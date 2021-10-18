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На Украине требуют объявить ЧП из-за ситуации с газом
На Украине требуют объявить ЧП из-за ситуации с газом
Юлия Тимошенко, лидер украинской партии "Батькивщина", потребовала объявить чрезвычайное положение в энергетике
2021-10-18T19:25+0300
2021-10-18T19:40+0300
газ
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КИШИНЕВ, 18окт - Sputnik. Юлия Тимошенко, лидер украинской партии "Батькивщина", потребовала объявить чрезвычайное положение в энергетике. Просьба была связана с критической ситуацией с запасами газа на Украине и завышенными тарифами ЖКХ, передает РИА Новости.В 2021 году на Украине стала действовать новая система расчета тарифов на тепло и горячую воду. Впервые тарифы устанавливает местная власть, а не центральная, как это было раньше. Чтобы не допустить повышения тарифов, правительство и местные власти договорились о подписании меморандума, который, в частности, предусматривает субвенции для компенсации части расходов на теплоснабжение."Переводить ответственность за беспомощность власти в вопросе тарифов на газ нельзя. Поэтому нужно немедленно начать действовать, чтобы решить тот коллапс, который уже сегодня негативно сказывается на платежках и может поставить людей на грань выживания", - сказала Тимошенко в ходе заседания согласительного совета лидеров парламентских фракций.По ее словам, нестабильной остается ситуация с запасами газа – "их просто может не хватить на всю зиму - и эта тема требует особой проверки и наказания"."Минимум 37 миллиардов газа можно закачать в хранилища. Летом это можно было сделать в шесть раз дешевле, чем сейчас. Учреждения, людей, в том числе и промышленность, можно было обеспечить ценами на газ в шесть раз дешевле, чем сегодня. Газ не закачанный, убытки будут покрываться из государственного бюджета и из местных бюджетов Украины. Кто за это ответит? Виновные в срыве наполнения газовых хранилищ были привлечены к уголовной ответственности", - заявила Тимошенко.Она также потребовала создать в Раде временную следственную комиссию, которая выяснит, "кто сорвал план заполнения хранилищ летом".
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газ, украина, чп

На Украине требуют объявить ЧП из-за ситуации с газом

19:25 18.10.2021 (обновлено: 19:40 18.10.2021)
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© Sputnik / Stringer / Перейти в фотобанкФлаги у здания правительства Украины в Киеве
Флаги у здания правительства Украины в Киеве - Sputnik Молдова, 1920, 18.10.2021
© Sputnik / Stringer
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С этим предложением выступила лидер украинской партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко.
КИШИНЕВ, 18окт - Sputnik. Юлия Тимошенко, лидер украинской партии "Батькивщина", потребовала объявить чрезвычайное положение в энергетике. Просьба была связана с критической ситуацией с запасами газа на Украине и завышенными тарифами ЖКХ, передает РИА Новости.
В 2021 году на Украине стала действовать новая система расчета тарифов на тепло и горячую воду. Впервые тарифы устанавливает местная власть, а не центральная, как это было раньше. Чтобы не допустить повышения тарифов, правительство и местные власти договорились о подписании меморандума, который, в частности, предусматривает субвенции для компенсации части расходов на теплоснабжение.
"Переводить ответственность за беспомощность власти в вопросе тарифов на газ нельзя. Поэтому нужно немедленно начать действовать, чтобы решить тот коллапс, который уже сегодня негативно сказывается на платежках и может поставить людей на грань выживания", - сказала Тимошенко в ходе заседания согласительного совета лидеров парламентских фракций.
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По ее словам, нестабильной остается ситуация с запасами газа – "их просто может не хватить на всю зиму - и эта тема требует особой проверки и наказания".
"Минимум 37 миллиардов газа можно закачать в хранилища. Летом это можно было сделать в шесть раз дешевле, чем сейчас. Учреждения, людей, в том числе и промышленность, можно было обеспечить ценами на газ в шесть раз дешевле, чем сегодня. Газ не закачанный, убытки будут покрываться из государственного бюджета и из местных бюджетов Украины. Кто за это ответит? Виновные в срыве наполнения газовых хранилищ были привлечены к уголовной ответственности", - заявила Тимошенко.
Она также потребовала создать в Раде временную следственную комиссию, которая выяснит, "кто сорвал план заполнения хранилищ летом".
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