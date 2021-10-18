https://ru.sputnik.md/20211018/shkola-strelba-45656476.html
В школе в Пермском крае произошла стрельба
В школе в Пермском крае произошла стрельба
В школе в Пермском крае произошла стрельба
2021-10-18T09:25+0300
2021-10-18T09:25+0300
2021-10-18T09:46+0300
россия
стрельба
школа
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КИШИНЕВ, 18 окт — Sputnik. ГУ МВД Пермского края утром в понедельник сообщило, что ученик 6-го класса выстрелил дважды из оружия в школе в Октябрьском округе, пишет РИА Новости. Правоохранительные органы уже задержали подозреваемого в инциденте. По их информации, им оказался несовершеннолетний. Он произвел два выстрела из оружия в стену и потолок.Как рассказали в пресс-службе регионального Министерства территориальной безопасности, директор школы самостоятельно обезоружил устроившего стрельбу школьника.Сообщается, что в результате инцидента один ребенок пострадал, он попал в больницу в удовлетворительном состоянии с небольшими ссадинами, сообщает региональное Министерство территориальной безопасности.Уточняется, что ребенок уже отпущен домой.Администрация школы сообщила, что в понедельник все занятия были отменены, учеников и родителей попросили сохранять спокойствие.Сейчас полиция пытается установить обстоятельства случившегося и определить мотивы действий подростка.
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россия, стрельба, школа
В школе в Пермском крае произошла стрельба
09:25 18.10.2021 (обновлено: 09:46 18.10.2021)
После стрельбы в школе под Пермью был госпитализирован один ребенок, ему оказали помощь в больнице.
КИШИНЕВ, 18 окт — Sputnik.
ГУ МВД Пермского края утром в понедельник сообщило, что ученик 6-го класса выстрелил дважды из оружия в школе в Октябрьском округе, пишет РИА Новости
.
Правоохранительные органы уже задержали подозреваемого в инциденте. По их информации, им оказался несовершеннолетний. Он произвел два выстрела из оружия в стену и потолок.
Как рассказали в пресс-службе регионального Министерства территориальной безопасности, директор школы самостоятельно обезоружил устроившего стрельбу школьника.
Сообщается, что в результате инцидента один ребенок пострадал, он попал в больницу в удовлетворительном состоянии с небольшими ссадинами, сообщает региональное Министерство территориальной безопасности.
Уточняется, что ребенок уже отпущен домой.
Администрация школы сообщила, что в понедельник все занятия были отменены, учеников и родителей попросили сохранять спокойствие.
Сейчас полиция пытается установить обстоятельства случившегося и определить мотивы действий подростка.