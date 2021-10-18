https://ru.sputnik.md/20211018/ukraina-chp-situatsia-gaz-45670077.html

На Украине требуют объявить ЧП из-за ситуации с газом

На Украине требуют объявить ЧП из-за ситуации с газом

Юлия Тимошенко, лидер украинской партии "Батькивщина", потребовала объявить чрезвычайное положение в энергетике

2021-10-18T19:25+0300

2021-10-18T19:25+0300

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газ

украина

чп

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КИШИНЕВ, 18окт - Sputnik. Юлия Тимошенко, лидер украинской партии "Батькивщина", потребовала объявить чрезвычайное положение в энергетике. Просьба была связана с критической ситуацией с запасами газа на Украине и завышенными тарифами ЖКХ, передает РИА Новости.В 2021 году на Украине стала действовать новая система расчета тарифов на тепло и горячую воду. Впервые тарифы устанавливает местная власть, а не центральная, как это было раньше. Чтобы не допустить повышения тарифов, правительство и местные власти договорились о подписании меморандума, который, в частности, предусматривает субвенции для компенсации части расходов на теплоснабжение."Переводить ответственность за беспомощность власти в вопросе тарифов на газ нельзя. Поэтому нужно немедленно начать действовать, чтобы решить тот коллапс, который уже сегодня негативно сказывается на платежках и может поставить людей на грань выживания", - сказала Тимошенко в ходе заседания согласительного совета лидеров парламентских фракций.По ее словам, нестабильной остается ситуация с запасами газа – "их просто может не хватить на всю зиму - и эта тема требует особой проверки и наказания"."Минимум 37 миллиардов газа можно закачать в хранилища. Летом это можно было сделать в шесть раз дешевле, чем сейчас. Учреждения, людей, в том числе и промышленность, можно было обеспечить ценами на газ в шесть раз дешевле, чем сегодня. Газ не закачанный, убытки будут покрываться из государственного бюджета и из местных бюджетов Украины. Кто за это ответит? Виновные в срыве наполнения газовых хранилищ были привлечены к уголовной ответственности", - заявила Тимошенко.Она также потребовала создать в Раде временную следственную комиссию, которая выяснит, "кто сорвал план заполнения хранилищ летом".

https://ru.sputnik.md/20211016/moldovagaz-ekonomia-gaz-45565023.html

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