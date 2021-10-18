https://ru.sputnik.md/20211018/simone-indzagi-sherif-agressivnaya-komanda-45683546.html

Симоне Индзаги - о "Шерифе": это агрессивная команда

Симоне Индзаги - о "Шерифе": это агрессивная команда

Главный тренер итальянского "Интера" Симоне Индзаги о "Шерифе": это агрессивная команда

2021-10-18T20:34+0300

2021-10-18T20:34+0300

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спорт

фк "шериф"

команда

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ТИРАСПОЛЬ, 18 окт - Sputnik, Юлия Сорокопуд. Накануне матча группового этапа Лиги чемпионов главный тренер миланского "Интера" Симоне Индзаги назвал "Шериф" агрессивной командой. Симоне Индзаги отметил энтузиазм чемпиона Молдовы."Завтра будет гонка скорости, агрессии и решимости. Они выиграли две игры у двух сильных команд, с которыми мы уже встречались, не благодаря удачи, а благодаря усилиям. Это агрессивная команда, у них есть отличные игроки, которые умеют отлично стартовать. Мы должны быть на высоте и уметь противостоять их агрессии", - сказал Индзаги на предматчевой пресс-конференции в Милане.Наставник "Интера" поделился планом на вторник: провести отличную игру, выиграть и вернуться в борьбу за выход из группы.О боевом настрое на матч против Шерифа журналистам сказал говорил и защитник "Интера" Милан Шкриньяр."В сравнении не было необходимости, потому что даже новички знают, что мы хотим двигаться вперед в Лиге Чемпионов, потому что в предыдущие годы этого не было. Мы все знаем, что значит играть за "Интер" и что значит Лига Чемпионов для "Интера" и для болельщиков. Мы хотим двигаться вперед. Мы сосредоточены на завтрашнем матче", - заявил Шкриньяр.Тираспольский “Шериф“ играет с миланским “Интером“ во вторник на стадионе “Сан-Сиро“. Начало матча в 22.00. После двух туров группового этапа Лиги чемпионов молдавский клуб лидирует в группе D.В группе D миланский "Интер" занимает третью строчку, уступая мадридскому "Реалу" и тираспольскому "Шерифу". Молдавский клуб – лидер.

https://ru.sputnik.md/20211018/sherif-inter-45665155.html

https://ru.sputnik.md/20210930/vratar-sherif-liga-chempionov-45167201.html

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фк "шериф", команда