https://ru.sputnik.md/20211018/smi-izrail-turist-sputnik-v-45683086.html
СМИ: Израиль готов принимать туристов, привитых "Спутником V"
СМИ: Израиль готов принимать туристов, привитых "Спутником V"
В ближайшее время премьер-министру Израиля будет представлен пилотный проект, позволяющий посещать страну туристам, привитым российской вакциной "Спутник V"
2021-10-18T22:49+0300
2021-10-18T22:49+0300
2021-10-18T22:49+0300
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израиль
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КИШИНЕВ, 18окт - Sputnik. В ближайшее время премьер-министру Израиля будет представлен пилотный проект, позволяющий посещать страну туристам, привитым российской вакциной "Спутник V", передает РИА Новости. Источник в правительственных кругах сообщил, что с большой вероятностью проект утвердят в среду.Ранее стало известно, что министерство туризма Израиля разрабатывает план разрешения вакцинированным туристам въезжать в страну. Тогда министр туризма и спорта страны Константин Развозов сообщил РИА Новости, что также прорабатывается механизм для российских туристов."С 1 ноября планируется пускать всех вакцинированных прививками, признанными ВОЗ. "Спутник V" туда не входит, но благодаря действиям министра туризма и после последних встреч было принято решение пока в качестве пилотного проекта (пускать туристов, вакцинированных "Спутником V"). Это решение ещё должно пройти утверждение, оно будет показано в среду премьер-министру; 99,9%, что его утвердят", - сказал источник.По словам источника, по прибытии в Израиль будет необходимо сделать ПЦР-тест и серологический тест.Израиль закрыл границы для иностранных туристов в марте 2020 года. С января по февраль 2021 года аэропорт имени Бен-Гуриона был полностью закрыт, в том числе для возвращающихся на родину израильтян.
https://ru.sputnik.md/20211003/v-izraile-ofitsialno-vvedena-trekhkratnaya-vaktsinatsiya-ot-covid-45227921.html
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израиль, туристы, спутник v
СМИ: Израиль готов принимать туристов, привитых "Спутником V"
В марте 2020 года Израиль закрыл границы для иностранных туристов.
КИШИНЕВ, 18окт - Sputnik.
В ближайшее время премьер-министру Израиля будет представлен пилотный проект, позволяющий посещать страну туристам, привитым российской вакциной "Спутник V", передает РИА Новости
. Источник в правительственных кругах сообщил, что с большой вероятностью проект утвердят в среду.
Ранее стало известно, что министерство туризма Израиля разрабатывает план разрешения вакцинированным туристам въезжать в страну. Тогда министр туризма и спорта страны Константин Развозов сообщил РИА Новости, что также прорабатывается механизм для российских туристов.
"С 1 ноября планируется пускать всех вакцинированных прививками, признанными ВОЗ. "Спутник V" туда не входит, но благодаря действиям министра туризма и после последних встреч было принято решение пока в качестве пилотного проекта (пускать туристов, вакцинированных "Спутником V"). Это решение ещё должно пройти утверждение, оно будет показано в среду премьер-министру; 99,9%, что его утвердят", - сказал источник.
По словам источника, по прибытии в Израиль будет необходимо сделать ПЦР-тест и серологический тест.
"Обычно даже (получение результата) теста на серологию занимает не более 48 часов. Туристы будут на карантине, пока не получат результаты анализов", - добавил источник.
Израиль закрыл границы для иностранных туристов в марте 2020 года. С января по февраль 2021 года аэропорт имени Бен-Гуриона был полностью закрыт, в том числе для возвращающихся на родину израильтян.