростка.

россия

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

россия, стрельба, школа